НХЛ сообщила, что Кубок Стэнли не приедет в Россию в этом году

НХЛ сообщила, что Кубок Стэнли вновь не приедет в Россию в этом году.

«Нет, не смогут привезти этим летом в Россию», – заявил вице-комиссионер лиги .

В финале турнира в этом году сыграют « » и « ». За «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, за «Пантерс» – вратарь .

В феврале 2022 года НХЛ прекратила рассматривать Россию в качестве места проведения будущих матчей с участием клубов лиги, приостановила работу русскоязычных социальных сетей, ограничила функциональность русскоязычной версии сайта, а также приостановила отношения с деловыми партнерами в России.

Российские игроки выступают за клубы НХЛ без ограничений.