Стрип-клуб из Лас-Вегаса пообещал хоккеистам пожизненные абонементы в случае победы в Кубке Стэнли

Хоккеистам «Вегаса» пообещали бесплатный доступ в стрип-клуб в случае победы в Кубке Стэнли.

«Голден Найтс» сыграют против «Флориды» в финальной серии плей-офф .

Стриптиз-клуб в Лас-Вегасе, который расположен рядом со стадионом клуба «T-Mobile Arena», предложил игрокам команды клиентский VIP-статус, если « » выиграет трофей.

Сообщается, что хоккеистам без ограничений будут доступны приватные танцы.

«Флорида» прошла гораздо более сложный путь к финалу, чем «Вегас». Это плюс или минус?