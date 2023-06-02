«Мы не готовы мириться с огульным хамством». СБР пожаловался на Губерниева в официальном письме генпродюсеру «Матч ТВ»

Теги Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Александр Тащин Матч ТВ Спорт-Экспресс Биатлон

Союз биатлонистов России обвинил комментатора Дмитрия Губерниева в «огульном хамстве».

Организация отправила официальное письмо генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» («Матч ТВ» – Sports.ru) Александру Тащину за подписью президента СБР Виктора Майгурова.

В письме говорится, что Губерниев регулярно выступает с оскорблениями в адрес организации, чем наносит репутационный ущерб их сотрудничеству.

«Мы всегда были открыты к конструктивному диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством», — цитирует текст письма «СЭ». 

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47 комментариев

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rdyabin@icloud.com
Губер - король кринжа. Его нужно полностью отстранить от эфиров
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Ярик01
Хамство начало беспокоить лишь когда за задницу руководство схватил )
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Alyosha1803
Димон, мы найдем на тебя управу! Давно пора "приземлить" этого мерзкого человечка.
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шампион
Копии дипломов приложили?
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Володя Иванов
Знаменитая битва жабы и гадюки?
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Олег Андронов
Гу никто не выгонит. Этот скандалист поднимает рейтинг Матч ТВ, а ныне такие правила разгона популярности. Спортс кликбейтит, зная, что это самый мерзкий способ раскрутки.
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Денис Артаньянов
критикует непрофессиональную работу? какой странный журналист, надо заменить его на угодливого, аудитории это будет намного интереснее!
+5
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brace
Ответ Володя Иванов
Знаменитая битва жабы и гадюки?
Для Спортса - самое то!
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Edo Milanian
вот так правильнее:
Организация отправила официальное письмо генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» («Матч ТВ» – Sports.ru) Александру Тащину за подписью обладателя двух фальшивых дипломов о высшем образовании Виктора Майгурова.
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Александр Кожевников
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Так запретите ему посещать соревнования под вашей эгидой и всё.
+6
-3
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Andrew Chepaylo
Ответ Viks
Это невозможно в правовой стране.
Значит возможно
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Viks
Ответ Melnikov1968
"Руководитель по спортивным рюмкам". Типичная клевета.
Читаем словарь. Это не заведомо ложные сведения и вообще не сведения.
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Viks
Ответ Melnikov1968
Ну наконец-то хоть какая-то реакция от СБР. А то этот хлыщ уже совсем берега потерял, оскорбляет людей, не имея на это никакого права. На месте руководителей я бы в суд на него подал за клевету и оскорбления.
Примеры клеветы огласите, пожалуйста.
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Viks
Ответ тоторо
ну заплатит он штраф 2000р за клевету и че?😂
Не заплатит. Фактов клеветы нет.
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Дмитрий Джи
Ответ Джа-Джа Бинкс
Есть более подходящее сравнение.
####### ####### против ####### #######?
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Тим-сиб
- СБР, Майгуров, с.ка! Где зарплаты биатлонистам?
- "Хватит тебе болтать, кричать, орать!"
)))
+1
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Татьяна Бурова
Не буду специально поддерживать ни одну сторону, т.к. плюсики или минусики
идут только для какой- то из одной сторон
+1
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Viks
Ответ Александр Кожевников
Так запретите ему посещать соревнования под вашей эгидой и всё.
Это невозможно в правовой стране.
+2
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Татьяна Солотина
Взрослые мальчики обиделись, губки надули, и, вместо того, чтобы самим поговорить с Губерниевым, побежали жаловаться. Они с холопом общаться не желают, их махинации раскрылись, якобы репутация пострадала.
+5
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udod
Ответ тоторо
ну заплатит он штраф 2000р за клевету и че?😂
в письме не про клевету, а про оскорбления и хамство
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тоторо
Ответ udod
в письме не про клевету, а про оскорбления и хамство
за это штрафы нынче платят?
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Viks
Ответ Melnikov1968
Возможно я ошибся в термине, но поведение Губерниева настоящее хамство, которое судя по всему, для Вас является нормой поведения. Ваше право.
Да, ошибся.
--- У Губашлёпа хамства выше крыши, но сие ненаказуемо даже штрафом.
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Viks
Ответ brace
Раньше вроде бы не жаловались на него, видимо достал уже до предела )
Задел за живое...
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brace
Раньше вроде бы не жаловались на него, видимо достал уже до предела )
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Viks
Примеры "огульного хамства" и с "оскорблениями" есть? А то неинтересно читать жалобу в "партком"
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