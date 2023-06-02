Роман Ротенберг: «СКА – лучший клуб в мире. Многие в Северной Америке признают это»

Теги СКА НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг назвал СКА лучшим клубом в мире.

– Мы благодарны нашим болельщикам. На каждой игре у нас полные трибуны. Мы все делаем ради наших болельщиков, все для народа.

Очень важно играет в такой хоккей, который нравится нашим болельщикам. Важно вовлекать каждого человека любого возраста, который приходит на арену.

– Удается, на ваш взгляд?

– Да, мы видим эту энергетику.

– Вы все это начинали, закладывали. 

– В 2011 году мы начали шаг за шагом строить лучший клуб в мире, я считаю.

СКА – это лучший клуб в мире. Мы играем в России, Европе. [Лучший] по многим показателям.

Многие коллеги признают это в Северной Америке. Я много с ними общаюсь, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в эфире «Радио Зенит» в беседе с Геннадием Орловым.

В прошедшем сезоне СКА проиграл ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.

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142 комментария

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Tiffozi
Шизофрения в чистом виде.
+137
-1
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antoha-1988
Чего уж в мире? Во всей галактике!
+92
-1
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Yaroslove
"Проблема этого мира в том, что воспитанные люди полны сомнений, а идиоты полны уверенности" (Чарльз Буковски)
+65
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Timurvdv
Роман Ротенберг : «СКА лучший клуб во вселенной, многие инопланетяне это признают. Я с многими из них общаюсь»
+43
0
+43
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Under
Ответ antoha-1988
Чего уж в мире? Во всей галактике!
да что там в мире - в России
+41
-1
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Mbest77
Что он несёт? Они даже не лучшие в КХЛ? 🙈🤦🏻‍♂️
+23
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Роман
Почему этот комментарий отображается именно так?
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во вселенной марвел
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Олег Кузнецов
Ответ Tiffozi
Шизофрения в чистом виде.
Рома траву курит или мухоморы ест?
+19
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Аризона Койотис
Почему же тогда не с Кубком Гагарина? Ну так, для начала.
+18
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Владислав Никонов
Больной уб л* д ок (с)
+14
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Виктор Суворов
Ответ Олег Кузнецов
Рома траву курит или мухоморы ест?
сюрстреминг
+11
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Владимири Йолкиннен
он видимо в Атомик Харт часто с Элеонорой зависал
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mihany12
Его не остановить….
Фантазер…..
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*BG*
У Борисыча совсем крыша протекать начала. Зовите санитаров!
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Антон
Бэттмен лично ему об этом сообщил, они же на связи 24/7. Хотя может быть это был другой Бэтмэн....
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Oleg Olegov
Ответ Mbest77
Что он несёт? Они даже не лучшие в КХЛ? 🙈🤦🏻‍♂️
Они даже не лучшие в СПб
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Билли Миллиган
"Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров"
+7
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Тюменский медвежонок
о чем говорит этот поехавший?! СКА даже в России не самый лучший клуб... отлетел в полуфинале без шансов, это чистой воды "больничка", мы тут смеемся, а у человека "крышак основательно потёк", искренне соболезную людям которым приходиться с ним общаться, быть в его окружении и т.д. сил им
+6
0
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Beloded2007
"Поэтому и Кубок Стэнли боятся привезти, так как знают, что он по праву принадлежит СКА", - добавил Ротенберг.
+7
-1
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Yaroslove
Он даже в России не лучший ))
+7
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Максим Савинов
Лучше бы для народа газ провели, чем каждый год миллиард в команду вкладывать.
+5
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topsik008
Мне кажется что про него когда-нибудь снимут комедийный сериал
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Костя Паркер
Питерские соли его так и не отпускают
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карабашка
Свяжите его уже наконец.Он опасен для окружающих.
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Alexshara
может у него цель, подвинуть Терюшкоаа на этой поляне или с учётом того, что деньги его давно не интересуют это такое хобби))
+4
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