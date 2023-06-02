Малком: «Зенит» мог бы славно пошуметь в Лиге чемпионов. Команда очень круто играет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Малком Спорт-Экспресс Футбол

Малком уверен, что «Зенит» мог бы пошуметь в Лиге чемпионов.

– Дуглас Сантос считает, что «Зенит» мог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне. Ты согласен?

– Абсолютно согласен. С таким подбором футболистов и с той игрой, которую мы показываем, мы могли бы славно пошуметь в Лиге чемпионов.

Тяжело осознавать, что твоя команда действительно очень круто играет и может составить серьезную конкуренцию европейским командам, но не имеет возможности выступать в еврокубках.

Я очень надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится, и российские клубы вернутся в международные соревнования, – сказал вингер петербуржцев.

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58 комментариев

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Иван Левин
Ну да, в чемпионате водокачки с ручными судьями играть можно, а в лиге чемпионов от вашей игры до сих пор шум в комментах стоит
+55
-18
+37
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T622222
Мог бы, мог бы 🤣🤣🤣
+23
-4
+19
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JENNINGS
Все вы на словах Львы Толстые до первых «Мальмё» или «Брюгге»
+24
-6
+18
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He11raizer
До первой условной Славии или Ференцвароша)
+14
-4
+10
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Isa Babaev
Ответ Иван Левин
Ну да, в чемпионате водокачки с ручными судьями играть можно, а в лиге чемпионов от вашей игры до сих пор шум в комментах стоит
Но уступает шуму, который был после позора 7-0 на Энфилде
+22
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+9
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Игорь М.
Ответ JENNINGS
Все вы на словах Львы Толстые до первых «Мальмё» или «Брюгге»
Кто-то спотыкается на Брюгге, кто-то на Вольфсберге, кто-то на кипрском АЕКе, кто-то на Локомотиве из Тбилиси. Что в этом такого?)
+13
-4
+9
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samarskij-kuzmich
Реально они в неадеквате. На основании тепличных условий созданных в РПЛ они воображают, что чего-то там могли в ЛЧ😂 В ЛЧ у Зенита не бфло бы своих арбитров, преимущества в финансировании и т.д. Весь шум состоял бы в очередном позоре.
+8
-2
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sema_qwi@mail.ru
Лает как маленький пес лает на питбуля за забором))) но все мы знаем что будет если забор убрать
+6
-1
+5
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Оригинальный Ник
Зенит вполне мог бы занять третье место в группе лч и потом вылететь в 1/16 ЛЕ, что для берегов Невы всегда считалось грандиозным результатом, так что Малком не врёт
+6
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Николай Корягин
Было бы 6 достойных поражений
+7
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psycho
только благодаря тому, что наш зенит не участвует в ЛЧ, Ман Сити и Интер сыграют в финале
+5
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Vhlam
Лучше мешки поворочай.
+3
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Алексей Елистратов
Ответ Isa Babaev
Но уступает шуму, который был после позора 7-0 на Энфилде
Шутки шутками, а Спартак претендовал до последнего тура на выход из группы в ЛЧ. И пенку лысый пшек дал левую в самом начале матча, прям как будто на баклан-арену съездили.
+12
-10
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Tiestorzn17
Пошумел бы только спортс в комментарияих, после очередного позора Зенита...
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Алексей Сигаев
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Зенит мог бы славно отлететь от Мальме и Брюгге. Как и всегда было.
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Evgeny Trifonov
Ответ Вратарь Бага
Спартаковский 1:18 бы перебили?)
этот рекорд на века!
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Остап Бендер
Да не, спасибо, уже пошумели. Пускай пока так
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Whatever man
🤡
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Чемпион Людей
мог бы, но решил дать шанс лысому шарлатану выиграть ЛЧ с Сити, всё так
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Никому_никабельный
Шумел камыш, деревья гнулись...
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Злобный Конь
Соперники "Зенита" по ЛЧ:
Вокруг шум. Пусть так
Ни кипишуй. Всё ништяк.
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Никому_никабельный
Отсутствие еврокубков продлевает карьеру Семака в Зените так то
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Marcus-light
Шутки шутками, но вот чего в бане УЕФА не понимаю. По регламенту ассоциации, и всех турниров, строго запрещено вмешательство государственных структур в деятельность лиги и участвующих клубов. Таким образом, формально, Зенит и другие российские клубы - российские только с точки зрения местоположения. То есть тот же Зенит, должен играть в ЛЧ не как представитель и делегат России, а просто как победитель турнира под эгидой УЕФА. Даже если обнулить всё отношения - но с последнего квалификационнлгл раунда должен. Почему никто из газовых структур не наймёт нормального адвоката?
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Ответ Marcus-light
Шутки шутками, но вот чего в бане УЕФА не понимаю. По регламенту ассоциации, и всех турниров, строго запрещено вмешательство государственных структур в деятельность лиги и участвующих клубов. Таким образом, формально, Зенит и другие российские клубы - российские только с точки зрения местоположения. То есть тот же Зенит, должен играть в ЛЧ не как представитель и делегат России, а просто как победитель турнира под эгидой УЕФА. Даже если обнулить всё отношения - но с последнего квалификационнлгл раунда должен. Почему никто из газовых структур не наймёт нормального адвоката?
смысл? политизированное решение не имеющие никакого отношения к спорту!
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Дени Сыч
Ответ Isa Babaev
Но уступает шуму, который был после позора 7-0 на Энфилде
И что?
За 7-0 дают больше очков?
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