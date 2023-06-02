Вячеслав Быков: «НХЛ больше не существует для меня – потеряла уважение, политизированная организация. Американцы и канадцы не возят к себе Кубок Гагарина»
Вячеслав Быков заявил, что для него НХЛ больше не существует.
Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российским хоккеистам не разрешат привезти Кубок Стэнли в страну.
В финале плей-офф НХЛ сыграют «Вегас» и «Флорида». За «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, за «Пантерс» – вратарь Сергей Бобровский.
«Для меня НХЛ потеряла уважение. То, что они творят с хоккейным сообществом, ужасно.
Они создали прецеденты, когда нашим игрокам на международной арене не дают проявить себя. Для меня НХЛ больше не существует.
Они делают все только в своих интересах. Спорт должен давать людям возможность развиваться, а НХЛ уже политизированная организация.
Мы должны больше пропагандировать нашу лигу, наш хоккей и наш спорт.
Лучше возить по городам Кубок Гагарина. Почему-то американские и канадские игроки не возят Кубок Гагарина к себе», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
-Я очень люблю Россию, Холмс.
-Вы настоящий русский Ватсон.
-Почему, Холмс?
-Потому что вы любите Россию, а живете в Лондоне.
а, так это НХЛ отстранил Россию от ЧМ
очень странно, правда? (нет).