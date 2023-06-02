Ролан Гаррос. 3-й круг. Хачанов сыграет с Коккинакисом, Рублев – с Сонего, Джокович поборется с Давидовичем-Фокина, Алькарас – с Шаповаловым
Карен Хачанов сыграет с Танаси Коккинакисом в третьем круге «Ролан Гаррос».
Андрей Рублев встретится с Лоренцо Сонего, Новак Джокович – с Алехандро Давидовичем-Фокина.
Карлос Алькарас поборется с Денисом Шаповаловым.
Сетка турнира здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
- Дата проведения
- 2 июня, 12.00
- Дата проведения
- 2 июня, 13.30
- Дата проведения
- 2 июня, 21.15
- Дата проведения
- 2 июня, 15.45
- Дата проведения
- 2 июня, 17.00
- Дата проведения
- 2 июня, 15.30
- Дата проведения
- 2 июня, 14.30
- Дата проведения
- 2 июня, 16.30
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