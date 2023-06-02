Фанаты «Ромы» окружили судью финала ЛЕ Тэйлора и его семью в аэропорту и кинули в них стул. Служба безопасности увела арбитра
Судья Энтони Тэйлор подвергся преследованиям от фанатов «Ромы» после финала Лиги Европы.
В финале Лиги Европы «Рома» уступила «Севилье» в серии пенальти (1:4). Основное время завершилось со счетом 1:1. Английский арбитр показал 13 желтых карточек, что стало рекордом турнира.
На 75-й минуте Тэйлор назначил пенальти в ворота «Ромы», когда Лукас Окампос упал после контакта с Рожером Ибанесом. Арбитр ВАР позвал Тэйлора к монитору, и тот, посмотрев повтор, отменил пенальти.
Фанаты «Ромы» окружили Тэйлора и его семью в кафе аэропорта Будапешта в четверг. Службе безопасности пришлось увести рефери и его родственников из кафе в безопасную зону. В сторону арбитра бросили стул и бутылку.
В пресс-службе аэропорта заявили, что в отношении одного из итальянских болельщиков начали дело по обвинению в хулиганстве.
Напомним, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после финала крикнул Тэйлору на парковке: «Гребаный позор!»
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Вас бы за неудачную работу материли и стульями в вашу семью кидали, я бы хотел посмотреть на вас в этой ситуации.
В заголовке: Фанаты «Ромы» окружили судью финала ЛЕ Тэйлора и его семью.
В тексте: Фанаты «Ромы» окружили Тэйлора и его судью... 🤨
Как ни странно(печально) он себя часто оправдывает.