Фанаты «Алании» написали Путину с просьбой дать клубу сыграть в стыках за РПЛ: «Футбол в регионе на фоне СВО, в которой участвуют тысячи сынов Осетии, может стать фактором социального благополучия»

Болельщики «Алании» попросили Владимира Путина помочь клубу сыграть в стыках РПЛ.

Фанаты отправили письмо на имя президента России с просьбой предоставить владикавказскому клубу право участия в стыковых матчах за выход в Мир . Письмо направлено через сайт президента, сообщает «РБ Спорт».

Ранее РФС отказал « » в выдаче лицензии для РПЛ, из-за чего клуб, занимающий третье место в Мелбет Первой лиге, не имеет права на участие в стыковых играх.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаются к Вам многочисленные болельщики футбольного клуба «Алания» (Владикавказ). Болельщики клуба, который основан более ста лет назад, становился чемпионом страны, воспитывал игроков для главной команды России – сборной страны и многих других клубов!

Обратиться к Вам нас побудила несправедливая, на наш взгляд, ситуация по отношению к Осетии, к команде и людям со стороны футбольных чиновников РФС. Уже несколько лет во Владикавказе строится новый стадион, а команда играет в первом дивизионе и борется за возвращение в элиту отечественного футбола.

Но формальные обстоятельства не дают возможности « » получить статус команды Премьер-лиги! Речь идет о пункте регламента РФС, который указывает на необходимость наличия стадиона на своей территории. После начала строительства стадиона свои домашние матчи «Алания» проводит в соседнем Грозном, куда на каждую игру выезжает внушительное количество любителей футбола из Северной Осетии.

Однако РФС непреклонен в своей позиции: клуб Премьер-лиги обязательно должен проводить свои домашние матчи в регионе или городе, который представляет. При этом московские клубы, а также команды больших регионов, где более развита спортивная инфраструктура, получают существенные преимущества, что дискредитирует основные принципы соревнований – спортивные.

Мы категорически не согласны с определениями регламента РФС и очень рассчитываем на то, чтобы во главу угла ставился спортивный принцип. Тем более, что на протяжении нескольких сезонов наша команда входит в число лидеров.

В Северной Осетии спорт, а в особенности футбол, всегда имел большое значение. Тысячи юных мальчиков и девочек ходят в специализированные секции, день ото дня оттачивая свое мастерство и мечтая стать хорошими спортсменами.

Не менее важный фактор – социальный. Еще в трудные 90-е общественно-политический климат основывался во многом на успехах ФК «Алания», который в те времена не раз завоевывал медали чемпионата страны.

Сегодня футбол в регионе вновь может стать фактором социального благополучия на фоне непростого времени проведения СВО, в которой участвуют тысячи сынов Осетии.

Уважаемый Владимир Владимирович! Мы очень рассчитываем на Ваше понимание и надеемся на здравый подход к обозначенной проблеме со стороны функционеров РФС.

Фан-клуб «Аланские барсы», болельщики ФК «Алания», ветераны спорта», – говорится в письме.

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