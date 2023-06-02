Стрип-клуб из Лас-Вегаса пообещал хоккеистам пожизненные абонементы в случае победы в Кубке Стэнли
Хоккеистам «Вегаса» пообещали бесплатный доступ в стрип-клуб в случае победы в Кубке Стэнли.
«Голден Найтс» сыграют против «Флориды» в финальной серии плей-офф НХЛ.
Стриптиз-клуб в Лас-Вегасе, который расположен рядом со стадионом клуба «T-Mobile Arena», предложил игрокам команды клиентский VIP-статус, если «Вегас» выиграет трофей.
Сообщается, что хоккеистам без ограничений будут доступны приватные танцы.
«Флорида» прошла гораздо более сложный путь к финалу, чем «Вегас». Это плюс или минус?
Это серьезный стимул….
За Боба и пантер!