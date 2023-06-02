«ПСЖ» объявил об уходе Рамоса
«ПСЖ» объявил об уходе Серхио Рамоса.
Испанец провел в парижском клубе два сезона.
«Рамос – настоящий профессионал, принес с собой опыт, дисциплину и дух соперничества. Он был движим чувством самопожертвования и жаждой побеждать во всем.
В 57 матчах этот футболист, считающийся одним из лучших защитников всех времен, забил 5 голов за «ПСЖ». Мы рады, что Рамос так решительно защищал цвета клуба. И искренне желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.
Контракт 37-летнего защитника с «ПСЖ» был рассчитан до конца сезона-2022/23. Подробную статистику Рамоса можно найти здесь.
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Проблема ПСЖ в отсутствии стратегии и нормального тренера.
Месси - худший
Голландия уже теснит в биг файв Францию. ПСЖ - это провал.
Поэтому их называют sektoi.
Куда им до адекватных фанов Барсы.
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Всё-таки он провёл только один сезон ))
В первом он почти всё время лечился.
Мальдини уже заканчивал 20 лет назад. Ему 34 года было как бы. Он уже и за сборную не играл вроде.