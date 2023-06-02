Вячеслав Быков: «НХЛ больше не существует для меня – потеряла уважение, политизированная организация. Американцы и канадцы не возят к себе Кубок Гагарина»

Теги Флорида Кубок Стэнли Вячеслав Быков НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Вегас Р-Спорт Хоккей

Вячеслав Быков заявил, что для него НХЛ больше не существует.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российским хоккеистам не разрешат привезти Кубок Стэнли в страну.

В финале плей-офф НХЛ сыграют «Вегас» и «Флорида». За «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, за «Пантерс» – вратарь Сергей Бобровский.

«Для меня НХЛ потеряла уважение. То, что они творят с хоккейным сообществом, ужасно.

Они создали прецеденты, когда нашим игрокам на международной арене не дают проявить себя. Для меня НХЛ больше не существует.

Они делают все только в своих интересах. Спорт должен давать людям возможность развиваться, а НХЛ уже политизированная организация.

Мы должны больше пропагандировать нашу лигу, наш хоккей и наш спорт.

Лучше возить по городам Кубок Гагарина. Почему-то американские и канадские игроки не возят Кубок Гагарина к себе», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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23 комментария

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Розе Ротенбергино
Когда в Россию вернешься? Здесь же хорошо!
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Vasyamarch91
Представляю, как чувак привозит в США кубок Гагарина и его толпа в аэропорту уже встречает))
+50
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Евгений Качалков
Спасибо гражданину Швейцарии за его мнение.
+36
0
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ОттоДракула
Ответ Розе Ротенбергино
Когда в Россию вернешься? Здесь же хорошо!
Не помню, где это было, но ситуация 1 в 1:
-Я очень люблю Россию, Холмс.
-Вы настоящий русский Ватсон.
-Почему, Холмс?
-Потому что вы любите Россию, а живете в Лондоне.
+27
-1
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Pier Besuhof
Ему платят за этот понос или что?
+20
-1
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guizzy
Ответ Vasyamarch91
Представляю, как чувак привозит в США кубок Гагарина и его толпа в аэропорту уже встречает))
и все почему то расспрашивают про СКА и Ротена, самый лучший клуб в мире и лучшего тренера на свете )
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Рус Киссенжер
быков уважает ночную хоккейную лигу. вообще неполитизированную организацию. результаты пропаганды налицо.
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antineutrino
>Они создали прецеденты, когда нашим игрокам на международной арене не дают проявить себя.

а, так это НХЛ отстранил Россию от ЧМ
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psycho
10 ротенбергов из 10👏👏👏
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Art Ebosh
Это у него просто шоколад с коньяком и сыр с плесенью. Вон какие побочки даёт. На мозг точно.
+3
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bold
Аркадьевич , так привези КГ в Альпы (сделай в нем окрошку), покажи им всем там )
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Водяра
Быков, Фетисов, Буре…легенды мля.
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Oleg Olegov
Ответ Розе Ротенбергино
Когда в Россию вернешься? Здесь же хорошо!
Он там готовит тур Кубка Гагарина по Швейцарии, все патриотично.
+2
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Давай Так
Ответ Pier Besuhof
Ему платят за этот понос или что?
В швейцарских франках.
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pasha10
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если он реально граждан Швейцарии, так какого он рот свой открывает
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Dizzod
так не НХЛ же не пустил Россию на ЧМ. они не выгоняли русских хоккеистов. в чем политизация?
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KoolThing
Последнюю фразу вообще не понял…
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#nikon
НХЛ по факту наимнее политизированная организация.
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Бартоломью Робертс
Вообще-то к ИИХФ гораздо больше вопросов, чем к НХЛ.
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Atsuktuvas
Когда Гагарин вышел на околоземную орбиту, он посмотрел на США и сказал: "Отсель грозить мы будем янкам... хоккейным кубком!"
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krostis
коммерческая организация поступает по своему усмотрению и в своих интересах.
очень странно, правда? (нет).
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