Фанаты «Ромы» окружили судью финала ЛЕ Тэйлора и его семью в аэропорту и кинули в них стул. Служба безопасности увела арбитра

Теги Рома Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА происшествия судьи болельщики Энтони Тэйлор Футбол

Судья Энтони Тэйлор подвергся преследованиям от фанатов «Ромы» после финала Лиги Европы.

В финале Лиги Европы «Рома» уступила «Севилье» в серии пенальти (1:4). Основное время завершилось со счетом 1:1. Английский арбитр показал 13 желтых карточек, что стало рекордом турнира.

На 75-й минуте Тэйлор назначил пенальти в ворота «Ромы», когда Лукас Окампос упал после контакта с Рожером Ибанесом. Арбитр ВАР позвал Тэйлора к монитору, и тот, посмотрев повтор, отменил пенальти.

Фанаты «Ромы» окружили Тэйлора и его семью в кафе аэропорта Будапешта в четверг. Службе безопасности пришлось увести рефери и его родственников из кафе в безопасную зону. В сторону арбитра бросили стул и бутылку.

В пресс-службе аэропорта заявили, что в отношении одного из итальянских болельщиков начали дело по обвинению в хулиганстве.

Напомним, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после финала крикнул Тэйлору на парковке: «Гребаный позор!»

«Гребаный позор». Жозе дождался судью финала ЛЕ на парковке – и обругал в стиле Дрогба-2009

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104 комментария

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serginn
Кое что Саня Кокорин все-таки в Италии оставил)
+182
-2
+180
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гилберт
Ответ serginn
Кое что Саня Кокорин все-таки в Италии оставил)
Наследие.
+91
-3
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Nacho13
Фанаты, такие фанаты. Нормально судья отработал в целом. Вопрос только один по сути к нему по эпизоду со второй жёлтой карточкой Ламеле. Во всех остальных случаях он действовал в соответствии с нынешней трактовкой правил.
+64
-27
+37
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Igor Pivovarov
Ответ </c/>
справедливо, лысое чудо засудило Рому, кстати, наше лысое чудо тоже не далёк по уровню...
А семья причем. У детей допустим стресс от толпы не самым дружелюбным образом настроенных мужиков. Даже мафия семьи не трогает :) (якобы)
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cmorblr
Судья скандинав
+22
-3
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rej1sta
Ответ </c/>
справедливо, лысое чудо засудило Рому, кстати, наше лысое чудо тоже не далёк по уровню...
Жесть, реально ведь кто-то неадекватов этих оправдывает…
Вас бы за неудачную работу материли и стульями в вашу семью кидали, я бы хотел посмотреть на вас в этой ситуации.
+22
-3
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DENBO
Я до сих пор не понимаю, почему эпизод с игрой рукой Фернандо на 81-й минуте, не является нарушением правил... Непосредственное влияние на эпизод. Надоело выискивать сантиметры от корпуса, пытаться понять: прижата рука по версии судьи или нет... Дебильные судейские трактовки просто надоели.
+21
-4
+17
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Tun
Саня, ты же на Кипре в постели с непонятными чашками фотался, как тебя в Будапешт занясло?
+16
-1
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GeorgeCostensa
Спортс, вместо крикливых заголовков и поощрения срача в комментариях, найдите нормальных редактора.

В заголовке: Фанаты «Ромы» окружили судью финала ЛЕ Тэйлора и его семью.

