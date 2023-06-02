Загитова, Матыцин, Карякин и Ксения Шойгу выступят на Петербургском международном экономическом форуме

Теги сборная России Сергей Карякин Олег Матыцин женское катание Алина Загитова Р-Спорт Ксения Шойгу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на ПМЭФ.

Фигуристка примет участие в сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту», которая пройдет 15 июня. 

Помимо Загитовой, на Петербургском международном экономическом форуме выступят министр спорта Олег Матыцин, гроссмейстер Сергей Карякин и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.

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92 комментария

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Андрей Балабаев
Интеллектуальная элита страны в сборе. Теперь точно будет экономический рост в геометрической прогрессии
+88
-5
+83
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Bergkamp007
Причём тут экономический форум и эти персонажи, не относящиеся к экономике?
+53
-9
+44
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Оригинальный Ник
Загитова, Матыцын, Карякин и Ксения Шойгу в фильме «Какого хрена эти люди забыли на экономическом форуме?»
+44
-10
+34
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HRYNDEL
А кульминацией шоу будет зять фанерного исполняющий танец булками!!!
+28
-5
+23
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Антон
Ответ Bergkamp007
Причём тут экономический форум и эти персонажи, не относящиеся к экономике?
Какой форум такая и публика
+21
-2
+19
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Beloded2007
Алина Загитова: «Хочу сказать одну вещь: если у вас есть экономика, не экономьте на ней. Даже не пытайтесь»
+34
-16
+18
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Боевой Бурят Путина
Алина Загитова в рамках ПМЭФ проведет рабочую встречу с Романом Ротенбергом 15 июня после 23:00
+39
-22
+17
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Сумеречная-00
Оу, смотрю в комментах уже случилась перепись тех, кто не знает что на ПЭФ ежегодно есть разные секции, в том числе и на спортивную тематику. И о коммерцилизации спорта тоже мало что слышали.
Но зато бегут впереди паровоза высказать свое мнение 😆
+32
-16
+16
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мистер бин
Алина близка к мечте - мандату депутата.
+24
-11
+13
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MikhaL
Название форума четко описывает нынешнее состояние и Загитовой и Карякина - От соревнований к продукту.
+18
-7
+11
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Кирилл Павлюченко
Ксения Шойгу решила вытеснить из медийного пространства Ксению Собчак?!
+10
0
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Тимаш
Растёт наша Чемпионка! Гордость и будущее нашей страны! Радостно, что важнейшие вопросы будут решать такие люди, как Алина Загитова. С лучшими человеческими качествами, с сильным, спортивным характером и с добрым сердцем.
+22
-12
+10
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Иван Иванов
Ответ HRYNDEL
А кульминацией шоу будет зять фанерного исполняющий танец булками!!!
А Евгений Викторович Пригожин с кувалдой будет на форуме?
+7
0
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Евгений Соболев
Вся шушера собирается..приспособленцы..еровы
+16
-9
+7
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Olga.t
Ответ Андрей Балабаев
Интеллектуальная элита страны в сборе. Теперь точно будет экономический рост в геометрической прогрессии
С этой элитой только отрицательный рост.
+11
-5
+6
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Olgacher
Интересно, какие были бы комментарии, если бы на ПЭФ пригласили Женечку Медведеву или кого’-то из новых прим,АЩ или КВ или АТ? Наверное, была бы буря! восторга. Конечно, для Алины это почётно и волнительно. И пора уже отстать от речи Загитовой. После того ада, который на неё обрушился после победы на ОИ, конечно, была скованность в речи, ничего удивительного.Ну и если СМИ с секундомером засекают все оговорки и речевые косяки ( она, как многие спортсмены, не гуманитарий и не оратор) и выносят в публичное пространство с целью устроить публичную порку, не замечая косяков у других ( что несёт Медведева..., например), ...В таких обстоятельствах сложно не ошибаться. Отношение к Алине некоторых СМИ-вот где.кринж и испанский стыд
+11
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igorrado@yandex.ru
Все великие экономисты в сборе!
+6
-1
+5
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Пользователь Гугла
молодец Алина, обьяснит там всем жуликам как можно честно своим трудом зарабатывать деньги, тема как раз ее, как от соревнований дойти до самовысоко оплачиваемой фигуристки и в других видах спорта, кроме тенниса и как закончив выступать, оставаться привлекательной для бизнеса, иметь самые большие контракты и как оставаться самой популярной и востребованной, и хейтеры лучше спортсмены чем на прошлых форумах были милохин, собчак и куча тик токеров и блогеров нетрадиционной ориентации, большинство которых срыгнула с России и слава богу
+18
-14
+4
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Marina Syrovova
Ответ Сумеречная-00
Оу, смотрю в комментах уже случилась перепись тех, кто не знает что на ПЭФ ежегодно есть разные секции, в том числе и на спортивную тематику. И о коммерцилизации спорта тоже мало что слышали. Но зато бегут впереди паровоза высказать свое мнение 😆
Главное, это Загитова, остальное им не интересно
+9
-5
+4
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Olgacher
Ответ Рифат
То, что она сейчас лезет во все возможные дыры - действительно печалит.
А куда она "лезет"? Участвует в разных проектах и мероприятиях по приглашению организаторов. Или надо отказываться?
+5
-3
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Lana-shu
Ответ Рифат
То, что она сейчас лезет во все возможные дыры - действительно печалит.
Печалься молча. Ее приглашают,.
+3
-1
+2
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Eduard Rastryopin
А почему Хирурга-Залдостанова не позвали?
+4
-2
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Плеймейкер87
Ответ HRYNDEL
А кульминацией шоу будет зять фанерного исполняющий танец булками!!!
А это на кого отсылка?) Не очень уловил)
+2
0
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Витюша Н.
Ответ Боевой Бурят Путина
Алина Загитова в рамках ПМЭФ проведет рабочую встречу с Романом Ротенбергом 15 июня после 23:00
До прилета половника в лоб осталось три, два, один..))
+5
-3
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Дмитрий Джи
#####, вот это состав🤢
+3
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