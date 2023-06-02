Рублев впервые проиграл матч с 2:0 по сетам

Теги Ролан Гаррос ATP Андрей Рублев Лоренцо Сонего Теннис

Андрей Рублев в третьем круге «Ролан Гаррос» проиграл Лоренцо Сонего – 7:5, 6:0, 3:6, 6:7(5), 3:6.

Рублев впервые в карьере проиграл матч, в котором вел 2:0 по сетам. Его баланс в пятисетовиках теперь составляет 6:8.

Сонего, в свою очередь, впервые ушел с 0:2 по партиям, второй раз вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос» и третий раз – «Большого шлема» вообще.

Кроме того, он шестой раз обыграл соперника из топ-10 и впервые сделал это на ТБШ.

Теперь итальянец сыграет с Кареном Хачановым.

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27 комментариев

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Великий Алонсо
Снова Андрюха обосрался на ТБШ.
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Ничего Смешного
Стабильность признак мастерства. После баранки расслабился, потом психовал, а итог , как всегда. До Андрея никогда не дойдёт, что надо что-то менять.
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Сергей Чугунников
Опять Карен один на больших шлемах отдувается за всех)
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as009595@icloud.com
А ведь я реально думал что на этом рг он выстрелит, как и Синнер, в общем сенсаций немало уже, похлеще чем вылет Медведева
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Pasha Saotsera
😢
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Камил Мамедов
Игру не смотрел, но в голове не укладывается, как можно упустить игру, ведя 2:0, ещё и повесив баранку по ходу
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инок
Андрей в третьем сете расслабился и собраться уже не смог. Итальянец, наоборот, поймал кураж и не отпускал его до конца игры. Не лучший матч Рублева. Карен, отомсти за друга!
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Хитли
В очередной раз в решающий момент Рублеву не хватает вариативности действий, какого-то креатива. Жаль.
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Criptonit
Обделался Андрюшка
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Чиф
Слабовато ... в 4 сете надо было напрячься.
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Railway/
Что Аслан вчера жутко расстроил, что Андрей сегодня…
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Achilles 21
Ответ Railway/
Что Аслан вчера жутко расстроил, что Андрей сегодня…
а с какого перепуга карацев должен был тиафу обыгрывать?
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гилберт
Ответ Великий Алонсо
Снова Андрюха обосрался на ТБШ.
Пора уже памперсы с собой брать.
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siragh@yandex.ru
Характер
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Антон Тимофеев
Мастерс в МК был 13-ым титулом Рублева((( Щазз у него еще долго дела плохо идти будут. Медведев, после своего 13-го титула - Юсо-21, почти год ничего не выигрывал..
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Hardy
ну это капец
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as009595@icloud.com
Да уж Рублев смотрел интервью после первых матчей, где он говорил расслабился проиграл сет, сразу подумал что с первым же более менее серьезным соперником может выйти боком
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Сергей
Один раз - не фантомас)
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Ma-Tzu
А Гоффену на Уиме? Или там не с 0-2
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Artem Karev
Кровь из глаз. Смотреть было очень тяжело.
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Godare88
Печаль(
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