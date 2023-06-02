Рублев впервые проиграл матч с 2:0 по сетам

в третьем круге « » проиграл – 7:5, 6:0, 3:6, 6:7(5), 3:6.

Рублев впервые в карьере проиграл матч, в котором вел 2:0 по сетам. Его баланс в пятисетовиках теперь составляет 6:8.

Сонего, в свою очередь, впервые ушел с 0:2 по партиям, второй раз вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос» и третий раз – «Большого шлема» вообще.

Кроме того, он шестой раз обыграл соперника из топ-10 и впервые сделал это на ТБШ.

Теперь итальянец сыграет с Кареном Хачановым.

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