«Спартак» о словах Роши про уханье Соболева: «Комментировать фантазии нет смысла. Две недели прошло после нашей победы, а коллеги никак не отпустят ситуацию»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» назвали фантазиями слова Виллиана Роши про уханье Александра Соболева.

В 28-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме матча главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля Александра Соболева и Виллиана Рошу.

Между игроками произошла стычка, в ходе которой Соболев показал защитнику ЦСКА неприличный жест, схватив себя за пах, после чего Роша повторил жест форварда «Спартака», пытаясь объяснить судьям, как его оскорбил соперник. За это Роша был удален, но впоследствии его красная карточка была отменена. Соболев был дисквалифицирован на 4 матча.

Защитник ЦСКА заявил: «Соболев постоянно меня провоцировал, издавал ухающие звуки – у-у-у. Он показал жест в первый раз гораздо раньше удаления».

«Две недели прошло после нашей победы в дерби, а коллеги никак не отпустят ситуацию.

Мы сейчас сконцентрированы на «Крыльях». Комментировать фантазии Роши нет никакого смысла», – заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Соболев забанен на 4 матча, красная Роши отменена: КДК изучил жесты дерби со всех ракурсов

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76 комментариев

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Кирилл.С-Пб
А сами до сих пор ведут "расследование" 🤣🤣🤣🤦🐷🤡
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+113
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Aleksey Yashin
"Две недели прошло после нашей победы, а коллеги никак не отпустят ситуацию"

Спартаку бы в зеркало посмотреть
+82
-16
+66
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Pestalo33i
у спартака всё лицо в божьей росе, ещё кого то поучают
+67
-13
+54
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Aleksandr Danilov
У Роши спросили, он ответил. Вряд ли он сам позвонил и попросил высказаться
+31
0
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Kanan Jarrus
сам спартачок ноет после отдельных матчей месяцами
+37
-9
+28
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MikhaL
Соболев был дельфином, стал совой. В мире животных какое-то...
+18
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Любовник Евы Браун
Ответ mrJerico
Соболева бы в аренду на сезон, типо Ростова или Краснодара.... Подустудить ....
зачем этим нормальным командам такой токсик?
+15
-3
+12
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ЗЕНИТ65
Ответ Кирилл.С-Пб
А сами до сих пор ведут "расследование" 🤣🤣🤣🤦🐷🤡
Ага. Ещё и клоуна предъявляют.
+12
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+11
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Один живой
надо было 10 матчей присудить кривозубому тогда реакция была бы другой. И этот зеленов с внешностью кокаиниста со стажем, размышлял более приземленно.
+11
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Shuller18
Ответ Кирилл.С-Пб
А сами до сих пор ведут "расследование" 🤣🤣🤣🤦🐷🤡
Да, письки рассматривают вторую неделю
+10
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Фёдор Кузнецов
Так вы можете месяцами вспоминать ошибки против вас
+7
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Tun
Кринжовее наших ногомячистов только клубные прессухи
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Ракелль
Главное сами спартачи провели расследование ,через две недели подали свою жалобу,а ЦСКА виноват
+5
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Люкс
Да уж, так отпустили, что давеча нажаловались в КДК на что-то, из пальца высосанное. И этот комментарий сделан, похоже, только чтобы ещё раз напомнить о своей победе. Кажется, что смешнее уже некуда, но Спартак каждый раз снова удивляет...
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Toppec09
Такие спартачи запуганные, на каждый момент огрызаются, в вранье пытаются обвинить. После их видел с доказательствами... Боже, ну какой абсурд, там что всё такие гнилые?
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mean machine/
Ахаха! Сказали те, кто еще вчера делал это:
01.06«Спартак» направил в КДК дополнительные материалы по словам Роши, назвавшего Соболева «клоуном». Клуб провел свою экспертизу
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Ракелль
Ответ angry horse
Комментарий удален модератором
нет пределу человеческой мерзости
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Vagner01
Ну во первых не вашей победы а судьи Карасёва! А во вторых успокоиться не может некий борщевик все подающий жалобы в кдк! Лицемеры бромантановые!
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Игорь М.
Ответ Aleksey Yashin
"Две недели прошло после нашей победы, а коллеги никак не отпустят ситуацию" Спартаку бы в зеркало посмотреть
так они там 🐽 увидят)))
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Кирилл.С-Пб
Ответ Pueblo
Вообще-то у Соболева дисква, которую есть желание сократить, а что еще нужно ЦСКА понятно мало.
Ни у кого кроме свидетелей борща такого желания нет
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юра георгиевский
Иж ты, какие хитрые. Заговорили про «две недели». Какая разница, надо за уханье добавить соболеву десять матчей дисквалификации. В России нет расизма.
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Злодей Спб
Если бы спартак проиграл, то тут вообще бы вакханалия была. А так, поплёвывают свысока на ЦСКА и еще пытаются Соболя отмазать.
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Анатолий Дмитриевич
там Зарема до сих пора победы Зенита пятилетней давности отпустить не может. или это другое?, как и собственная нефть Федуна?))
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Kimbo Slice
А сами в КДК шлют всё новые "неопровержимые доказательства" "неправильного яйцечесания" и провокации со стороны Роши))
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botev
Память как у рыбок. Две недели прошло, значит, уже не считается
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