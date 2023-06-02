Фанаты «Алании» написали Путину с просьбой дать клубу сыграть в стыках за РПЛ: «Футбол в регионе на фоне СВО, в которой участвуют тысячи сынов Осетии, может стать фактором социального благополучия»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Первая лига Владимир Путин Алания Владикавказ Политика Футбол

Болельщики «Алании» попросили Владимира Путина помочь клубу сыграть в стыках РПЛ.

Фанаты отправили письмо на имя президента России с просьбой предоставить владикавказскому клубу право участия в стыковых матчах за выход в Мир РПЛ. Письмо направлено через сайт президента, сообщает «РБ Спорт».

Ранее РФС отказал «Алании» в выдаче лицензии для РПЛ, из-за чего клуб, занимающий третье место в Мелбет Первой лиге, не имеет права на участие в стыковых играх.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаются к Вам многочисленные болельщики футбольного клуба «Алания» (Владикавказ). Болельщики клуба, который основан более ста лет назад, становился чемпионом страны, воспитывал игроков для главной команды России – сборной страны и многих других клубов!

Обратиться к Вам нас побудила несправедливая, на наш взгляд, ситуация по отношению к Осетии, к команде и людям со стороны футбольных чиновников РФС. Уже несколько лет во Владикавказе строится новый стадион, а команда играет в первом дивизионе и борется за возвращение в элиту отечественного футбола.

Но формальные обстоятельства не дают возможности «Алании» получить статус команды Премьер-лиги! Речь идет о пункте регламента РФС, который указывает на необходимость наличия стадиона на своей территории. После начала строительства стадиона свои домашние матчи «Алания» проводит в соседнем Грозном, куда на каждую игру выезжает внушительное количество любителей футбола из Северной Осетии.

Однако РФС непреклонен в своей позиции: клуб Премьер-лиги обязательно должен проводить свои домашние матчи в регионе или городе, который представляет. При этом московские клубы, а также команды больших регионов, где более развита спортивная инфраструктура, получают существенные преимущества, что дискредитирует основные принципы соревнований – спортивные.

Мы категорически не согласны с определениями регламента РФС и очень рассчитываем на то, чтобы во главу угла ставился спортивный принцип. Тем более, что на протяжении нескольких сезонов наша команда входит в число лидеров.

В Северной Осетии спорт, а в особенности футбол, всегда имел большое значение. Тысячи юных мальчиков и девочек ходят в специализированные секции, день ото дня оттачивая свое мастерство и мечтая стать хорошими спортсменами.

Не менее важный фактор – социальный. Еще в трудные 90-е общественно-политический климат основывался во многом на успехах ФК «Алания», который в те времена не раз завоевывал медали чемпионата страны.

Сегодня футбол в регионе вновь может стать фактором социального благополучия на фоне непростого времени проведения СВО, в которой участвуют тысячи сынов Осетии.

Уважаемый Владимир Владимирович! Мы очень рассчитываем на Ваше понимание и надеемся на здравый подход к обозначенной проблеме со стороны функционеров РФС.

Фан-клуб «Аланские барсы», болельщики ФК «Алания», ветераны спорта», – говорится в письме.

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179 комментариев

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Golden Valley
А почему сразу не к Шойгу
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-10
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ivil
Надо фанатам Ромы написать Путину с просьбой дать Ламеле вторую ЖК
+129
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TowelieRU
Фанаты Зенита, Спартака и ЦСКА написали Чеферину с просьбой дать их клубам сыграть в Лиге Чемпионов
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Айрат Ситдиков
Ответ Golden Valley
А почему сразу не к Шойгу
И Герасимову?
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Крэнг
Путь Томи - плохой путь. Ведет к расформированию и забвению.
+94
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shadow82
Страна уже не то, что похожа, она уже стала каким-то зазеркальем.
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0mertas626
Ответ Ничего Смешного
Попахивает клоунадой
как ещё может пахнуть в стране, где на главной площади лежит труп?)
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Дени Сыч
Где стыковые матчи, б##ть.
+54
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Vitaly Leontich
Ответ Камаз Отходов
Желательно сразу в полуфинале.
И что бы проигравший потом в путь регионов попадал
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Pb-SE
Ответ ivil
Надо фанатам Ромы написать Путину с просьбой дать Ламеле вторую ЖК
Путин внимательно прочитал обращение и выделил Ламеле вторую квартиру в ЖК Бутово.
+27
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angry horse
будто проблем других нет 😁
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Камаз Отходов
Ответ TowelieRU
Фанаты Зенита, Спартака и ЦСКА написали Чеферину с просьбой дать их клубам сыграть в Лиге Чемпионов
Желательно сразу в полуфинале.
+21
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Ничего Смешного
Попахивает клоунадой
+26
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Igor Pivovarov
Решил я, парни, пару недель Медузу не читать, устал от трэша каждодневного, что у оккупантов творится.

Думаю, дай про спорт почитаю.
+23
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snegoviq
Ответ angry horse
будто проблем других нет 😁
это последняя оставшаяся в стране проблема
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Igor Pivovarov
Напишу-ка я Путину письмо, чтобы бывшая вернулась. Пусть он там на Совете Безопасности заставит всех обоссаться по этому поводу.
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Владислав Брехов
С каких пор президент решает кто будет играть в рпл, а кто в лучшей лиге мира?
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botev
просто перестаньте посылать своих детей на эту бойню
+15
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гилберт
Ответ Крэнг
Путь Томи - плохой путь. Ведет к расформированию и забвению.
Думаю че за Томми?
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Balt39
Ответ гилберт
Думаю че за Томми?
"Трагическая и поучительная история про клуб Томи, который любил деньги"
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Данил Бакуров
Как же это низко
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Вечно в бане
«Дюков, #####, где стыковые матчи???»
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Yeti_17
Ответ Igor Pivovarov
Решил я, парни, пару недель Медузу не читать, устал от трэша каждодневного, что у оккупантов творится. Думаю, дай про спорт почитаю.
По моему скромному мнению, Медузу не нужно читать вне зависимости от ваших взглядов. Та же соловьевщина, только по другую сторону баррикад.
+22
-14
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Umed Alimov
Ответ Бене Гессерит
Наш президент умничка гордость страны помоги 🙏🙏
😂😂
+13
-5
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Igor Pivovarov
Ответ Александр Кузичкин
Комментарий удален модератором
Ну сидеть в окопе и получать снаряды по башке, ни разу в жизни не держа автомат при этом - это не единственный доступный способ воевать настоящему мужику. К тому же в равной степени не желающему ни умирать, ни убивать людей других, пусть и оккупантов.

В тылу очень много разной работы. Приближающей победу над ними. Которую не все сделают лучше тебя. Но за совет спасибо. Тема с настоящим мужиком - это прям зачет. В самое сердечко.
+8
-2
+6
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