UFC Fight Night: Холлоуэй подерется с Алленом, Барбоза против Куарантилло. Начало боев основного карда – 03:30 по мск

Теги UFC MMA Эдсон Барбоза Ион Куцелаба Макс Холлоуэй UFC Fight Night Арнольд Аллен Бокс/MMA/UFC

Холлоуэй против Аллена, Барбоза против Куарантилло: результаты боев UFC Fight Night.

В ночь на 16 апреля в Канзас-Сити пройдет турнир UFC Fight Night.

Главным событием станет бой экс-чемпиона UFC в полулегкой весовой категории Макса Холлоуэя против британца Арнольда Аллена.

В соглавном бою встретятся бразилец Эдсон Барбоза и американец Билли Куарантилло.

Главные бои ивента:

Макс Холлоуэй (23-7) – Арнольд Аллен (19-1)

Эдсон Барбоза (22-11) – Билли Куарантилло (17-4)

Джастин Джейкоби (18-6-1) – Азамат Мурзаканов (12-0)

Таннер Босер (20-9-1) – Ион Куцелаба (16-9-1)

Педро Муньос (19-7) – Крис Гутиеррез (19-3-2)

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3 комментария

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Tpy6kaMerlina
Ответ Tpy6kaMerlina
3:30 по МСК 😭😭 Жаааль, Холлоуэй - легенда, вперёд! 💪🙏😭
Блин, и Аллен мне нравится как боец. Да что ж такое время начала неудачное!🙄😭😭😭🌃🌃🌃
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Tpy6kaMerlina
3:30 по МСК 😭😭
Жаааль, Холлоуэй - легенда, вперёд! 💪🙏😭
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Бауржан Тазабеков
Максат Алга!
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