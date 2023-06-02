УЕФА не отстранил Марчиняка от финала ЛЧ. Польский арбитр извинился за участие в мероприятии ультраправого политика

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА УЕФА судьи Шимон Марчиняк Политика дискриминация Футбол

Шимон Марчиняк останется судьей финала Лиги чемпионов, несмотря на политический скандал.

Ранее стало известно, что УЕФА мог отстранить польского арбитра от матча между «Манчестер Сити» и «Интером» из-за участия в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом, известным гомофобными и антисемитскими высказываниями.

УЕФА выступил с заявлением о ситуации и подтвердил, что Марчиняк будет работать на финале.

«УЕФА тщательно расследовал обвинения, связанные с участием Шимона Марчиняка в мероприятии. УЕФА и все футбольное сообщество со всей серьезностью относятся к этим обвинениям, поскольку мы однозначно отвергаем ценности, продвигаемые группой, связанной с этой конференцией.

После проведения тщательной проверки мы получили заявление от Марчиняка, в котором он выражает свои глубочайшие извинения и дает разъяснения относительно его участия в этом мероприятии.

После заявления Марчиняка УЕФА принимает от него глубокие извинения и разъяснения. На основании предоставленной информации УЕФА подтверждает, что Марчиняк выполнит свою роль арбитра финала Лиги чемпионов УЕФА 2023 года», – говорится в заявлении УЕФА.

В приведенном заявлении Марчиняк  «выразил глубочайшие извинения за участие» в мероприятии.

Арбитр отметил, что «был серьезно введен в заблуждение и совершенно не знал об истинной природе рассматриваемого события и не знал, что оно было связано с польским ультраправым движением».

«Если бы я знал об этом факте, я бы категорически отказался от приглашения», – отметил судья.

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57 комментариев

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Прекрасная РФПЛ будущего
Арбитр убедил УЕФА, что политик был настолько ультраправым, что оказался слева
+38
-2
+36
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AlexZhano__
То есть, российские команды и спортсмены просто могли сказать "извините" и всё?
+32
-13
+19
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Адекватник
"Марчиняк «выразил глубочайшие извинения за участие» в мероприятии" вот это больше всего бесит... Я посмотрел инфу про этого политика и его партию. Обычная партия и обычный политик. Ни расизма, ни антисемитизма, ничего. Ну, свои там взгляды у них, своя программа. Ну так на то она и политика - чтобы представлять разные взгляды. За что извиняемся то?

