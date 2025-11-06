Роналду о популярности: «Я знал, что стану звездой, но быть таким знаменитым не хотел никогда. Это скучно, поверьте мне»
Криштиану Роналду: я никогда не хотел быть таким знаменитым.
Криштиану Роналду заявил, что ему не нравится его популярность.
– Ты когда-нибудь был где-нибудь, где тебя никто не узнавал?
– 20 лет назад? Да. Но не сейчас, сейчас уже нет.
– Тебе это нравится?
– Нет. Все так, как есть. Скучно, поверьте мне. Это слишком. Я бы не хотел быть таким знаменитым.
– Правда?
– Правда. Это скучно. Поверьте мне.
– Если бы я сказал тебе: «Криштиану, ты добьешься всевозможного успеха как футболист, но у тебя не будет славы…»
– О, я соглашусь. Конечно, 100%. Я не хотел быть знаменитым, вообще. Я хотел добиться успеха.
Я знал с самого начала, что стану звездой, но быть таким знаменитым я никогда не хотел, – сказал в интервью Пирсу Моргану нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Видео Спортс’‘
