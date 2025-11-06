  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду о популярности: «Я знал, что стану звездой, но быть таким знаменитым не хотел никогда. Это скучно, поверьте мне»
49

Роналду о популярности: «Я знал, что стану звездой, но быть таким знаменитым не хотел никогда. Это скучно, поверьте мне»

Криштиану Роналду: я никогда не хотел быть таким знаменитым.

Криштиану Роналду заявил, что ему не нравится его популярность.

– Ты когда-нибудь был где-нибудь, где тебя никто не узнавал?

– 20 лет назад? Да. Но не сейчас, сейчас уже нет.

– Тебе это нравится?

– Нет. Все так, как есть. Скучно, поверьте мне. Это слишком. Я бы не хотел быть таким знаменитым.

– Правда?

– Правда. Это скучно. Поверьте мне.

– Если бы я сказал тебе: «Криштиану, ты добьешься всевозможного успеха как футболист, но у тебя не будет славы…»

– О, я соглашусь. Конечно, 100%. Я не хотел быть знаменитым, вообще. Я хотел добиться успеха.

Я знал с самого начала, что стану звездой, но быть таким знаменитым я никогда не хотел, – сказал в интервью Пирсу Моргану нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Видео Спортс’‘
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
болельщики
logoПирс Морган
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду считает себя популярнее Трампа: «В мире нет никого известнее меня»
сегодня, 17:29
Роналду о Трампе: «Он мне нравится, один из тех, кто способен изменить мир. Надеюсь встретиться с ним однажды. Между нами есть кое-что общее»
сегодня, 16:48
Роналду считает себя красивее Бекхэма: «У него красивое лицо, остальное – нормально. Представьте меня в красных плавках на Копакабане. Я идеален»
сегодня, 16:23Видео
Роналду о ЧМ: «Не мечтаю о победе. Говорят: «Криштиану станет величайшим, если выиграет». Не согласен, у меня уже 3 трофея с Португалией. До Месси у Аргентины было 2 победы»
сегодня, 15:25Видео
Главные новости
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Дель Боске и...
10 минут назадТесты и игры
У Антони 6+2 в 10 матчах сезона за «Бетис». Сегодня забил «Лиону»
11 минут назад
Лапочкин о судействе в матче «Спартак» – «Локомотив»: «Кукуян должен был удалить Баринова при счете 3:0. Он сделал наступ с продиром, имея карточку»
15 минут назад
Гуллит о высокой линии обороны «Барсы»: «Зачем упорно придерживаться плана, обреченного на провал?»
27 минут назад
Экс-председатель комитета ФИФА обвинил Инфантино в нарушении нейтралитета за слова о Трампе. Джанни заявил: «Мы все должны поддержать его действия, они выглядят хорошо»
31 минуту назад
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева против «Янг Бойз», Астон Вилла» играет с «Маккаби», «Бетис» – с «Лионом», «Црвена Звезда» победила «Лилль»
сегодня, 20:00Live
Станкович после 3:1 с «Локо» в Кубке: «Счет мог быть крупнее. 6-е место в РПЛ – незаслуженное. У «Спартака» не должно быть таких взлетов и падений»
сегодня, 20:00
Кин о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Не обязательно желать ему удачи в «Реале», но освистывать – бессмысленно. В последний год он не клялся в любви к клубу»
сегодня, 19:45
Маркиньос после 3:1 с «Локо»: «Спартак» – великий клуб, он должен так отдаваться в каждой игре. Меньше празднований, больше работы»
сегодня, 19:40
РПЛ о возможном переносе матча «Зенита» и «Крыльев» в Самаре: «Наши эксперты проведут проверку поля завтра. Прорабатываем различные сценарии с клубами»
сегодня, 19:31Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Гвардиола о матче с «Ливерпулем»: «Главный соперник «Ман Сити» в последние 9-10 лет – нет смысла говорить, насколько он хорош. Играть против него – удовольствие. Мы готовы»
20 минут назад
Девушка Батракова Подшибякина после поражения «Локо» от «Спартака»: «В шоке, какие у нас «болельщики» – когда у человека не идет, такой высер идет. Веселов 👏🏼»
39 минут назад
Защитник «Спартака» Ву об РПЛ: «Похоже на войну. Нужно играть жестче, чтобы побеждать»
54 минуты назад
Лига конференций. «Кристал Пэлас» против АЗ, «Динамо» Киев играет со «Зриньски», «Шахтер» победил «Брейдаблик», «Майнц» обыграл «Фиорентину»
сегодня, 20:00Live
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» разгромила «Аль-Холуд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Нажмой» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
сегодня, 19:30
Кукуян назначил пенальти в ворота «Спартака» после попадания мяча в обе руки Бонгонда в матче с «Локомотивом». Помазун отбил удар Батракова
сегодня, 18:31Фото
Виртц, Киммих, Та, Гнабри, Сане, Горетцка, Вольтемаде – в заявке Германии на матчи с Люксембургом и Словакией
сегодня, 18:18
Лещук о похвалах 19-летнему Расулову: «После первых игр меня тоже носили на руках. А моментами с дерьмом смешивали»
сегодня, 17:59
«Атланту» Миранчука возглавил экс-тренер «Барсы» и «Интер Майами» Мартино
сегодня, 17:20
Леонченко об ужесточении лимита: «Локомотив» сделал акцент на развитие российских футболистов. Есть необходимый баланс иностранцев и россиян»
сегодня, 17:06