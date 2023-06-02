Осимхен признан лучшим форвардом Серии А, Барелла – лучшим хавбеком, Ким – лучшим защитником
Серия А объявила имена лучших игроков сезона.
Лучшим вратарем признан вратарь «Лацио» Иван Проведель. Лучшим защитником стал Ким Мин Чжэ из «Наполи».
Лучший полузащитник – хавбек «Интера» Николо Барелла. Лучший форвард – Виктор Осимхен из «Наполи».
Лучшим молодым игроком сезона стал 22-летний полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли.
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Лучший полузащитник - Николай
Лучший нападающий - Виктор
Лучший молодой игрок - Николай
А вы говорите у нас футбол деградирует!)