Хвича – лучший игрок сезона в Серии А

Теги серия А Италия рейтинги Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом сезона в Серии А.

Победителя определили благодаря передовому анализу Stats Perform на основе данных системы Hawk-Eye. 

Рейтинг учитывает не только статистику, но и позиционные данные. Это позволяет анализировать в том числе передвижение без мяча. Для подсчета рейтинга учитывались все матчи, сыгранные в Серии А (за исключением 38-го тура).

В 33 матчах чемпионата Италии Хвича забил 12 голов и отдал 10 ассистов. Его статистика – здесь.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

129 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Променял чемпионство ФНЛ на какую-то там Серию А.
+402
-3
+399
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Ответ Фут.Боль
Променял чемпионство ФНЛ на какую-то там Серию А.
На деньги повелся, как Роналду.
+174
-6
+168
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Под конец не плохо сдал.можно было и Осмиехена признать лучшим
+149
-26
+123
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Ответ Фут.Боль
Променял чемпионство ФНЛ на какую-то там Серию А.
На ее багаже покорил Сериал
+73
-1
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОттоДракула
Ну не знаю. Последние 2 месяца вообще ни о чём. Выбор того же Осимхена намного логичнее как по мне.
+76
-15
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zaebarca
Ответ che kaif
Под конец не плохо сдал.можно было и Осмиехена признать лучшим
Но чемпионство к этому моменту уже было выиграно.
+46
-3
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melowchi
От вылета в ФНЛ до преемника Марадоны. И такое бывает!
+47
-5
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОттоДракула
Ответ зак
надо посчитать сколько Осимхен забил с его передач и наоборот, тогда все встанет на свои места..
э. Ну как бы естественно, что полузащитник чаще пасует нападающему, а не наоборот
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
le vani
Ответ che kaif
Под конец не плохо сдал.можно было и Осмиехена признать лучшим
так все было же решено и его спад ничего не значил, только личный рекорд не улучшал и все
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Назмутдинов
Ответ melowchi
От вылета в ФНЛ до преемника Марадоны. И такое бывает!
А ведь мог стать чемпионом ФНЛ. А Марадона выигрывал ФНЛ?
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mindiaberulava
Молодец, кто бы мог представит вначале сезона. :) читал тут комментарий, многие псевдознатоки хейтили его тут.
+26
-9
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
onegin2007
Ответ mindiaberulava
Молодец, кто бы мог представит вначале сезона. :) читал тут комментарий, многие псевдознатоки хейтили его тут.
Все на Руставели!
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uriah Heep
Не удивлен. За Хвичу можно только порадоваться.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
le vani
он не только голы забивал и ассисты делал но и пенальти зарабатывал, предголевые делал, + когда он бил и вратар отбивал и потом добавляли и самое главное привлекал к себе постоянно 2-3 соперника
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Ответ che kaif
Под конец не плохо сдал.можно было и Осмиехена признать лучшим
Плохо сдал — это когда в прикупе две девятки.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
onegin2007
Вот это круто, а то перед этим новость была про лучших на позициях и его не было. Оказалось он просто лучший!!!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самозанятый
Ответ Михаил1970
На деньги повелся, как Роналду.
Ну справедливости ради, у Роналду просто не было шансов попасть в ФНЛ, поэтому и поехал за бабки доигрывать.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Совершенно справедливо, лучший!👏👏👏
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Kostin
вот это я понимаю красавчик пацан, с Рубина до лучшего игрока серии А)))достойно
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Ответ 0rbit
так он середняк. То что он ваш соотечественник, ни разу не делает его более достойным чем Витёк, Лаутаро, Ким или тот же Лоботка.
Ну не грузины же на застолье его выбрали лучшим?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сквиди Комаров
Логично. без Хвичи Наполи никогда бы не взял чемпионат и не попал бы в топ-4 да и в начале Спалети не верил что даже в зону ЛЧ попадет . почитайте интервью лучше. 3 раза лучший игрок месяца отыграл в рф потом в Динамо Батуми и от слова совсем вообще не отдыхал в конце перегрелся . но приз однозначно ему . заслужил . в следущем сезоне соберется и опять возьмет чемпионат. конкурентов у него в Итальянском чемпионате на длинной дистанции нету
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
поздравления! если бы весь сезон провел, как начало, мог и на золотую бутсу претендовать
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стас Михайлов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Заслуженно
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Robert Korsantes
Ответ Green grass
Около 15 матчей последних без результативных действий настораживает
Когда он не забывает или не отдает голевые он учасвует 70% атак Наполи
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Павлюченко
Лучший игрок первой половины чемпионата.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий