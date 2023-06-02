Милоевич отказал «Динамо». Семья тренера «Црвены Звезды» выступила против работы в России
Тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич не возглавит «Динамо».
По информации «РБ Спорт», у специалиста было три предложения – от «Динамо», румынского ЧФР и «Аль-Васля» из ОАЭ.
Первым двум клубам он уже отказал, а контракт с последним может быть подписан уже сегодня. Это предложение более выгодно в финансовом плане, чем остальные.
Кроме того, семья Милоевич выступила против работы в России.
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