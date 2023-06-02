НХЛ сообщила, что Кубок Стэнли не приедет в Россию в этом году

Теги Флорида Кубок Стэнли Билл Дэйли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Иван Барбашев Политика Р-Спорт Хоккей

НХЛ сообщила, что Кубок Стэнли вновь не приедет в Россию в этом году.

«Нет, Кубок Стэнли не смогут привезти этим летом в Россию», – заявил вице-комиссионер лиги Билл Дэйли

В финале турнира в этом году сыграют «Вегас» и «Флорида». За «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, за «Пантерс» – вратарь Сергей Бобровский

В феврале 2022 года НХЛ прекратила рассматривать Россию в качестве места проведения будущих матчей с участием клубов лиги, приостановила работу русскоязычных социальных сетей, ограничила функциональность русскоязычной версии сайта, а также приостановила отношения с деловыми партнерами в России.

Российские игроки выступают за клубы НХЛ без ограничений.

64 комментария

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Under
Ответ Евгений Исаев
Интересно, а если Бобровский ультиматум выдвинет? Сработает?
какой именно ультиматум он может выдвинуть?
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+27
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Under
Ответ Коэн Варвар
А кто тогда Россия? Эфиопы?
Россия это государство, россияне - люди, которые, в общем-то, по отдельности не отвечают за ту дичь, которую творит государство.
Если, конечно, сами не принимают в этом участия.
Но опять же, тогда отвечают сугубо за свои личные поступки.
Или вы за коллективную ответственность?
+25
-4
+21
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Under
Ответ Коэн Варвар
А почему контракты с россиянами не расторгают? Или здесь вступает в силу хитрое правило: Таковы мои принципы, но если они вам не нравятся, у меня есть и другие.
потому что россияне не равно Россия?
+20
-6
+14
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Misson
Ответ Барин
Дела, конечно, полный швах. Откат полный грядёт, лет так на надцать...во всех сферах.
Поэтому и существуют временные ограничения пребывания людей у власти. Через 10 лет нахождения у власти у любого человека начнется искажение ощущения реальности.
+19
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+12
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Барин
Дела, конечно, полный швах. Откат полный грядёт, лет так на надцать...во всех сферах.
+27
-17
+10
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Togliattinec
Ответ заблокированному пользователю
Скажи это Илону Маску, Биллу Гейтсу и прочим успешным руководителям. Рокфеллеров туда же. Королеву Британии
Билл Гейтс основатель Майкрософт, и в оперативном управлении компанией участвует мало.

Вы зарегились, чтобы нести чушь про королеву Великобритании? Она чем-то управляет?
+10
-1
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Under
Ответ Алексей Васильев
По этой же логике государство не должно отвечать за ту дичь что творят россияне, по отдельности?
ну в общем да, если речь идёт про частных лиц, а не про государственных деятелей
а оно разве сейчас отвечает?
+11
-2
+9
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elan_
Странно, что Овечкин - председатель общества патриотов "Царь-тим" молчит и не комментирует такую несправедливость..
+15
-8
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Antoniom
Ответ Misson
Поэтому и существуют временные ограничения пребывания людей у власти. Через 10 лет нахождения у власти у любого человека начнется искажение ощущения реальности.
Даже раньше. Почти у всех Президентов 2 срок хуже первого. Снижается работоспособность, приобретаются связи. Важна система, а не Президент. Президент - просто генменеджер/глава тсж в хорошо отстроенной системе. В США уже более 50 Президентов было и все примерно одинаковые. Просто рулевые у хорошо построенного корабля.
+8
-2
+6
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Люкс
Да какая разница. Главное - выиграть его. А свозить куда-то или пельмени в нём сварить - это всё показуха и баловство.
+7
-1
+6
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Direct free kick
Ответ Барин
Дела, конечно, полный швах. Откат полный грядёт, лет так на надцать...во всех сферах.
Ты в Казахстане живёшь, тебе что?
+14
-10
+4
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LaffyTaffy
Ответ Барин
Дела, конечно, полный швах. Откат полный грядёт, лет так на надцать...во всех сферах.
похмелье будет многолетним
+5
-1
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Dinamik1
Ротенберг вам выиграит какие хотите кубки и скажет что они весомие нхловского.
+7
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mnogokotin-
Ответ Павел Зарубин
Барбашев уже привозил кубок в Россию, а вот за Бобровского обидно если выиграет. Спорт вне политики ну-ну
в рф он вне политики?
+6
-3
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Direct free kick
Позорище
+6
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Alex Rhea
Надеюсь, Ови рекорд побьёт, снимет свитер и майку с Путином покажет!
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Direct free kick
Ответ Барин
Откуда такая уверенность? Или досье неполное)
Во время попытки переворота в стране в прошлом году ты вроде что-то такое говорил
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ARAMIS777
Увы,ожидаемо.
+1
0
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Коэн Варвар
Ответ Under
потому что россияне не равно Россия?
А кто тогда Россия? Эфиопы?
+10
-9
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Владимир Бодимер
- Дискриминация? - Нет, не слышали :-((
+5
-4
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Злобный Конь
Ответ Коэн Варвар
А кто тогда Россия? Эфиопы?
Уж точно - не Путин. Хотя Володин и пытается убедить в обратном,равняясь на Германию 30-40ых годов 20 века.
+2
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Al561
А кто-то ждал?
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Кавабунга Шреддоголовый
Какое счастье, что я все же успел сделать фото и прикоснуться к трофею. В целом и без объявления было понятно, что кубок не приедет
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e1ther - e1ther
Ответ k.vlad
Предлагаю спортсу объявить сбор денег на копию этой дешевой чашки с автографами, я точно вложусь! шампанское, водку и икру, чтобы из чашки отведать, куплю!)))
В этом и дело,кубок который возят игроки является лишь точной копией)захотят Бобу сделают копию,и будет тот же член,только в левой руке)))но ему сначала его надо выиграть))
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Under
Ответ Коэн Варвар
А что кубок то не дают Бобровскому? Объясни.
а ему кубок не дают?
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