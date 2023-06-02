УЕФА открыл дело в отношении Моуринью за оскорбления Тэйлора. Тренер «Ромы» кричал на парковке «гребаный позор!» судье финала ЛЕ
УЕФА начал разбирательство из-за оскорблений Жозе Моуринью в адрес судьи финала ЛЕ.
В финале Лиги Европы «Рома» под руководством Моуринью уступила «Севилье» в серии пенальти (1:4). Основное время завершилось со счетом 1:1.
После матча Моуринью на парковке «Пушкаш Арены» крикнул английскому судье: «Какой позор, вы – гребаный позор».
На пресс-конференции после игры португальский специалист заявил, что «судья казался испанцем», а также заявил: «Надеюсь, судья останется в Лиге чемпионов, где будет заниматься той же фигней, что он сделал сегодня, и оставит нас и Лигу Европу в покое».
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Моуринью за «оскорбительные выражения в адрес официального лица матча».
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Жозе сам-то чудом каким-то не закончил матч без двух желтых.
И, кстати: то что потом было в аэропорту тоже абсолютно точно подходит под определения обозначенные Мауром.
Основной вопрос должен быть к тем гадам, кто постоянно ставит Тэйлора именно на топовые матчи. Причём, это происходит только в клубных турнирах. Например, на ЧМ-2022 дальше группового этапа его не пустили.