Фанаты «Алании» пишут Путину, Рублев вылетел с «Ролан Гаррос», Хвича – MVP Серии А, Кубок Стэнли не приедет в Россию, УЕФА не снял Марчиняка с финала ЛЧ и другие новости

1. Фанаты «Алании» написали президенту России Владимиру Путину с просьбой дать клубу сыграть в стыках за РПЛ: «Футбол в регионе на фоне СВО, в которой участвуют тысячи сынов Осетии, может стать фактором социального благополучия».

2. Андрей Рублев вылетел с «Ролан Гаррос», проиграв Лоренцо Сонего, хотя вел 2:0 по сетам. Россиянин впервые проиграл матч в такой ситуации. Карен Хачанов обыграл Танаси Коккинакиса в третьем круге, Новак Джокович прошел Алехандро Давидовича-Фокина, Карлос Алькарас – Дениса Шаповалова.

Элина Аванесян обыграла Клару Таусон, впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема» и дебютирует в топ-100.

Анастасия Павлюченкова победила Анастасию Потапову, Дарья Касаткина разгромила Пейтон Стернс, а вот Анна Блинкова и Камилла Рахимова проиграли свои матчи Элине Свитолиной и Арине Соболенко соответственно.

3. УЕФА не отстранил Шимона Марчиняка от финала Лиги чемпионов. Польский арбитр извинился за участие в мероприятии ультраправого политика.

4. НХЛ сообщила, что Кубок Стэнли не приедет в Россию в этом году.

5. Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Серии А. Осимхен назван лучшим форвардом, Барелла – лучшим хавбеком, Ким – лучшим защитником.

6. Союз биатлонистов России обвинил комментатора Дмитрия Губерниева в «огульном хамстве» и пожаловался на него в официальном письме генеральному продюсеру «Матч ТВ» Александру Тащину.

7. «ПСЖ» объявил об уходе защитника Серхио Рамоса. Испанец провел в клубе два сезона.

8. Тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич отказал «Динамо». Семья специалиста выступила против работы в России.

9. УЕФА открыл дело в отношении Жозе Моуринью за оскорбления Энтони Тэйлора. Тренер «Ромы» кричал на парковке «гребаный позор!» судье финала Лиги Европы. Кстати, фанаты «Ромы» окружили судью и его семью в аэропорту и кинули в них стул, служба безопасности увела арбитра.

10. Алина Загитова, Олег Матыцин, Сергей Карякин и Ксения Шойгу выступят на Петербургском международном экономическом форуме.

11. УЕФА направил «Барселоне» более 70 вопросов по делу Негрейры. После ответов союз будет принимать решение о допуске клуба в Лигу чемпионов.

12. Алекс Крал перешел в «Унион» Берлин. Хавбек снова приостановил контракт со «Спартаком».

13. Кенийская бегунья Фаит Кипьегон установила мировой рекорд на дистанции 1500 м.

14. Стрип-клуб из Лас-Вегаса пообещал хоккеистам пожизненные абонементы в случае победы в Кубке Стэнли.

Цитаты дня.

Диего Симеоне: «Если сексом занимаешься всего 4 раза в месяц, не сможешь играть в моей команде. У нас хороший средний показатель»

Роман Ротенберг: «СКА – лучший клуб в мире. Многие в Северной Америке признают это»

Хави: «Люди требуют от «Барсы» победы в ЛЧ, но мы не на одном экономическом уровне с «Сити», «Реалом». Если бы не рычаги, нам было бы очень сложно брать титулы»

«Спартак» о словах Роши про уханье Соболева: «Комментировать фантазии нет смысла. Две недели прошло после нашей победы, а коллеги никак не отпустят ситуацию»

Вячеслав Быков: «НХЛ больше не существует для меня – потеряла уважение, политизированная организация. Американцы и канадцы не возят к себе Кубок Гагарина»

Малком: «Зенит» мог бы славно пошуметь в Лиге чемпионов. Команда очень круто играет»

Андрей Канчельскис: «80% российских футболистов не заслуживают денег, которые получают. Зарплаты в РПЛ на уровне европейских лиг, а качество игры в 2-3 раза ниже. Это адекватно?»

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы