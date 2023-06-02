Аванесян впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема» и дебютирует в топ-100

134-я ракетка мира в третьем круге « » обыграла – 3:6, 6:1, 7:5.

Аванесян второй раз играет в основной сетке турнира «Большого шлема» и впервые вышла во вторую неделю.

20-летняя россиянка вообще первый раз выиграла три матч подряд на уровне основного тура.

За счет этого результата она гарантировала себе дебют в топ-100.

Блестящая Мирра Андреева, студентка Шнайдер, везучая Аванесян. Новые лица нашего тенниса

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