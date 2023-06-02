Загитова, Матыцин, Карякин и Ксения Шойгу выступят на Петербургском международном экономическом форуме
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на ПМЭФ.
Фигуристка примет участие в сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту», которая пройдет 15 июня.
Помимо Загитовой, на Петербургском международном экономическом форуме выступят министр спорта Олег Матыцин, гроссмейстер Сергей Карякин и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.
Но зато бегут впереди паровоза высказать свое мнение 😆