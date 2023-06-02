Милоевич отказал «Динамо». Семья тренера «Црвены Звезды» выступила против работы в России

Теги премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда ЧФР возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Румыния высшая лига ОАЭ Аль-Васль Милош Милоевич Футбол

Тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич не возглавит «Динамо».

По информации «РБ Спорт», у специалиста было три предложения – от «Динамо», румынского ЧФР и «Аль-Васля» из ОАЭ.

Первым двум клубам он уже отказал, а контракт с последним может быть подписан уже сегодня. Это предложение более выгодно в финансовом плане, чем остальные.

Кроме того, семья Милоевич выступила против работы в России.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красный чай
Выписан из братушек!
+49
-9
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joseph Conin
По итогу назначат Гогниева - всё-таки свой, динамовец
+24
-6
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
уже даже сербы не хотят к нам на заработки
+23
-15
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
Ответ Красный чай
Выписан из братушек!
2 недели назад
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Путман
Доложить в красной папке вождю!
Спустить на Вучича Захарову!
+15
-12
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zer
Ответ Tun
уже даже сербы не хотят к нам на заработки
один отказался, другие едут

так и раньше было если что и это обычная ситуация
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Андронов
Ответ Theodor Herzl
Буквально вчера в ленте какой-то Пейчинович убеждал что в Сербии все считают Россию союзником а россиян братьями 🤡
У тебя перемога? А чего "весь мир" не едет играть в УПЛ?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Joseph Conin
По итогу назначат Гогниева - всё-таки свой, динамовец
Там Мостовой на подходе
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Theodor Herzl
Буквально вчера в ленте какой-то Пейчинович убеждал что в Сербии все считают Россию союзником а россиян братьями 🤡
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ трахтенберг месть коней
Зачем каких-то сербов искать? Скоро уже будет готов Саня Мостовой
Мостовой давно готов, готовится лишь бумажка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сибирский литовец
Ответ All These Things I Hate
чего Бахмут не окружаешь?🤣🤣🤣
Уже взял за полукольцо )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mixos Demid
ПА-РА-РА-ПАМ!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рагнар Лодброк
Слуцкий:
-А вот и я )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
трахтенберг месть коней
Зачем каких-то сербов искать? Скоро уже будет готов Саня Мостовой
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рагнар Лодброк
Аль Вася естественно прибыльней и спокойнее как то с политической точки зрения )
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ Joseph Conin
По итогу назначат Гогниева - всё-таки свой, динамовец
Слуцкого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Ответ Tun
Мостовой давно готов, готовится лишь бумажка
На низком старте уже!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IlyaGrain
Ответ Joseph Conin
По итогу назначат Гогниева - всё-таки свой, динамовец
Так Слуцкий же будет 99%
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Ответ Любитель побеждать
Ну СА колыбель свободы
ОАЭ. Там к иностранцам, развивающих у них что-то, применяется политика максимальной терпимости. Но это пока что.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xoms
Ответ трахтенберг месть коней
Зачем каких-то сербов искать? Скоро уже будет готов Саня Мостовой
Царь для народа, значит и быть ему царём в народной!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Семин
Ответ Tun
уже даже сербы не хотят к нам на заработки
А испанцы вон едут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
free_walker
Скоро Мостовой выступит: «На его месте должен был быть я»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ка Ман
Ты, отказала мне два раза,
— Не хочу, — сказала ты.
Вот такая вот зараза
Девушка моей мечты…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Митин
ну кто захочет сейчас ехать в россию
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сибирский литовец
Бердыев свободен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий