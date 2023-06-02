Диего Симеоне пошутил о минимальном количестве секса для игроков «Атлетико».

– Исследование показывает, что испанцы в среднем занимаются сексом 56 раз в год. Вы в этом отношении больше испанец, чем аргентинец?

– Сколько вы сказали? 56 в год... Сколько это выходит в месяц, 4 раза? Нет, не четыре...

Если занимаешься сексом [всего] 4 раза в месяц, не сможешь играть в моей команде, – сказал тренер, вызвав смех у интервьюеров COPE.

также спросили, сколько в среднем занимаются сексом игроки « ».

«15 раз в месяц? Я не буду говорить, но у нас хороший средний показатель», – отметил Диего.

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