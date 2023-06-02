УЕФА открыл дело в отношении Моуринью за оскорбления Тэйлора. Тренер «Ромы» кричал на парковке «гребаный позор!» судье финала ЛЕ

Теги Рома Жозе Моуринью Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА УЕФА судьи Энтони Тэйлор Футбол

УЕФА начал разбирательство из-за оскорблений Жозе Моуринью в адрес судьи финала ЛЕ.

В финале Лиги Европы «Рома» под руководством Моуринью уступила «Севилье» в серии пенальти (1:4). Основное время завершилось со счетом 1:1.

После матча Моуринью на парковке «Пушкаш Арены» крикнул английскому судье: «Какой позор, вы – гребаный позор».

На пресс-конференции после игры португальский специалист заявил, что «судья казался испанцем», а также заявил: «Надеюсь, судья останется в Лиге чемпионов, где будет заниматься той же фигней, что он сделал сегодня, и оставит нас и Лигу Европу в покое».

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Моуринью за «оскорбительные выражения в адрес официального лица матча».

Фанаты «Ромы» окружили судью финала ЛЕ Тэйлора и его семью в аэропорту и кинули в них стул. Служба безопасности увела арбитра

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31 комментарий

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инок
Не сказать, что прям судья предвзято судил, но в спорных моментах отдавал предпочтение Севилье. Ну и желтых, конечно он испанцам не особо давал. В нескольких эпизодах откровенно пожалел.
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Давид Agabekyan
Ответ Егор Егор
Если судейство не соответствовало уровню, рефери просто не будет больше ставиться на подобные матчи. Или чего вы хотите? Пересмотр итогов? В истории турниров бывали ошибки куда более странные. Жозе сам-то чудом каким-то не закончил матч без двух желтых.
На это все фанатики Моура глаза закрывают, хотя он не в технической зоны был больше чем в ней
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Егор Егор
Ответ Zlatan Ibra
Не хотят судейство в матче рассмотреть, после того, как накажут Моура?
Если судейство не соответствовало уровню, рефери просто не будет больше ставиться на подобные матчи. Или чего вы хотите? Пересмотр итогов? В истории турниров бывали ошибки куда более странные.
Жозе сам-то чудом каким-то не закончил матч без двух желтых.
+17
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Егор Егор
Ответ </c/>
вот это дело называется называется "Оплачено"...решили позориться до конца, Моуриньо прав на 100%...
Как бы не был плох судья, бежать на парковку, чтобы кричать ему "позор" - это по факту позор не меньший.
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доктор Ливси
Справедливости ради, английские судьи по большей части и правда вот это ощущение вызывают
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aidos_1979
Не умеет проигрывать толмач)
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Qwerty Qazxc
Моур на него пер как мужик, тот в автобусе спрятался, даже не вышел. Я как увидел Тэйлор что судья, сразу понял будет скандал. Он и в АПЛ косячит постоянно.
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Антон Казанский
И что такого сказал Жозе? Назвал вещи своими именами?

И, кстати: то что потом было в аэропорту тоже абсолютно точно подходит под определения обозначенные Мауром.
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Антон Казанский
Ответ инок
Не сказать, что прям судья предвзято судил, но в спорных моментах отдавал предпочтение Севилье. Ну и желтых, конечно он испанцам не особо давал. В нескольких эпизодах откровенно пожалел.
Энтони Тэйлор не умеет судить топовые матчи. Банально не тянет. Примеров из АПЛ полно. Что тому причиной: психология, незнание правил, плохая команда, наплевательское отношение или всё сразу - это уже вторичный вопрос.

Основной вопрос должен быть к тем гадам, кто постоянно ставит Тэйлора именно на топовые матчи. Причём, это происходит только в клубных турнирах. Например, на ЧМ-2022 дальше группового этапа его не пустили.
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AminO2
Ответ llolishe
Английский судья фанат Манчестер Сити засудил команду в которой тренер - бывший тренер Манчестер Юнайтед
Настоящие английские болельщики "МанСити" таких тренеров для "Юнайтед" должны холить и лелеять – мало кому удалось так разваливать исторического соперника.
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Red-White_Man
Ответ Егор Егор
Если судейство не соответствовало уровню, рефери просто не будет больше ставиться на подобные матчи. Или чего вы хотите? Пересмотр итогов? В истории турниров бывали ошибки куда более странные. Жозе сам-то чудом каким-то не закончил матч без двух желтых.
можно отстранить от судейства в еврокубках, можно вычесть из гонорара, главное чтобы в другой раз неповадно было
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Serge Vendino
Ответ Егор Егор
Если судейство не соответствовало уровню, рефери просто не будет больше ставиться на подобные матчи. Или чего вы хотите? Пересмотр итогов? В истории турниров бывали ошибки куда более странные. Жозе сам-то чудом каким-то не закончил матч без двух желтых.
Кого мы обманываем? Так же, как и у нас, хороших судей очень мало, поэтому Тейлор и дальше будет судить, в том числе большие матчи. В Англии он сколько чудил, а все равно топовым арбитром считается.
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Брат главного тренера
Судья если по чесноку, подсуживал Севильи. Сбил первые порывы Ромы желтыми а дальше дело техники. При равной игре этого достаточно, чтобы убить команду. Классика жанра.
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Рокко Сиффредди
Всё -таки у Йозе Марино и Ротенберга есть общее.
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Direct free kick
Жаль Моуриньо не разбил лицо судье. Половина АПЛ бы ему поаплодировала
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Verhovn
Тейлор настучал. Другой бы сказал: да хорош, проехали.. А этот гнида и будет ею до конца. Обидэлся)
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Onion
Жозе полностью готов к Спартаку.
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K0run
Ну не сказал бы я что там какое-то судейский беспредел был, но после матча Аргентина Франция, где каждые 5 секунд ставили пенальти удивляться нечему.
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llolishe
Английский судья фанат Манчестер Сити засудил команду в которой тренер - бывший тренер Манчестер Юнайтед
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