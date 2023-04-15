Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2023. Малинин, Чха Чжун Хван, Аймо, Браун, Грассль выступят с произвольными программами

15 апреля на командном чемпионате мира мужчины выступят с произвольными программами.

После короткой программы лидирует американец Илья Малинин.

Командный чемпионат мира-2023 (World Team Trophy)

Токио, Япония

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 10:50 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Стивен Гоголев (Канада)

2. Шун Сато (Япония)

3. Ли Си Хен (Южная Корея)

4. Киган Мессинг (Канада)

5. Маттео Риццо (Италия)

6. Казуки Томоно (Япония)

Вторая разминка

7. Даниэль Грассль (Италия)

8. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

9. Джейсон Браун (США)

10. Кевин Аймо (Франция)

11. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

12. Илья Малинин (США)

Положение после короткой программы

1. Илья Малинин (США) – 105,90

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 101,33

3. Кевин Аймо (Франция) – 100,58

4. Джейсон Браун (США) – 95,61

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 92,82

6. Даниэль Грассль (Италия) – 89,81

7. Казуки Томоно (Япония) – 89,36

8. Маттео Риццо (Италия) – 88,01

9. Киган Мессинг (Канада) – 79,75

10. Ли Си Хен (Южная Корея) – 77,24

11. Шун Сато (Япония) – 76,45

12. Стивен Гоголев (Канада) – 49,78

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