Андрей Канчельскис: «80% российских футболистов не заслуживают денег, которые получают. Зарплаты в РПЛ на уровне европейских лиг, а качество игры в 2-3 раза ниже. Это адекватно?»

Теги премьер-лига Россия Андрей Канчельскис лимит на легионеров деньги Футбол

Андрей Канчельскис считает, что российские футболисты не заслуживают своих зарплат.

«Как устроены зарплаты в российском футболе – просто кошмар! Молодых парней заваливают деньгами так, что у них вообще весь интерес к футбольному развитию пропадает.

О чем им думать на футбольном поле? Что доказывать? Некоторые к 23 годам уже получают такие деньги, с которыми попросту не справляются.

80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают. Рынок зарплат в РПЛ на уровне европейских лиг, а качество футбола в два-три раза ниже. Разве это адекватно?

У всех российских футболистов предусмотрена надбавка за паспорт, потому что действует лимит на легионеров. Все это не способствует развитию футбола в стране, поэтому уровень игры падает с каждым годом все сильнее», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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36 комментариев

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Tiestorzn17
И не поспоришь…
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sports!
Адекватное мнение подъехало, откуда не ждали
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luu
Ответ llolishe
Нет смысла и мотивации им качественно играть
Ну тогда и нет смысла им столько платить
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llolishe
Нет смысла и мотивации им качественно играть
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Davron Tashkenbaev
Проблема не в качестве а в том что клубы тратят деньги народа.
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psycho
Ответ Зайцев Руслан
80% местных "аналитиков" типа Канчельскиса не заслуживают внимания
классный никнейм, смешной. респект за чувство юмора
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Tigo_Volchara93
Это он так говорит, потому что не тренировал ( пилил бюджет) ни одни клуб из премьер лиги. Если бы он был как Эти все барсики и КО то ничего подобного не говорил бы, а тихонечко рубит бабло
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Bender rules
Ответ Адекватник
1. Надбавка за паспорт есть почти везде. И в англии и в италии и где угодно. Везде нужны местные и везде их не хватает, поэтому им переплачивают. 2. ЗП в росфутболе ощутимо снизились в пооследнее время. Таких безумных денег почти не осталось. В каком нить Нижнем или в Воронеже - обычные рыночные зарплаты. И это нормальное место для развития игроков. Ростов, Ахмат - вверху таблицы и там много средних российских игроок, которые развиваются. Есть примеры типа Каштанова или кого угодно еще. 3. Определенный оверпрайс для рфпл - это нормально, если была задача развиваться. Нужно было привлекать игроков в далекую и сложную страну со сложной логистикой, климатом и пр. 4. Все это не имеет прямого отношения к тому, что уровень футболистов достаточно низкий. Он низкий уже при выходе из ДЮСШ. Вот он там уже низкий. Уже там нет умения работать с мячом на скорости и принимать сложные решения под давлением. Кто там сколько зарабатывает после этого - уже вопрос второй. В целом, все это поверхностные обывательские рассуждения, которые не содержат в себе решений. Если завтра любой из росфутблистов будет зарабатывать в два раза меньше - он играть лучше не станет.
Лучше не станет, но у него хотя бы будет стимул развиваться, чтобы получать больше, уехав за границу (безотносительно нынешней ситуации).
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Evgeny Trifonov
Ответ Юрий Кечко
Наш чемпионат даже сейчас сильнее и тех и тех топы может их не уступают , а где то превосходят , но в среднем уровне уж извините ))) P.S 3.5 для какого нибудь паспортиста много и это не обсуждается
видел этот средний уровень когда середняк тульский Арсенал от азербайджанских грандов отлетал. Самая главная претензия что наш футбол якобы профессиональный содержится на бюджет. Пусть зарабатывают как лиги НХЛ,АПЛ,НБА и пусть хоть миллиарды получают, только порадуюсь
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Evgeny Trifonov
Ответ Garikus89
А он с Сербией сравнивает? Что-то мне подсказывает, что он повторяет обычный популистский лозунг.
он говорит что они завышены и это факт, ну и кстати интересно послушать откуда у тебя данные про 30 млн $ на зарплаты Зенита? например внизу новость что Зенит получил за 2022 год только от спонсоров 13 млрд рублей, даже если прикинуть что доллар по 100. Это 130 миллионов $ и ты хочешь мне рассказать что только меньше 33% это расходы на зарплатный фонд? Сам то в это веришь?
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Dmitry Aqf
Ответ Hong Kil
Рядом висит текст о призовых в РПЛ, исходя из приведенных там цифр, выплаты там на уровне европейских лиг типа Болгарии.
Ты лучше расскажи, как зп у футболистов зависят в РФ от призовых?
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Сергей Жарковский
Ответ psycho
считаю, надо забрать у всех футболистов деньги, которые они незаслуженно получили, и поделить между Канчельскисом и Мостовым
Тогда Мостовой учёбу забросит.
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DonaldBrashear 2.0
вообще не понимаю, как российский футбол работает, берд какой-то, государственные деньги из бюджетов областей выделяют на профессиональную команду, на легионеров и лимитчиков. а зачем? никакой причины для этого нет, от слова совсем.
клубы ничего не зарабатывают, футбол толком никто не смотрит в стране, играют паршиво, а зарплаты на уровне хороших игроков Европы, иногда даже выше.

бред какой-то.
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Ростовский
Что за нытье? Уровень РПЛ примерно сразу за топ-5 Европы. Зарплаты соответствующие. Намного ниже чем в топ-5 Европы.
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Stewart D.
ну это база.
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Tpy6kaMerlina
Кажется, Канчельскис опоздал лет на 8-10. Сейчас уже контракты не такие как были некоторое время назад. Лишь у легов они по-прежнему огромные, но оно и понятно, иначе качественный бразилец, типа Малкома, в РПЛ не поедет. А за несколько раз выше ценник поедет. По поводу молодых, так тем вообще не много дают со старта. Опять-таки времена изменились. Пыняев - исключение, таких как он - один-два, не больше. В целом, скоро футболисты будут получать адекватные деньги, эпоха роскошества в футболе пройдена
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Al561
Для России адекватно, у нее свои скрепы)))
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Рабин Иг0рер
Он в основном прав, но он такой же тренер, как эти 80% футболисты
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Давно уже надо наводить порядок в нашем футболе.
И начинать надо со смены руководства рфс и РПЛ на людей из футбола сделать как в хоккее где в руководстве хоккея стоят высокопрофессиональные хоккейные люди которых знает весь мир.
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Абай Ахметкалиев
в кой-то веки он базу выдал
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доктор Ливси
Нет. Следующий вопрос пожалуйста
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Spartakus1984
Тренеры наши тоже получают незаслуженно много
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пока футбол не переведут на мрот с бонусной системой, никакого прогресса у нас не стоит ждать, зенитовские паспортисты сидящие на лавке 80% в сезоне тому подтверждение, при чём, зарплаты у них далеко не рублёвые, а у некоторых и семизначные в валюте...яркий пример Бакаев, Круговой...
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