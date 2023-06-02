Ролан Гаррос. 3-й круг. Хачанов сыграет с Коккинакисом, Рублев – с Сонего, Джокович поборется с Давидовичем-Фокина, Алькарас – с Шаповаловым

Теги Ролан Гаррос результаты ATP Теннис

Карен Хачанов сыграет с Танаси Коккинакисом в третьем круге «Ролан Гаррос».

Андрей Рублев встретится с Лоренцо Сонего, Новак Джокович – с Алехандро Давидовичем-Фокина.

Карлос Алькарас поборется с Денисом Шаповаловым.

Сетка турнира здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Карен Хачанов (Россия) Танаси Коккинакис (Австралия)
Дата проведения
2 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Лоренцо Сонего (Италия) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
2 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Денис Шаповалов (Канада)
Дата проведения
2 июня, 21.15
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Дата проведения
2 июня, 15.45
Онлайн матча

 

Диего Шварцман (Аргентина) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
2 июня, 17.00
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
2 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Фабио Фоньини (Италия) Себастьян Офнер (Австрия)
Дата проведения
2 июня, 14.30
Онлайн матча

 

Хуан Пабло Варильяс (Перу) Хуберт Хуркач (Польша)
Дата проведения
2 июня, 16.30
Онлайн матча

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13 комментариев

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Pasha Saotsera
Интересными матчи должны получится
+3
0
+3
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Istianoff
Максимально интересный день, много хороших матчей по вывеске.
+3
0
+3
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Nole Akramov
Ответ Gestor_36
сегодня давидович-фокина в трех сетах унизит симулянтовича, если тот, как обычно, не начнет свои шакалистые фокусы с травмой по ходу матча выдавать
Там вообще нет шансов у Фокина......
+2
0
+2
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Nole Akramov
Ответ Gestor_36
сегодня давидович-фокина в трех сетах унизит симулянтовича, если тот, как обычно, не начнет свои шакалистые фокусы с травмой по ходу матча выдавать
Ноле выиграет Ролан Гаррос
+3
-1
+2
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Sander Westerveld
Сонего хлопот доставит точно
+1
0
+1
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cosset
Ответ Vale1
Может, будет сподручнее стучать по мячу?))
знаете, для Андрея это не всегда очевидное решение в матче))
+1
0
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cosset
глянула я на нижнюю половину сетки...Рублёву надо рвать жилы и активнее стучать себе ракеткой по голове - все шансы есть! :)
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Lada_ok
Удачи Карену и Андрею! Поболеем!!!
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Valery24
Ответ Nole Akramov
Там вообще нет шансов у Фокина......
Дайте помечтать товарищу..
+1
-1
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Gestor_36
Ответ Nole Akramov
Там вообще нет шансов у Фокина......
да, это и так понятно, но вдруг ))))
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Vale1
Ответ cosset
глянула я на нижнюю половину сетки...Рублёву надо рвать жилы и активнее стучать себе ракеткой по голове - все шансы есть! :)
Может, будет сподручнее стучать по мячу?))
0
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Vale1
Ответ cosset
знаете, для Андрея это не всегда очевидное решение в матче))
Просто, чтобы он по голове стучал, я не видел ни разу) По ногам - да, кулаком - тоже, а вот по голове - нет.
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