Роман Ротенберг: «СКА – лучший клуб в мире. Многие в Северной Америке признают это»
Роман Ротенберг назвал СКА лучшим клубом в мире.
– Мы благодарны нашим болельщикам. На каждой игре у нас полные трибуны. Мы все делаем ради наших болельщиков, все для народа.
Очень важно играет в такой хоккей, который нравится нашим болельщикам. Важно вовлекать каждого человека любого возраста, который приходит на арену.
– Удается, на ваш взгляд?
– Да, мы видим эту энергетику.
– Вы все это начинали, закладывали.
– В 2011 году мы начали шаг за шагом строить лучший клуб в мире, я считаю.
СКА – это лучший клуб в мире. Мы играем в России, Европе. [Лучший] по многим показателям.
Многие коллеги признают это в Северной Америке. Я много с ними общаюсь, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в эфире «Радио Зенит» в беседе с Геннадием Орловым.
В прошедшем сезоне СКА проиграл ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.
Фантазер…..