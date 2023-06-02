Роман Ротенберг: «СКА – лучший клуб в мире. Многие в Северной Америке признают это»

Роман Ротенберг назвал СКА лучшим клубом в мире.

– Мы благодарны нашим болельщикам. На каждой игре у нас полные трибуны. Мы все делаем ради наших болельщиков, все для народа.

Очень важно играет в такой хоккей, который нравится нашим болельщикам. Важно вовлекать каждого человека любого возраста, который приходит на арену.

– Удается, на ваш взгляд?

– Да, мы видим эту энергетику.

– Вы все это начинали, закладывали.

– В 2011 году мы начали шаг за шагом строить лучший клуб в мире, я считаю.

СКА – это лучший клуб в мире. Мы играем в России, Европе. [Лучший] по многим показателям.

Многие коллеги признают это в Северной Америке. Я много с ними общаюсь, – сказал главный тренер Роман Ротенберг в эфире «Радио Зенит» в беседе с Геннадием Орловым.

В прошедшем сезоне СКА проиграл ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.