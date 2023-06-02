Милоевич отказал «Динамо». Семья тренера «Црвены Звезды» выступила против работы в России

Тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич не возглавит «Динамо».

По информации «РБ Спорт», у специалиста было три предложения – от « », румынского и « » из ОАЭ.

Первым двум клубам он уже отказал, а контракт с последним может быть подписан уже сегодня. Это предложение более выгодно в финансовом плане, чем остальные.

Кроме того, семья Милоевич выступила против работы в России.

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