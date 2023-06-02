УЕФА не отстранил Марчиняка от финала ЛЧ. Польский арбитр извинился за участие в мероприятии ультраправого политика

Шимон Марчиняк останется судьей финала Лиги чемпионов, несмотря на политический скандал.

Ранее стало известно, что УЕФА мог отстранить польского арбитра от матча между « » и « » из-за участия в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом, известным гомофобными и антисемитскими высказываниями.

УЕФА выступил с заявлением о ситуации и подтвердил, что Марчиняк будет работать на финале.

«УЕФА тщательно расследовал обвинения, связанные с участием в мероприятии. УЕФА и все футбольное сообщество со всей серьезностью относятся к этим обвинениям, поскольку мы однозначно отвергаем ценности, продвигаемые группой, связанной с этой конференцией.

После проведения тщательной проверки мы получили заявление от Марчиняка, в котором он выражает свои глубочайшие извинения и дает разъяснения относительно его участия в этом мероприятии.

После заявления Марчиняка УЕФА принимает от него глубокие извинения и разъяснения. На основании предоставленной информации УЕФА подтверждает, что Марчиняк выполнит свою роль арбитра финала УЕФА 2023 года», – говорится в заявлении УЕФА.

В приведенном заявлении Марчиняк «выразил глубочайшие извинения за участие» в мероприятии.

Арбитр отметил, что «был серьезно введен в заблуждение и совершенно не знал об истинной природе рассматриваемого события и не знал, что оно было связано с польским ультраправым движением».

«Если бы я знал об этом факте, я бы категорически отказался от приглашения», – отметил судья.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы