Фанаты «Ромы» окружили судью финала ЛЕ Тэйлора и его семью в аэропорту и кинули в них стул. Служба безопасности увела арбитра

Судья Энтони Тэйлор подвергся преследованиям от фанатов «Ромы» после финала Лиги Европы.

В финале « » уступила «Севилье» в серии пенальти (1:4). Основное время завершилось со счетом 1:1. Английский арбитр показал 13 желтых карточек, что стало рекордом турнира.

На 75-й минуте назначил пенальти в ворота «Ромы», когда Лукас Окампос упал после контакта с Рожером Ибанесом. Арбитр ВАР позвал Тэйлора к монитору, и тот, посмотрев повтор, отменил пенальти.

Фанаты «Ромы» окружили Тэйлора и его семью в кафе аэропорта Будапешта в четверг. Службе безопасности пришлось увести рефери и его родственников из кафе в безопасную зону. В сторону арбитра бросили стул и бутылку.

В пресс-службе аэропорта заявили, что в отношении одного из итальянских болельщиков начали дело по обвинению в хулиганстве.

Напомним, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после финала крикнул Тэйлору на парковке: «Гребаный позор!»

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