Малком: «Зенит» мог бы славно пошуметь в Лиге чемпионов. Команда очень круто играет»

Малком уверен, что «Зенит» мог бы пошуметь в Лиге чемпионов.

– Дуглас Сантос считает, что «Зенит» мог бы выйти в плей-офф в этом сезоне. Ты согласен?

– Абсолютно согласен. С таким подбором футболистов и с той игрой, которую мы показываем, мы могли бы славно пошуметь в Лиге чемпионов.

Тяжело осознавать, что твоя команда действительно очень круто играет и может составить серьезную конкуренцию европейским командам, но не имеет возможности выступать в еврокубках.

Я очень надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится, и российские клубы вернутся в международные соревнования, – сказал вингер петербуржцев.

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