Загитова, Матыцин, Карякин и Ксения Шойгу выступят на Петербургском международном экономическом форуме

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на ПМЭФ.

Фигуристка примет участие в сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту», которая пройдет 15 июня.

Помимо Загитовой, на Петербургском международном экономическом форуме выступят министр спорта , гроссмейстер и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера .