УЕФА не отстранил Марчиняка от финала ЛЧ. Польский арбитр извинился за участие в мероприятии ультраправого политика
Шимон Марчиняк останется судьей финала Лиги чемпионов, несмотря на политический скандал.
Ранее стало известно, что УЕФА мог отстранить польского арбитра от матча между «Манчестер Сити» и «Интером» из-за участия в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом, известным гомофобными и антисемитскими высказываниями.
УЕФА выступил с заявлением о ситуации и подтвердил, что Марчиняк будет работать на финале.
«УЕФА тщательно расследовал обвинения, связанные с участием Шимона Марчиняка в мероприятии. УЕФА и все футбольное сообщество со всей серьезностью относятся к этим обвинениям, поскольку мы однозначно отвергаем ценности, продвигаемые группой, связанной с этой конференцией.
После проведения тщательной проверки мы получили заявление от Марчиняка, в котором он выражает свои глубочайшие извинения и дает разъяснения относительно его участия в этом мероприятии.
После заявления Марчиняка УЕФА принимает от него глубокие извинения и разъяснения. На основании предоставленной информации УЕФА подтверждает, что Марчиняк выполнит свою роль арбитра финала Лиги чемпионов УЕФА 2023 года», – говорится в заявлении УЕФА.
В приведенном заявлении Марчиняк «выразил глубочайшие извинения за участие» в мероприятии.
Арбитр отметил, что «был серьезно введен в заблуждение и совершенно не знал об истинной природе рассматриваемого события и не знал, что оно было связано с польским ультраправым движением».
«Если бы я знал об этом факте, я бы категорически отказался от приглашения», – отметил судья.
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Upd. При этом мне категорически не близка право-популистская политика и уж тем более право-либертарианская. Да и партия эта набирает там 3-5% голосов. То есть как по мне - это порсто фрики чудаковатые, а не политики. Но, матьвашу, они отвечают запросам какой-то части вашего общества. Они легальны, они не нарушают законов и они не под запретом. Какого чорта кто-то за что-то должен извиняться?
В финале ЧМ в ворота Аргентины левую пенку поставил
Понятно, что у клубов возникли бы проблемы в России... Но УЕФА и ФИФА не обязаны подстраиваться под российские реалии. У польского судьи тоже могут быть "проблемы" в Польше, но ему важнее работать с УЕФА. Хотя его проблемы не сопоставимы с потенциальными проблемами в России... но опять же - кто в этом виноват?!
Какой же идиот, убери из списка евреев и вот тебе победа на выборах среди консервативного общества.