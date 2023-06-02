«Мы не готовы мириться с огульным хамством». СБР пожаловался на Губерниева в официальном письме генпродюсеру «Матч ТВ»
Союз биатлонистов России обвинил комментатора Дмитрия Губерниева в «огульном хамстве».
Организация отправила официальное письмо генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» («Матч ТВ» – Sports.ru) Александру Тащину за подписью президента СБР Виктора Майгурова.
В письме говорится, что Губерниев регулярно выступает с оскорблениями в адрес организации, чем наносит репутационный ущерб их сотрудничеству.
«Мы всегда были открыты к конструктивному диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством», — цитирует текст письма «СЭ».
Организация отправила официальное письмо генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» («Матч ТВ» – Sports.ru) Александру Тащину за подписью обладателя двух фальшивых дипломов о высшем образовании Виктора Майгурова.
- "Хватит тебе болтать, кричать, орать!"
)))
идут только для какой- то из одной сторон
--- У Губашлёпа хамства выше крыши, но сие ненаказуемо даже штрафом.