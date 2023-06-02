Крал перешел в «Унион» Берлин. Хавбек снова приостановил контракт со «Спартаком»
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал будет выступать за «Унион» Берлин.
Берлинский клуб объявил о заключении контракта с чешским игроком на этот сезон. Подробности трансфера не сообщаются.
Ранее ФИФА разрешила уехавшим иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с клубами России и Украины до июня 2024-го.
В завершившемся сезоне Бундеслиги Крал выступал за вылетевший «Шальке», куда перешел, воспользовавшись правом приостановки контракта. Его статистика – здесь.
Напомним, «Унион» вышел в Лигу чемпионов впервые в истории.
Фото: twitter.com/alexkralcz
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игрок сборной Чехии
молодой
дефицитная позиция
кто же знал что его уровень середняки топ 5
Она веть тут столько распостранялась какие при ней были удачные трансферы
Если ситуация успокоится, то его надо продавать. Если получится, конечно, кому-нибудь его втюхать за разумные деньги. Так что сейчас лучше молиться, чтобы он хотя бы в "Унионе" заиграл нормально.