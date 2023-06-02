Аванесян впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема» и дебютирует в топ-100
134-я ракетка мира Элина Аванесян в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграла Клару Таусон – 3:6, 6:1, 7:5.
Аванесян второй раз играет в основной сетке турнира «Большого шлема» и впервые вышла во вторую неделю.
20-летняя россиянка вообще первый раз выиграла три матч подряд на уровне основного тура.
За счет этого результата она гарантировала себе дебют в топ-100.
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комсомолка, и просто красавица)))
молодчина
А ещё у нее фанбаза на глазах растет) на ТФ ее уже самой красивой действующей теннисисткой называют)