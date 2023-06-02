УЕФА направил «Барсе» более 70 вопросов по делу Негрейры. После ответов союз будет принимать решение о допуске клуба в ЛЧ

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

УЕФА направил «Барселоне» более 70 вопросов по делу о возможной коррупции.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Сообщалось, что два инспектора УЕФА в своих отчетах пришли к выводу о необходимости отстранения «Барселоны» от участия в Лиге чемпионов на один сезон из-за этого дела.

По информации Marca, расследование УЕФА все еще открыто, санкций не будет еще как минимум неделю. Причина в том, что каталонцы еще не ответили на вопросы инспекторов УЕФА. Инспекторы направили клубу более 70 вопросов по делу Негрейры.

«Барселона» отправит ответы в ближайшие несколько дней. После этого УЕФА должен будет принять окончательное решение о том, разрешать ли «Барсе» участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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58 комментариев

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Фут.Боль
- Оказавшись перед Негрейрой, что ему скажете?
- Сколько вы зарабатываете без учёта рычагов?
- Лапорта красавчик?
Такие вопросы?
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фан Барсы
Ответ DolJun
походу лапорта выведет-таки фк мем в азиатскую сегунду)
ФК мем назначил своим тренером Почетинно. Ты ошибся
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Homelender_666
Ответ Негрейра
Хейтеры первые прибежали на новость с Барсой. У них действительно совсем нет личной жизни?
Это нормально. Тоже самое можно сказать про персонажей, которые прибегают на ветки Реала, Месси и Роналду. Великие всегда подвергаются хейту.
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Плеймейкер87
Ответы генерила ChatGPT
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Олег910
Где-то в середину запихнут единственный интересующий их вопрос "Собираетесь ли вы продвигать проект Суперлиги ?"
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El illusionista
Барселону уже как месяц аккредитовали на участие в следующей ЛЧ. Мне непонятно зачем спортс постоянно вбросы левые постит? Вас читать противно в последние годы. На трибуне авторов нормальных не осталось, все интересные фишки трибуны похерили. Авторов новостей судя по всему набирали там же, где и комментаторов с Окко/Сила ТВ. На дне у нас спортивная журналистика, что чемп, что вы полное дно, гонящееся за просмотрами, ведь не будет просмотров, не будет рекламы. Поэтому будем без разбору постить всякий шлак, главное чтобы народ рекламу посмотрел перед прочтением. Позорище.
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Негрейра
Хейтеры первые прибежали на новость с Барсой. У них действительно совсем нет личной жизни?
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бек саидов
Ответ Elm
Лапорта: Франко виноват, что Барса платила судьям.
Ты чо, солнечный удар что ли по башке получил?
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Homelender_666
А варианты ответов будут?)
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VictorVallecano
Ответ Сикарио
Ахахахахахаах, в средней Азии уже приспускают флаги))
У вас в предложении слово «флаги» лишнее.
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нелюбитель футбола
С каких пор ответы "подсудимого" являются доказательствами вины?... Где доказательства, прокуроры?.. Хе..
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Ramil Usmanov
Первый вопрос: "В каком году началось восстание под предводительством Спартака?"
Ну и все остальные вопросы в таком же роде.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Со словами: Это всё он!

Самая короткая пресс-конфа в истории
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Moscwow
Ответ Homelender_666
Чего тебе Барса покоя не даёт? Из-за таких, как ты, Фанов Реала считают неадекватными. P.S. Доказательств взятки нет) (Фан Реала).
Вполне нормально, что фанам Реала не даёт покоя Барса (как и наоборот), ведь Класико единственное, что сейчас осталось у Ла Лиги, смотреть остальные матчи это уже почти мазохизм. Реал играет только в ЛЧ, в лиге дурака валяет, Барса кое как забивает по одному мячу середнякам. Если Барса попадёт под жёсткие наказания, то Ла Лига загнётся, пока там Тебас, хотя кончено потешаться над клубом Негрейры вполне забавное занятие
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Ришад Хайруллин
Ответ DolJun
походу лапорта выведет-таки фк мем в азиатскую сегунду)
фк мем челси))
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Marcus-light
Ответ Негрейра
Хейтеры первые прибежали на новость с Барсой. У них действительно совсем нет личной жизни?
Личная жизнь в полдень? Суп и сэндвич что ли?
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Marcus-light
Ответ Негрейра
Личная жизнь это когда ты не прибегаешь первым на ветку Барсы писать злостный комментарий
А это ветка Барселоны? Вроде новость в общем потоке, тут и про УЕФА есть
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бек саидов
Ответ белошип
Не понимаю почему с этим кабинетом столько возятся Есть доказательства взятки боссу судейского комитета,это уже весомый повод лишить мчк всех купленных трофеев и слить в сегунду)
У кого есть доказательства? У тебя?
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Лапорта созовет срочную (через три месяца) пресс-конференцию, где на пальцах всё объяснит.
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Анвар Масимов
Ответ Stannis_Baratheon
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он не признается , но у него просто комплекс перед Барсой . не спит , не ест, лишь бы сразу прибежать на ветку Барсы и написать какую то гадость
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Вадим__Ситов
- Вы платили деньги бывшему вице-президенту технического судейского комитета?
- Нет.
- Оправданы!
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Клирик
Знаю все ответы)
Нет
Небыл
Не привлекался
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Stannis_Baratheon
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Elm
Лапорта: Франко виноват, что Барса платила судьям.
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Мишаня Кашников
Своя Игра?
потом будут решать кто получит ручку краузе
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