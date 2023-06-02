Хвича – лучший игрок сезона в Серии А

Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом сезона в Серии А.

Победителя определили благодаря передовому анализу Stats Perform на основе данных системы Hawk-Eye.

Рейтинг учитывает не только статистику, но и позиционные данные. Это позволяет анализировать в том числе передвижение без мяча. Для подсчета рейтинга учитывались все матчи, сыгранные в Серии А (за исключением 38-го тура).

В 33 матчах чемпионата Италии Хвича забил 12 голов и отдал 10 ассистов. Его статистика – здесь.

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