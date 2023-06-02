Крал перешел в «Унион» Берлин. Хавбек снова приостановил контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал будет выступать за «Унион» Берлин.

Берлинский клуб объявил о заключении контракта с чешским игроком на этот сезон. Подробности трансфера не сообщаются.

Ранее ФИФА разрешила уехавшим иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с клубами России и Украины до июня 2024-го.

В завершившемся сезоне Бундеслиги Крал выступал за вылетевший « », куда перешел, воспользовавшись правом приостановки контракта. Его статистика – здесь.

Напомним, « » вышел в Лигу чемпионов впервые в истории.

Фото: twitter.com/alexkralcz

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