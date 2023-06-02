Вячеслав Быков: «НХЛ больше не существует для меня – потеряла уважение, политизированная организация. Американцы и канадцы не возят к себе Кубок Гагарина»

Вячеслав Быков заявил, что для него НХЛ больше не существует.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российским хоккеистам не разрешат привезти в страну.

В финале плей-офф НХЛ сыграют « » и « ». За «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, за «Пантерс» – вратарь Сергей Бобровский.

«Для меня НХЛ потеряла уважение. То, что они творят с хоккейным сообществом, ужасно.

Они создали прецеденты, когда нашим игрокам на международной арене не дают проявить себя. Для меня НХЛ больше не существует.

Они делают все только в своих интересах. Спорт должен давать людям возможность развиваться, а НХЛ уже политизированная организация.

Мы должны больше пропагандировать нашу лигу, наш хоккей и наш спорт.

Лучше возить по городам Кубок Гагарина. Почему-то американские и канадские игроки не возят к себе», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.