Осимхен признан лучшим форвардом Серии А, Барелла – лучшим хавбеком, Ким – лучшим защитником

Теги Интер Лацио Ювентус серия А Италия рейтинги Наполи Иван Проведель Николо Барелла Виктор Осимхен Ким Мин Чжэ Николо Фаджоли Футбол

Серия А объявила имена лучших игроков сезона.

Лучшим вратарем признан вратарь «Лацио» Иван Проведель. Лучшим защитником стал Ким Мин Чжэ из «Наполи».

Лучший полузащитник – хавбек «Интера» Николо Барелла. Лучший форвард – Виктор Осимхен из «Наполи».

Лучшим молодым игроком сезона стал 22-летний полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли.

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8 комментариев

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Ноу криминалити
Лучший игрок Серии А в аренде - Сашка Кокорин
+7
-2
+5
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Человек1991
Виктор Осименов и Николай Барэлов ))
+4
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Cruel Snake
Осимхен 👌 летом на него спрос будет огромным
+2
-1
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Aleksey Yashin
Лучший вратарь - Иван
Лучший полузащитник - Николай
Лучший нападающий - Виктор
Лучший молодой игрок - Николай

А вы говорите у нас футбол деградирует!)
+4
-3
+1
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Модрич10
ээх Барелла давай в Реал
0
0
0
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Ноу криминалити
Ответ Aleksey Yashin
Лучший вратарь - Иван Лучший полузащитник - Николай Лучший нападающий - Виктор Лучший молодой игрок - Николай А вы говорите у нас футбол деградирует!)
И Ким из дружественной Кореи
0
0
0
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Aleksey Yashin
Лучший вратарь - Иван Лучший полузащитник - Николай Лучший нападающий - Виктор Лучший молодой игрок - Николай А вы говорите у нас футбол деградирует!)
Лучший тренер - Лукьян.
0
0
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