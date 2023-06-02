Крал перешел в «Унион» Берлин. Хавбек снова приостановил контракт со «Спартаком»

Теги Спартак Шальке премьер-лига Россия бундеслига Германия трансферы Унион Берлин Алекс Крал Футбол

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал будет выступать за «Унион» Берлин.

Берлинский клуб объявил о заключении контракта с чешским игроком на этот сезон. Подробности трансфера не сообщаются.

Ранее ФИФА разрешила уехавшим иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с клубами России и Украины до июня 2024-го.

В завершившемся сезоне Бундеслиги Крал выступал за вылетевший «Шальке», куда перешел, воспользовавшись правом приостановки контракта. Его статистика – здесь.

Напомним, «Унион» вышел в Лигу чемпионов впервые в истории.

Фото: twitter.com/alexkralcz

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32 комментария

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Kemal Gul
Ответ Алексей Иванов
Иуда
Господи, что за бред?) Он когда-то в верности Спартаку клялся или может он воспитанник? К заклятому врагу перешёл? Делает так, как лучше для его карьеры, контракт приостанавливает в соответствии с решением ФИФА, имеет право. Для украинских клубов все те же условия, в чем проблема?
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Direct free kick
Шальке в пердив отправил. С Унионом сложнее, он он справится
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blaugrano
И это усиление Униона под ЛЧ...
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Filipp Gorski
Не думаю что Крал это усиление для Униона
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Evgeny Trifonov
Отправил Шальке в пердив, а мог бы спартак. Зря ушёл (
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Smith09
Ответ Давид Золотов
Унион хорошая команда большая симпатия к ней, напомните а он контракт расторг или по честному ушёл?
А чё если новость прочитать?
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Анатолий Дмитриевич
просто напомню, что это чудо Спартак купил за 12 лямов. Зенит же за пятнаху взял Барриоса)
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Игорь М.
Ответ blaugrano
И это усиление Униона под ЛЧ...
Так бесплатный трансфер. Когда Барса Бельерина подписывала, ты тоже так писал? Как могут, так и укрепляют скамейку
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Exyxea
Ответ Алексей Иванов
Иуда
Проиудил спартачок ради ЛЧ, а главное всё по закону, ты смотри.
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Ezra-Matthew Miller
Ответ blaugrano
И это усиление Униона под ЛЧ...
В этом клубе любые Кевины Беренсы и Свены Михели с Марвинами Фридрихами могут выглядеть сильными игроками, ничего такого
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Кирилл.С-Пб
За ромбик не охото кучерявому бегать )))
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balander09
Ответ Анатолий Дмитриевич
просто напомню, что это чудо Спартак купил за 12 лямов. Зенит же за пятнаху взял Барриоса)
котировался очень высоко
игрок сборной Чехии
молодой
дефицитная позиция
кто же знал что его уровень середняки топ 5
+5
-5
0
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Kanan Jarrus
Ответ antoxaspam
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Алексей Иванов
Иуда
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-23
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Контрольный выстрел
А что значит снова? Там вроде запретили недавно?
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Mixos Demid
Вот же негодяй!
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BaltikaSPb
Что скажет госпожа Салихова ?
Она веть тут столько распостранялась какие при ней были удачные трансферы
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2vdhrvmmzf
Ответ Direct free kick
Шальке в пердив отправил. С Унионом сложнее, он он справится
Да он там плотно сидеть будет, взяли для глубины состава
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Старый дед-пердун
МДА… взял на свою бедовую голову Спартак ценный актив… теперь чуть ли не каждый раз приостанавливает контракт и уходит в другой клуб… ему было бы легче уйти на трансфер и быть проданным за сущие копейки, чем каждый раз этим заниматься, зля фанов Спартака
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Мукунку хороший
💩
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Фантом
Ответ Рязанец_80
Всем привет! Когда успокоится ситуация - оштрафовать его и выгнать из команды. За такое отношение к клубу.
Угу. И реализовать анекдот "обиделся на кондуктора - взял билет, пошел пешком".

Если ситуация успокоится, то его надо продавать. Если получится, конечно, кому-нибудь его втюхать за разумные деньги. Так что сейчас лучше молиться, чтобы он хотя бы в "Унионе" заиграл нормально.
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Ярик01
Ответ Орыс-орыс онбаган
в шальке не играл толком, в унионе поди манекеном будет вообще
В Шальке он игроком твёрдой основы был, вообще-то
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Иван Правспарт
Клара с возу.....
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Aleksey Yashin
Унион решил отрицательно усилиться перед ЛЧ?
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Давид Золотов
Унион хорошая команда большая симпатия к ней, напомните а он контракт расторг или по честному ушёл?
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