В тексте: Фанаты «Ромы» окружили Тэйлора и его судью... 🤨
+14
-1
+13
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Глеб Кравченко
Ответ Nacho13
Фанаты, такие фанаты. Нормально судья отработал в целом. Вопрос только один по сути к нему по эпизоду со второй жёлтой карточкой Ламеле. Во всех остальных случаях он действовал в соответствии с нынешней трактовкой правил.
Нифига не нормально он судил. Игроки Севильи весь матч цепляли игроков Ромы и дай бог получали 1 карточку из 3. Пенальти в ворота Севильи не поставили( не говорю, что он 100%-ый, но он даже смотреть не стал, хотя эпизод был спорный). Кидаться стульями в судью конечно не стоит, но и защищать его судейство смысла нет.
+18
-5
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№7
Ответ Nacho13
Фанаты, такие фанаты. Нормально судья отработал в целом. Вопрос только один по сути к нему по эпизоду со второй жёлтой карточкой Ламеле. Во всех остальных случаях он действовал в соответствии с нынешней трактовкой правил.
Только вот трактовка была в одну сторону
+25
-13
+12
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Моуриньо, тренерский штаб, игроки Ромы, а теперь еще и фанаты ведут и вели себя омерзительно во время/после игры.
+17
-6
+11
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sintenced
Ответ Александр2207
не знаю насколько он косячил после первого тайма, но гол Ромы достаточно спорный засчитал(момент отбора мяча перед пасом на Дибалу) . То что игроки итальянской команды вышли уже на нервяке, это факт , Севилья играла с более холодной головой и уверенностью.
А что там спорного в голе? Чистый отбор мяча.
+10
-3
+7
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ubAA
Думаю после такого скандала , Тэйлора мы еще долго нигде не увидим
+12
-5
+7
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xoms
Ответ GeorgeCostensa
Спортс, вместо крикливых заголовков и поощрения срача в комментариях, найдите нормальных редактора. В заголовке: Фанаты «Ромы» окружили судью финала ЛЕ Тэйлора и его семью. В тексте: Фанаты «Ромы» окружили Тэйлора и его судью... 🤨
У них расчёт, что люди читают только заголовок.
Как ни странно(печально) он себя часто оправдывает.
+6
0
+6
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Виктор Войнов
Ответ serginn
Кое что Саня Кокорин все-таки в Италии оставил)
Стул ?
+8
-2
+6
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AR Hongover
Ответ </c/>
семья не виновата, но судить надо по правилам...
Судить надо по правилам, играть в футбол нужно по правилам и красиво, работать надо ответственно... и далее по списку. Давайте нападающего закидаем стульями за то, что не забил важный гол или защитника/кипера за то, что пропустили этот важный мяч. Давайте забьём стульями недобросовестного бухгалтера, который не начислила вовремя зарплату или повара за блюдо, которое вам не понравилось (причину выберете сами)? Почему бы и нет? Уверен, у вас с работе столько косяков найдётся, уууу... Ну а если вы считаете, что не косячите, то вы либо идиот, либо дурак. Либо фуллпак
+5
0
+5
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Чёрный тюльпан
Ответ Глеб Кравченко
Нифига не нормально он судил. Игроки Севильи весь матч цепляли игроков Ромы и дай бог получали 1 карточку из 3. Пенальти в ворота Севильи не поставили( не говорю, что он 100%-ый, но он даже смотреть не стал, хотя эпизод был спорный). Кидаться стульями в судью конечно не стоит, но и защищать его судейство смысла нет.
Так смотреть должны были те, кто на ВАР. Они и посмотрели. Если их решение не оказалось обратным арбитру, то главный и не должен ничего смотреть. Вы, видимо, не очень понимаете правила работы ВАР. Главный смотрит только то, где его решение оказалось ошибочным с точки зрения тех, кто на ВАР. Если мнения совпали, то просто пишется "check over" (проверка завершена).
+4
0
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Stannis_Baratheon
Нормально отсудил Тейлор. персофаны Маура ноют, потому, что больше не видать их кумиру Еврокубка.
+11
-7
+4
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Egor Aleksandrovich
Ответ </c/>
справедливо, лысое чудо засудило Рому, кстати, наше лысое чудо тоже не далёк по уровню...
как-же ты все-таки неадекватный, ей Богу...
+4
0
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Александр2207
Ответ ubAA
Думаю после такого скандала , Тэйлора мы еще долго нигде не увидим
не знаю насколько он косячил после первого тайма, но гол Ромы достаточно спорный засчитал(момент отбора мяча перед пасом на Дибалу) . То что игроки итальянской команды вышли уже на нервяке, это факт , Севилья играла с более холодной головой и уверенностью.
+14
-10
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Radik_2.0
мне кажется или служба безопасности не должна была такое допустить, а не уводить, когда уже что то случилось
+4
-1
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57s6w79qhh
Ответ Nacho13
Фанаты, такие фанаты. Нормально судья отработал в целом. Вопрос только один по сути к нему по эпизоду со второй жёлтой карточкой Ламеле. Во всех остальных случаях он действовал в соответствии с нынешней трактовкой правил.
А что по руке то ?
+3
0
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Noob Saibot
Ответ DENBO
Я до сих пор не понимаю, почему эпизод с игрой рукой Фернандо на 81-й минуте, не является нарушением правил... Непосредственное влияние на эпизод. Надоело выискивать сантиметры от корпуса, пытаться понять: прижата рука по версии судьи или нет... Дебильные судейские трактовки просто надоели.
Так это не к судье вопросы. Никаких трактовок быть и не должно по-хорошему. Только тогда не будет проблем, потому что каждый человек смотрит на ситуацию под своим углом. Я помню в АПЛ момент с МЮ, не помню кто, там дали пенальти, а когда играл Ливерпуль, в его ворота не дали. Потому что трактовочка. А должно быть четкое правило
+5
-2
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Pb-SE
Ответ Tun
Саня, ты же на Кипре в постели с непонятными чашками фотался, как тебя в Будапешт занясло?
Ездил Стасяна навестить
+4
-1
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