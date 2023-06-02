Андрей Канчельскис: «80% российских футболистов не заслуживают денег, которые получают. Зарплаты в РПЛ на уровне европейских лиг, а качество игры в 2-3 раза ниже. Это адекватно?»
Андрей Канчельскис считает, что российские футболисты не заслуживают своих зарплат.
«Как устроены зарплаты в российском футболе – просто кошмар! Молодых парней заваливают деньгами так, что у них вообще весь интерес к футбольному развитию пропадает.
О чем им думать на футбольном поле? Что доказывать? Некоторые к 23 годам уже получают такие деньги, с которыми попросту не справляются.
80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают. Рынок зарплат в РПЛ на уровне европейских лиг, а качество футбола в два-три раза ниже. Разве это адекватно?
У всех российских футболистов предусмотрена надбавка за паспорт, потому что действует лимит на легионеров. Все это не способствует развитию футбола в стране, поэтому уровень игры падает с каждым годом все сильнее», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
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клубы ничего не зарабатывают, футбол толком никто не смотрит в стране, играют паршиво, а зарплаты на уровне хороших игроков Европы, иногда даже выше.
бред какой-то.
И начинать надо со смены руководства рфс и РПЛ на людей из футбола сделать как в хоккее где в руководстве хоккея стоят высокопрофессиональные хоккейные люди которых знает весь мир.