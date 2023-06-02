«Мы не готовы мириться с огульным хамством». СБР пожаловался на Губерниева в официальном письме генпродюсеру «Матч ТВ»

Союз биатлонистов России обвинил комментатора Дмитрия Губерниева в «огульном хамстве».

Организация отправила официальное письмо генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» (« » – Sports.ru) за подписью президента СБР Виктора Майгурова.

В письме говорится, что регулярно выступает с оскорблениями в адрес организации, чем наносит репутационный ущерб их сотрудничеству.

«Мы всегда были открыты к конструктивному диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством», — цитирует текст письма «СЭ».