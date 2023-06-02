Хави: «Люди требуют от «Барсы» победы в ЛЧ, но мы не на одном экономическом уровне с «Сити», «Реалом». Если бы не рычаги, нам было бы очень сложно завоевывать титулы»

Теги Бавария Ювентус Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА бизнес Футбол

Хави рассказал о влиянии финансовых ограничений на трансферные планы «Барселоны».

«Мы очень, очень сильно зависим от финансовой ситуации. Люди должны понять, что мы унаследовали очень серьезную экономическую ситуацию. Если бы не рычаги в прошлом году, нам наверняка было бы очень сложно завоевывать титулы.

Клуб прилагает титанические усилия, чтобы восстановить ту конкурентоспособность, которая была у «Барсы» на протяжении всей ее истории. И в этом году мы находимся в тех же условиях, что и в прошлом году, а может быть, и в худших. Возможно, мы не сможем подписать тех, кого хотим, такова реальность.

Люди требуют победы в Ла Лиге, Лиге чемпионов, но мы не на одном уровне с другими клубами. Мы не на том экономическом уровне, что «Ман Сити», «Бавария», «Мадрид» или «Ювентус». Мы не можем сказать: «Нам нравится игрок, мы его берем». Мы работаем в рамках ограничений [испанского] ФФП», – сказал тренер «Барселоны».

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11 комментариев

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Homelender_666
Адекватно высказался. Наследие Бартомеу сильно сказывается на клубе(
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Растиньяк
ФК Рычаг - це официйно
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Илья Долапчи
ПСЖ в списке не хватает
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Великий Алонсо
Ювентус тут причём? По сравнению с Ман Сити или ПСЖ это нищий клуб.
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Andrey Andreev
Но денег на Негрейру хватает
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Ебздрогыч
В футбол играют настоящие мужчины, рычаг не играет в футбол
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Роман Марченко
что-то все быстро забыли о сомнительных историях трат сити и барсы, за которые им могли прилететь санкции, подобные ювентийским
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Ебздрогыч
Почему же тогда Севилья проходит МЮ и Ювентус, у которых гораздо больше денег и дороже игроки?
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Lionel Andres Messi 10
Не нужно преувеличивать: адекватные болельщики справедливо оценивают уровень нынешней Барселоны, поэтому о победе ещё рано говорить, но выхода хотя бы из группы, да, требуют.
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Fan of Sport
Реал на таком уровне благодаря Пересу, многие фанаты Реала критикуют его в последние сезоны из-за того, что он не делает больших трансферов, но они забывают, что Реал без всякого шума почти закончил реконструкцию Сантьяго Бернабеу, на что ушло немало денег. А трансферы будут, тактику Переса уже все выучили, пару сезонов экономят, а потом делают большие трансферы, сейчас я думаю он пларируют сделать это в летнее ТО после следующего сезона, хотя и в прошлом сезоне и позапрошлом сезоне Реал провел очень грамотно ТО, подписали СА Алабу и за всего лишь 30 миллионов Камавингу в 2021, а в прошлом сезоне продали Каземиро за 70, купили Тчуамени за 80.
Перес не хочет повторять ошибок прошлого, поэтому очень тщательно подходят к подбору новых талантов.
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