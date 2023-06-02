Аванесян впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема» и дебютирует в топ-100

Теги Ролан Гаррос WTA Клара Таусон Элина Аванесян Теннис

134-я ракетка мира Элина Аванесян в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграла Клару Таусон – 3:6, 6:1, 7:5.

Аванесян второй раз играет в основной сетке турнира «Большого шлема» и впервые вышла во вторую неделю.

20-летняя россиянка вообще первый раз выиграла три матч подряд на уровне основного тура.

За счет этого результата она гарантировала себе дебют в топ-100.

Блестящая Мирра Андреева, студентка Шнайдер, везучая Аванесян. Новые лица нашего тенниса

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29 комментариев

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Александр Кузьмин
Красотка
+33
0
+33
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Vale1
Классный матч! Элина билась, тащила мячи, гоняла соперницу туда-сюда. Заслужила своей игрой попадание в топ-100! Дальше будут более серьезные соперницы, но шанс всегда есть. Удачи ей)
+22
0
+22
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Янтарь
Шикарный матч сыграла. Вообще прибавляет тут от раунда к раунду. В финале квалификации смотрелась девочкой из ITF тура, сейчас вполне себе по игре вышла во вторую неделю Шлема.
+20
-2
+18
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Оганнес Багдян
Спортсменка,
комсомолка, и просто красавица)))
молодчина
+11
0
+11
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Marcus Varro
В онлайн рейтинге 78 уже стала, следующий матч выиграет и уже вплотную к топ 50 будет стоять.
+11
0
+11
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trav
Блестящая работа. Молодец
+9
0
+9
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Антон Тимофеев
Ответ B.l.a.z.e
Красавица! Девочки наши радуют на РГ, в отличие от мужиков
Мужики грунт хорошо отыграли, на сам РГ сил уже не хватило, увы...
+9
0
+9
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B.l.a.z.e
Красавица! Девочки наши радуют на РГ, в отличие от мужиков
+9
0
+9
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TennisForever
Девочка,ты просто умница 👍
+9
-1
+8
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Сергей48
Девочки на этом турнире выглядят отлично! Поздравления Элине 💐
+8
0
+8
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Bars 86
Элина боец, это видно! Еще одна звездочка нашего тенниса!
+7
0
+7
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ivanzhu90
Вот так лаки лузер, 12 наших в сотне по лайв рейтингу, надо догонять США у них 14.
+6
0
+6
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Vale1
Ответ Антон Тимофеев
Мужики грунт хорошо отыграли, на сам РГ сил уже не хватило, увы...
Карен еще не выбыл пока, надеемся на него.
+5
0
+5
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DeGrig
Какая молодец!
+4
0
+4
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Tomtit
Думаю, Элина уже заслужила фотку в своём профиле на спортсе!
+4
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Vale1
Ответ Александр Кузьмин
Красотка
Во всех смыслах)
+4
-1
+3
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Vale1
Ответ Янтарь
Шикарный матч сыграла. Вообще прибавляет тут от раунда к раунду. В финале квалификации смотрелась девочкой из ITF тура, сейчас вполне себе по игре вышла во вторую неделю Шлема.
Надеюсь, и после этого турнира покажет подобную игру. Есть характер, чего не хватает другим нашим более рейтинговым теннисисткам.
+3
0
+3
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Sutekh Hexen
Ответ UralOrenburg1990
на кого вышла?
На Мухову/Бегу.
+2
0
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Янтарь
Ответ Vale1
Надеюсь, и после этого турнира покажет подобную игру. Есть характер, чего не хватает другим нашим более рейтинговым теннисисткам.
Ну, Элине, конечно, намного больше по игре грунт подходит, чем хард. На харде, думаю, матч по-другому бы сложился. Но характера Элине и правда не занимать, да и техника добротная, ноги быстрые и голова работает на корте)
А ещё у нее фанбаза на глазах растет) на ТФ ее уже самой красивой действующей теннисисткой называют)
+3
-1
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Сергей
Даешь финал Элина vs Элина)
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Biathlon Fan
Не первую игру наблюдаю за Элиной, чувствуется, что растет прям на глазах от матча к матчу, видит корт, чувствует мяч и голова работает, как надо-это очень важно. Ну и нервы крепкие, не раскисает от неудач, а продолжает сражаться до последнего, молодец!! Хорошая девчонка растет!
+2
-1
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инок
Браво, Элина! Отличная игра от нашей теннисистки, за каждым мячом носилась как угорелая, почти всё доставала, супер.
+1
0
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Vale1
Ответ Янтарь
Ну, Элине, конечно, намного больше по игре грунт подходит, чем хард. На харде, думаю, матч по-другому бы сложился. Но характера Элине и правда не занимать, да и техника добротная, ноги быстрые и голова работает на корте) А ещё у нее фанбаза на глазах растет) на ТФ ее уже самой красивой действующей теннисисткой называют)
Ну из наших, я считаю, да)
+1
0
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UralOrenburg1990
на кого вышла?
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Федя Букин
🥰
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