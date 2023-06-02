«Спартак» о словах Роши про уханье Соболева: «Комментировать фантазии нет смысла. Две недели прошло после нашей победы, а коллеги никак не отпустят ситуацию»

В «Спартаке» назвали фантазиями слова Виллиана Роши про уханье Александра Соболева.

В 28-м туре Мир « » обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме матча главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля и .

Между игроками произошла стычка, в ходе которой Соболев показал защитнику ЦСКА неприличный жест, схватив себя за пах, после чего Роша повторил жест форварда «Спартака», пытаясь объяснить судьям, как его оскорбил соперник. За это Роша был удален, но впоследствии его красная карточка была отменена. Соболев был дисквалифицирован на 4 матча.

Защитник ЦСКА заявил: «Соболев постоянно меня провоцировал, издавал ухающие звуки – у-у-у. Он показал жест в первый раз гораздо раньше удаления».

«Две недели прошло после нашей победы в дерби, а коллеги никак не отпустят ситуацию.

Мы сейчас сконцентрированы на «Крыльях». Комментировать фантазии Роши нет никакого смысла», – заявил глава пресс-службы « » .

Соболев забанен на 4 матча, красная Роши отменена: КДК изучил жесты дерби со всех ракурсов

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы