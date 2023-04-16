UFC Fight Night: Холлоуэй подерется с Алленом, Барбоза против Куарантилло. Начало боев основного карда – 03:30 по мск
Холлоуэй против Аллена, Барбоза против Куарантилло: результаты боев UFC Fight Night.
В ночь на 16 апреля в Канзас-Сити пройдет турнир UFC Fight Night.
Главным событием станет бой экс-чемпиона UFC в полулегкой весовой категории Макса Холлоуэя против британца Арнольда Аллена.
В соглавном бою встретятся бразилец Эдсон Барбоза и американец Билли Куарантилло.
Главные бои ивента:
Макс Холлоуэй (23-7) – Арнольд Аллен (19-1)
Эдсон Барбоза (22-11) – Билли Куарантилло (17-4)
Джастин Джейкоби (18-6-1) – Азамат Мурзаканов (12-0)
Таннер Босер (20-9-1) – Ион Куцелаба (16-9-1)
Педро Муньос (19-7) – Крис Гутиеррез (19-3-2)
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Жаааль, Холлоуэй - легенда, вперёд! 💪🙏😭