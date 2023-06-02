НХЛ сообщила, что Кубок Стэнли не приедет в Россию в этом году
НХЛ сообщила, что Кубок Стэнли вновь не приедет в Россию в этом году.
«Нет, Кубок Стэнли не смогут привезти этим летом в Россию», – заявил вице-комиссионер лиги Билл Дэйли.
В финале турнира в этом году сыграют «Вегас» и «Флорида». За «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, за «Пантерс» – вратарь Сергей Бобровский.
В феврале 2022 года НХЛ прекратила рассматривать Россию в качестве места проведения будущих матчей с участием клубов лиги, приостановила работу русскоязычных социальных сетей, ограничила функциональность русскоязычной версии сайта, а также приостановила отношения с деловыми партнерами в России.
Российские игроки выступают за клубы НХЛ без ограничений.
Если, конечно, сами не принимают в этом участия.
Но опять же, тогда отвечают сугубо за свои личные поступки.
Или вы за коллективную ответственность?
Вы зарегились, чтобы нести чушь про королеву Великобритании? Она чем-то управляет?
а оно разве сейчас отвечает?