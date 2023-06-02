Стрип-клуб из Лас-Вегаса пообещал хоккеистам пожизненные абонементы в случае победы в Кубке Стэнли

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас T-Mobile Arena Хоккей

Хоккеистам «Вегаса» пообещали бесплатный доступ в стрип-клуб в случае победы в Кубке Стэнли.

«Голден Найтс» сыграют против «Флориды» в финальной серии плей-офф НХЛ.

Стриптиз-клуб в Лас-Вегасе, который расположен рядом со стадионом клуба «T-Mobile Arena», предложил игрокам команды клиентский VIP-статус, если «Вегас» выиграет трофей.

Сообщается, что хоккеистам без ограничений будут доступны приватные танцы.

«Флорида» прошла гораздо более сложный путь к финалу, чем «Вегас». Это плюс или минус?

16 комментариев

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крок 58
Будут рвать и метать теперь!!
Это серьезный стимул….
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Павел павел
говорила мама в детстве. иди в хоккей поиграй.))))))
+5
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Mephi027
Знает, что ничем не рискует
+6
-2
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Богдан Стрелков
Ответ Антон
Алина Хеннесси тоже как-то обещала всем нашим сборникам хорошие подарки. Не помню уже как они выступили тогда, смотивировало ли их.
из группы не вышли в Бразилии, она Кокорина хотела еще отблагодарить, видно со стульями еще не было
+4
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Большое сердце Неймара
серьёзная мотивация появилась у ребят. Санрайзским стиптизершам нужно уровновесить шансы.
За Боба и пантер!
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Антон
Алина Хеннесси тоже как-то обещала всем нашим сборникам хорошие подарки. Не помню уже как они выступили тогда, смотивировало ли их.
+3
0
+3
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ftw2002@yandex.ru
Ставки повышаются!) На то он и Лас-Вегас)
+2
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Павел Мохначёв
В НБА бы точно мотивация сработала
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rusbash14
В Майами тоже могут найти способ мотивировать))
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Stanley Cup
М - мотивация
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doktor
А фенам Вегаса что?
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Сосед Педро - биопапа Месси
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ну это скорее плюс заведению будет, там помимо входа большинство денег нужно чтобы совать их девушкам в трусы.... денежным мужикам бесплатный вход)))
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Johanson8987
Вот это мотивация!)
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NEXTINHO
Джеймс Харден уже надевает коньки
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Aleksandr
Абонементы в стриптиз-клуб получать можно будет только по наличии ФанID
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