Upd. При этом мне категорически не близка право-популистская политика и уж тем более право-либертарианская. Да и партия эта набирает там 3-5% голосов. То есть как по мне - это порсто фрики чудаковатые, а не политики. Но, матьвашу, они отвечают запросам какой-то части вашего общества. Они легальны, они не нарушают законов и они не под запретом. Какого чорта кто-то за что-то должен извиняться?
+21
-5
+16
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blaugrano
Ответ Ya Tolik
Сегодня правые взгляды официально запрещены? Чего то все извиняются.
Сегодня на Западе левый фашизм в почёте.
+13
-2
+11
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Сикарио
Профессионально умеет давать нужные пенки.
+
В финале ЧМ в ворота Аргентины левую пенку поставил
+14
-5
+9
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Заяцволк
Ответ FanLFC
Сейчас придут шутники и любители русского мира рассказывать о том, как плохо на Западе и вообще лицемерие. Хотя эти же люди поддерживают войну, цель которой «свергнуть режим ультраправых украинцев» ))))
Войну у нас никто не поддерживает, все хотят завершения. Поддерживают войну как раз с запада - поставками оружия для экстремистского режима. Как только они перестанут поддерживать, война сразу закончится ликвидацией этого самого режима, всё проще некуда
+13
-4
+9
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Jeneverbes Naalden
Да да, конечно, не знал он))
+4
0
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tampa-bay
Ответ AlexZhano__
То есть, российские команды и спортсмены просто могли сказать "извините" и всё?
Думаю, да, но потом их ждали бы плохие последствия, сам знаешь какие
+6
-3
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Musa Bark
Свобода слова😉
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Рав. Зильберман
Прогнулся
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XavIniesta2008-2015
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Арбитр убедил УЕФА, что политик был настолько ультраправым, что оказался слева
Просто показал точку зрения партии на вопрос Украины и сразу был прощён
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зак
Ответ Фанат Лионеля Месси
+ В финале ЧМ в ворота Аргентины левую пенку поставил
ты спутал в ворота Франции..
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Alcibiades
Ответ Адекватник
"Марчиняк «выразил глубочайшие извинения за участие» в мероприятии" вот это больше всего бесит... Я посмотрел инфу про этого политика и его партию. Обычная партия и обычный политик. Ни расизма, ни антисемитизма, ничего. Ну, свои там взгляды у них, своя программа. Ну так на то она и политика - чтобы представлять разные взгляды. За что извиняемся то? Upd. При этом мне категорически не близка право-популистская политика и уж тем более право-либертарианская. Да и партия эта набирает там 3-5% голосов. То есть как по мне - это порсто фрики чудаковатые, а не политики. Но, матьвашу, они отвечают запросам какой-то части вашего общества. Они легальны, они не нарушают законов и они не под запретом. Какого чорта кто-то за что-то должен извиняться?
Видимо, проблема всё-таки не в правом либертарианстве, которое лично мне близко, а вот в этом и тому подобном: "In 2019, prior to the 2019 European Parliament election, while mocking the "Five points of PiS", he give cynical political marketing lecture "Five points of Confederation" as follows: "We stand against Jews, gays, abortion, taxation and the European Union." (цитата по Wiki)
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Алексей Ненахов
Я с этими педиками ничего общего не имею - сказал Марчиняк
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Алексей Гусев
а к его профессиональным умениям никаких вопросов, нет??? Ну ладно...
+9
-8
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Игорь Новиков
Ответ AlexZhano__
То есть, российские команды и спортсмены просто могли сказать "извините" и всё?
Один в один ситуация, конечно.
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Tun
молодцы, но говорить, что Марчиняк лучший арбитр сейчас тоже нельзя, были заметные косяки в сезоне
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Заяцволк
Арсенал: "Если бы мы знали о том факте, что Андрейка русский, мы бы категорически не стали выкладывать поздравления"
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колючий ёжик
Ответ AlexZhano__
То есть, российские команды и спортсмены просто могли сказать "извините" и всё?
Ну, вообще-то, да... причем не нужно было извиняться, достаточно было четко выразить позицию, соответствующую ценностям УЕФА и ФИФА: нет дискриминации (расизму), за мир и т.п. (может быть, подписать еще пару деклараций - но это обычное дело в тех же еврокубках). Это если, конечно, российские команды и спортсмены разделяют те же принципы и ценности. Но поскольку они в основном отмалчиваются, а некоторые доказывают приверженность противоположным ценностям (разными баннерами и акциями), то в итоге имеем то, что имеем.

Понятно, что у клубов возникли бы проблемы в России... Но УЕФА и ФИФА не обязаны подстраиваться под российские реалии. У польского судьи тоже могут быть "проблемы" в Польше, но ему важнее работать с УЕФА. Хотя его проблемы не сопоставимы с потенциальными проблемами в России... но опять же - кто в этом виноват?!
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Один живой
свастика была в другую сторону повернута?))
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Алексей Гусев
Ответ llolishe
Еще бы друг Гвардиолы не судил бы финал после того как помог Сити в матче с Реалом
что ты несешь? Потог Сити когда на поле Реала не было??
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Федя Борисов
«Эверест», организованный польским политиком Славомиром Мерценом, который прославился лозунгом «Мы не хотим евреев, гомосексуалистов, абортов, пошлин и Евросоюза».
Какой же идиот, убери из списка евреев и вот тебе победа на выборах среди консервативного общества.
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Алексей Гусев
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Нытики отсюда даже марчиняка плохим судьей считают? 🤣🤣🤣🤣
а что хороший?? По факту ему даже ПО ЛК не стоит давать. Не говоря о финалах ЛЧ и ЧМ.
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melowchi
Ого. Принцип "Извинений", как оказалось, работает и на прогрессивном, свободном и закон-для-нас-это-всё-шном западе
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serginn
Ответ Адекватник
"Марчиняк «выразил глубочайшие извинения за участие» в мероприятии" вот это больше всего бесит... Я посмотрел инфу про этого политика и его партию. Обычная партия и обычный политик. Ни расизма, ни антисемитизма, ничего. Ну, свои там взгляды у них, своя программа. Ну так на то она и политика - чтобы представлять разные взгляды. За что извиняемся то? Upd. При этом мне категорически не близка право-популистская политика и уж тем более право-либертарианская. Да и партия эта набирает там 3-5% голосов. То есть как по мне - это порсто фрики чудаковатые, а не политики. Но, матьвашу, они отвечают запросам какой-то части вашего общества. Они легальны, они не нарушают законов и они не под запретом. Какого чорта кто-то за что-то должен извиняться?
Все в рамках западного тренда "в любой непонятной ситуации - извиняйся". На всякий случай.
+1
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