Хави: «Люди требуют от «Барсы» победы в ЛЧ, но мы не на одном экономическом уровне с «Сити», «Реалом». Если бы не рычаги, нам было бы очень сложно завоевывать титулы»
Хави рассказал о влиянии финансовых ограничений на трансферные планы «Барселоны».
«Мы очень, очень сильно зависим от финансовой ситуации. Люди должны понять, что мы унаследовали очень серьезную экономическую ситуацию. Если бы не рычаги в прошлом году, нам наверняка было бы очень сложно завоевывать титулы.
Клуб прилагает титанические усилия, чтобы восстановить ту конкурентоспособность, которая была у «Барсы» на протяжении всей ее истории. И в этом году мы находимся в тех же условиях, что и в прошлом году, а может быть, и в худших. Возможно, мы не сможем подписать тех, кого хотим, такова реальность.
Люди требуют победы в Ла Лиге, Лиге чемпионов, но мы не на одном уровне с другими клубами. Мы не на том экономическом уровне, что «Ман Сити», «Бавария», «Мадрид» или «Ювентус». Мы не можем сказать: «Нам нравится игрок, мы его берем». Мы работаем в рамках ограничений [испанского] ФФП», – сказал тренер «Барселоны».
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