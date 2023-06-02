Диего Симеоне: «Если сексом занимаешься всего 4 раза в месяц, не сможешь играть в моей команде. У нас хороший средний показатель»

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне светская хроника ахахаха Здоровье Футбол

Диего Симеоне пошутил о минимальном количестве секса для игроков «Атлетико».

– Исследование показывает, что испанцы в среднем занимаются сексом 56 раз в год. Вы в этом отношении больше испанец, чем аргентинец?

– Сколько вы сказали? 56 в год... Сколько это выходит в месяц, 4 раза? Нет, не четыре...

Если занимаешься сексом [всего] 4 раза в месяц, не сможешь играть в моей команде, – сказал тренер, вызвав смех у интервьюеров COPE.

Симеоне также спросили, сколько в среднем занимаются сексом игроки «Атлетико».

«15 раз в месяц? Я не буду говорить, но у нас хороший средний показатель», – отметил Диего.

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78 комментариев

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Mohnatiy
"...и это только внутри команды, мы ещё отношения в семье не учитываем" - добавил Симеоне ☝🏻
+453
-5
+448
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Eduard Rastryopin
Диего,видимо,лично проверяет и ведет статистику.
+174
-1
+173
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Mypta3uh23
Ответ SergioKov
Дзюба точно был бы там основным
с собой не считается
+126
-2
+124
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Re{FRIGE}r@toR
Гризманн: "Симеоне лично контролирует меня за 9 месяцев до 8-го апреля"
+104
-1
+103
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Ivan Petrov
Ответ Eduard Rastryopin
Диего,видимо,лично проверяет и ведет статистику.
А может и участвует
+95
-4
+91
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Кирилл Павлюченко
Хорошо рассуждать о сексе, когда у тебя команда "Матрас!"
+53
-2
+51
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Eduard Rastryopin
Ответ Ivan Petrov
А может и участвует
Проверяет качество самого секса? )))
+48
-1
+47
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Aggrrist
Ответ Re{FRIGE}r@toR
Гризманн: "Симеоне лично контролирует меня за 9 месяцев до 8-го апреля"
Тут надо сноску сделать, что у Гризмана 3 ребёнка и все родились 8 апреля.
+40
0
+40
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Мирзоанис Якубов
Друг тут спрашивает номер академии Атлетико))
+41
-2
+39
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SergioKov
Дзюба точно был бы там основным
+33
-3
+30
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Плеймейкер87
У игроков Торпедо, например, секс каждую неделю согласно расписанию туров РПЛ:)
+30
0
+30
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Aggrrist
Средний показатель это sexG
+25
0
+25
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Самозанятый
Испанцы 56 раз в год, а испанки может и чаще.
+20
0
+20
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Виктор Войнов
Ответ serginn
Подтягивает отстающих)
Натягивает отстающих
+16
0
+16
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serginn
Ответ Ivan Petrov
А может и участвует
Подтягивает отстающих)
+13
-1
+12
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Aggrrist
Ответ Aggrrist
Средний показатель это sexG
Ждём аналитику Лукомского
+11
0
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Дмитрий Сотников
"Групповой секс лучше чем индивидуальный. Потому что здесь, как и в любой коллективной работе, сачкануть можно" (с)
+11
0
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SergioKov
Ответ Mypta3uh23
с собой не считается
В статье этого нет ограничения ))) Они на вылетах постоянно дома то не бывают.. между собой чтоли по 20 раз
+8
0
+8
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Aggrrist
Ответ Кирилл Павлюченко
Хорошо рассуждать о сексе, когда у тебя команда "Матрас!"
Мне кажется раскрыт секрет почему Тоттенхэм не выигрывает трофеи.
+9
-1
+8
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Виктор Войнов
Когда говорят, что средний показатель хороший, обычно пару тройку человек отдуваются за весь коллектив и делают показатели.
+8
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Golden Valley
Ответ Зелёный гопник
Дзюба был бы рекордсменом в команде у Симеоне 😅
Ему секс не нужен, у него есть руки
+7
0
+7
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Илья Ворошилов
Ответ Mohnatiy
"...и это только внутри команды, мы ещё отношения в семье не учитываем" - добавил Симеоне ☝🏻
Дзюба там не потеряется
+6
0
+6
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Oboronosposobnost
Та самая новая "продвинутая статистика" в футболе.
+6
0
+6
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Spb78
Ответ Eduard Rastryopin
Проверяет качество самого секса? )))
оборонительный секс?😂
+4
0
+4
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Варвар27
Ответ Krypton92
А если человек не женат?
Это только расширяет диапазон потенциальных партнёрш)
+4
0
+4
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