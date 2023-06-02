«ПСЖ» объявил об уходе Рамоса

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция трансферы Футбол

«ПСЖ» объявил об уходе Серхио Рамоса.

Испанец провел в парижском клубе два сезона.

«Рамос – настоящий профессионал, принес с собой опыт, дисциплину и дух соперничества. Он был движим чувством самопожертвования и жаждой побеждать во всем.

В 57 матчах этот футболист, считающийся одним из лучших защитников всех времен, забил 5 голов за «ПСЖ». Мы рады, что Рамос так решительно защищал цвета клуба. И искренне желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

Контракт 37-летнего защитника с «ПСЖ» был рассчитан до конца сезона-2022/23. Подробную статистику Рамоса можно найти здесь

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

73 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Из центральных защитников лучший за последние 20 лет наряду с Неста Пуйолем Каннаваро, хотя Рамос и на флангах зажигал не хуже
+73
-13
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заур Гогуноков
Величайший игрок Реала, как и Роналду, как Месси в Барселоне, их противостояние одно из самых захватывающих в наше время.
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
slow focus
Ответ прощай Роналду
А Пике шутка по твоему?) не считая последние ЛЧ на уколах)
блин, каким местом надо смотреть футбол, чтобы считать пике топом)) он топ только по количеству трофеев
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
Ответ Барсик Юрана
Единственный на ряду с Месси кто хотел победы ПСЖ в матчах против Баварии
Месси был в заявке в том матче?
+21
-10
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эркинбек Апаканов
Ответ Барсик Юрана
Единственный на ряду с Месси кто хотел победы ПСЖ в матчах против Баварии
интересно что делал Месси в том матче?
+21
-11
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enchanter WIZZARD
Ответ Владимир Владимирович
Из центральных защитников лучший за последние 20 лет наряду с Неста Пуйолем Каннаваро, хотя Рамос и на флангах зажигал не хуже
Имхо Каннаваро был хорош в оборонительной системе Юве, и сборной Италии, а в Реале был посредственен. Игрок системы, как например бердыевские защитники. Терри, Видич, Фердинанд, праймовый Рикардо Карвальо, Пепе были сильнее
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serb2010
Ответ Евгений Шазиев
Всё, ПСЖ посыпался, в отличии от арабского мансити, арабский ПСЖ абсолютно искусственный и неудачный проект. Собрать суперзвезд на огромные зарплаты много ума не надо.
О прям посыпался)) объявили о уходе 38 летнего дедушки, пусть и очень крутого по факту) уйдет он, наверное уйдет Лео, но замену им найдут.
Проблема ПСЖ в отсутствии стратегии и нормального тренера.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заур Гогуноков
Ответ VERBLYUD
Комментарий удален модератором
Я понимаю всё это, но исключать Роналду мы не можем, по крайней мере в Реале он был хорош, хотя я болельщик барсы, это надо признать
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Барсик Юрана
Единственный на ряду с Месси кто хотел победы ПСЖ в матчах против Баварии
Рамос - лучший против пивоварни.
Месси - худший
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
94
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Маркиньос и Шкриньяр будут в основе в следующем году, а держать на лавке игрока с такой личкой смысла нету. Думаю либо в Италию поедет,либо на заработки.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заур Гогуноков
Лет 10 назад... Классико Барселона - Реал. Любой болельщик ждал этих матчей
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Единственный на ряду с Месси кто хотел победы ПСЖ в матчах против Баварии
+14
-13
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПомБур-Шиномонтажник
Ответ &_Bishep_&
Давно собирался спросить, после победы Испании на Евро-08 он ходил по полю с мексиканским флагом. А во время одного класико на камп-ноу трибуны за якобы грубую игру скандировали в его адрес - "мехико, мехико"... Он имеет какое то отношение к этой стране?
это флаг Андалусии был
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Шазиев
Ответ serb2010
О прям посыпался)) объявили о уходе 38 летнего дедушки, пусть и очень крутого по факту) уйдет он, наверное уйдет Лео, но замену им найдут. Проблема ПСЖ в отсутствии стратегии и нормального тренера.
А зачем дедушку было подписывать тогда? Он там всего два сезона. Я о том и говорю, что из-за провальной стратегии ПСЖ и посыпался. Там еще и Мбаппе, скорее всего, уйдёт в Реал, что для него будет правильно. Лео теперь уже ясно, что 100% не будет.

Голландия уже теснит в биг файв Францию. ПСЖ - это провал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Стариков
Если на заработки то в Факел, ждём амиго.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Ответ Заур Гогуноков
Я понимаю всё это, но исключать Роналду мы не можем, по крайней мере в Реале он был хорош, хотя я болельщик барсы, это надо признать
У мессибоев есть только Месси.
Поэтому их называют sektoi.
Куда им до адекватных фанов Барсы.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ AnMe
Ожидал тоже, что он уйдет. Удачи, Сереже. Предполагаю, что вернется В Севилью….? В любом случае, провел неплохие два сезона. Было приятно увидеть его в одной команде с Неймаром и Лео. Надеюсь фанаты будут завтра адекватными ко всем и проводят достойно игроков.
В любом случае, провел неплохие два сезона.
---------------
Всё-таки он провёл только один сезон ))
В первом он почти всё время лечился.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aza1703
Ответ Роман
У мессибоев есть только Месси. Поэтому их называют sektoi. Куда им до адекватных фанов Барсы.
сказал это гельбой, куда таким как ты до адекватных фанов Реала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диванный критик
Ответ Denis Kovalev
как можно было. сюда не написать Мальдини
Он же написал "за последние 20 лет".
Мальдини уже заканчивал 20 лет назад. Ему 34 года было как бы. Он уже и за сборную не играл вроде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ Эркинбек Апаканов
интересно что делал Месси в том матче?
хотел победы, он же сказал))) просто хотел победы)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Заур Гогуноков
Величайший игрок Реала, как и Роналду, как Месси в Барселоне, их противостояние одно из самых захватывающих в наше время.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Ответ kreator.vvv
скоро будет четвёртая, саудитская
Давно собирался спросить, после победы Испании на Евро-08 он ходил по полю с мексиканским флагом. А во время одного класико на камп-ноу трибуны за якобы грубую игру скандировали в его адрес - "мехико, мехико"... Он имеет какое то отношение к этой стране?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вратарь Бага
добро пожаловать в РПЛ)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
footballs_life
А куда дальше ??? СА?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий