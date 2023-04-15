Месси повторил рекорд Роналду по голам в топ-5 лиг – 495 мячей

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Лионель Месси повторил рекорд Криштиану Роналду по голам в топ-5 лиг.

Форвард «ПСЖ» отметился голом в матче 31‑го тура Лиги 1 против «Ланса» (3:1). Этот гол стал для него 495-м в топ-5 лиг, ему понадобилось 572 матча.

У Роналду тоже 495 голов, но в 626 играх.

Португалец сейчас выступает не в Европе, а за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

77 комментариев

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Даня Чебыкин
Ответ Blaumerc
да он уже выиграл всевозможные титулы, не беспокойся.
он не выигрывал кубок африки!
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Даня Чебыкин
Ответ Пирс Морган
Да он вообще защитником был, а иногда вратарем
местами и временами даже тренером
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10ztv
Ответ leeexxxxtml
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18.12.22.
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Даня Чебыкин
Ответ Рыжий Бизон
хорошо, сколько у него ассистов за карьеру полузащитника, скажи?
ты аккуратнее с такими вопросами! так же можно людям мозг сломать!!
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Даня Чебыкин
Ответ Макс Кидалов
Так то роналду полузащитника играл большую часть карьеры, а не нападающего
начались ожидаемые отмазки и переобувания в воздухе. скоро будут птсать что роналду вообщ начинал в мю как сменщик роя кина или скоулза.
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Тот самый человек
Роналду уже целую вечность играет не в Европе, а Месси играя против фермеров, только сейчас подбирается к его рекордам
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leeexxxxtml
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Михаил Сафонов
Ответ Футбол_это_жизнь
Месси «пешком» бьет все рекорды. Представьте если бы он бегал! А вообще учитывая что: Месси - 355 ассистов Роналду 230 Месси 108 пенальти Роналду 147 Месси 62 гола со штрафных Роналду 59 Месси 88 голов из за пределов штрафной Роналду 60 Месси 47% ударов в створ у Роналду 41% Месси 5.2 ударов/гол Роналду 6.4/гол Месси 3061 удачных дрибблинга Роналду 1646 Месси 313 игрок матча Роналду 168 Месси средняя оценка за матч 8.5 Роналду 7.9 Получается Роналду по всем статистическим параметрам уступает Месси. А про игру в сам футбол уже и речи не идёт! https://www.messivsronaldo.app
Ну всё, теперь ты можешь спать спокойно🤣🤣🤣🤡🤡🤡
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Mbest77
Ответ Футбол_это_жизнь
Месси «пешком» бьет все рекорды. Представьте если бы он бегал! А вообще учитывая что: Месси - 355 ассистов Роналду 230 Месси 108 пенальти Роналду 147 Месси 62 гола со штрафных Роналду 59 Месси 88 голов из за пределов штрафной Роналду 60 Месси 47% ударов в створ у Роналду 41% Месси 5.2 ударов/гол Роналду 6.4/гол Месси 3061 удачных дрибблинга Роналду 1646 Месси 313 игрок матча Роналду 168 Месси средняя оценка за матч 8.5 Роналду 7.9 Получается Роналду по всем статистическим параметрам уступает Месси. А про игру в сам футбол уже и речи не идёт! https://www.messivsronaldo.app
Ну уж нет! По количеству подписчиков Роналду впереди! )
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Игорь Климов
Как ранее и ожидалось, что Лео Месси постепенно перепишет подавляющее число рекордов во всех турнирах.
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dalmolchun
Ответ koshaus
Человек-пендаль стал способен повторить рекорд Рона только тогда когда Роналду перестал играть в Европе. Интересные факты. Карлан половину голов от всех за сборную забил в товарняках, Роналду 1/6 голов за сборную забил в товарняках. Карлан в Ла Лиге забил за 18 лет в Барсе 474 гола, Рон за 9 лет в Реале забил 311 голов. То есть Рон за 9 лет забил 2/3 голов от забитых Месси за 18 лет. Как бы совершенно очевидно кто есть кто.
Тряска
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dalmolchun
Крыс! Собирай чемоданы в Европу. Докажи всем, что ты топ.)
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Вася Васильков
Арабская лига посильнее французской будет. Во Франции уровень совсем низкий.
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Мясоед7
Ну Роналду тренера уже попросил…дальше попросит включить их чемп в топ 5!и бинго!!!
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Теннисный абсолют
Месси без Хави и Иньесты в Кубке ЛЧ и Ла Лиге - 0.0
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Теннисный абсолют
Ответ koshaus
Человек-пендаль стал способен повторить рекорд Рона только тогда когда Роналду перестал играть в Европе. Интересные факты. Карлан половину голов от всех за сборную забил в товарняках, Роналду 1/6 голов за сборную забил в товарняках. Карлан в Ла Лиге забил за 18 лет в Барсе 474 гола, Рон за 9 лет в Реале забил 311 голов. То есть Рон за 9 лет забил 2/3 голов от забитых Месси за 18 лет. Как бы совершенно очевидно кто есть кто.
неприятные факты для хейтеров Роналду
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Максим Смирнов
Ответ leeexxxxtml
Только Роналду это делал в ТОП 3 СИЛЬНЕЙШИХ ЛИГАХ - АПЛ, Ла Лига и Серия А. И стал лучшим во всех чемпионатах. - 450 голов в 438 матчах и 4 ЛЧ за 5 ЛЕТ в Реале -124Г+П в 134 играх за ЮВЕ ( лучший результат в истории Италии ) ЗМ+ЛЧ+ЗБ+3АПЛ подряд за 6 лет в МЮ - лучший игрок в истории Англии, и это будучи ПОЛУЗАЩИТНИКОМ!!!!!! Месси просто ничтожество, ПЫЛЬ, перед королем. Как бы дети не любили хорошего паиньку Месси, Роналду прошел футбол во всем мире на самом магическом уровне. Месси после тепличной барсы позорится в фермер лиге, это днище. И адекватные ценители футбола всегда выберут мастера чемпиона ТОП 3 чемпионатов над Дядей Васей с деревни, который больше нигде и не не оставил чемпионский след, кроме своего деревянного унитаза во дворе.
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koshaus
Человек-пендаль стал способен повторить рекорд Рона только тогда когда Роналду перестал играть в Европе. Интересные факты. Карлан половину голов от всех за сборную забил в товарняках, Роналду 1/6 голов за сборную забил в товарняках. Карлан в Ла Лиге забил за 18 лет в Барсе 474 гола, Рон за 9 лет в Реале забил 311 голов. То есть Рон за 9 лет забил 2/3 голов от забитых Месси за 18 лет. Как бы совершенно очевидно кто есть кто.
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Теннисный абсолют
Ответ leeexxxxtml
Роналду - Богатырь, верхом на своем верном помойном коне леонеле, который держит в зубах 5 кубков ЛЧ и Чемпионства в Топ 3 чемпионатах.
Да уж, Месси уже 10 лет статист в ЛЧ, год за годом позорится, еще и предал клуб родной.
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leeexxxxtml
Ответ Теннисный абсолют
Роналду - гений футбола Месси - ремесленник
Роналду - Богатырь, верхом на своем верном помойном коне леонеле, который держит в зубах 5 кубков ЛЧ и Чемпионства в Топ 3 чемпионатах.
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Теннисный абсолют
Ответ leeexxxxtml
Только Роналду это делал в ТОП 3 СИЛЬНЕЙШИХ ЛИГАХ - АПЛ, Ла Лига и Серия А. И стал лучшим во всех чемпионатах. - 450 голов в 438 матчах и 4 ЛЧ за 5 ЛЕТ в Реале -124Г+П в 134 играх за ЮВЕ ( лучший результат в истории Италии ) ЗМ+ЛЧ+ЗБ+3АПЛ подряд за 6 лет в МЮ - лучший игрок в истории Англии, и это будучи ПОЛУЗАЩИТНИКОМ!!!!!! Месси просто ничтожество, ПЫЛЬ, перед королем. Как бы дети не любили хорошего паиньку Месси, Роналду прошел футбол во всем мире на самом магическом уровне. Месси после тепличной барсы позорится в фермер лиге, это днище. И адекватные ценители футбола всегда выберут мастера чемпиона ТОП 3 чемпионатов над Дядей Васей с деревни, который больше нигде и не не оставил чемпионский след, кроме своего деревянного унитаза во дворе.
Роналду - гений футбола
Месси - ремесленник
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Теннисный абсолют
Как всегда второй после Величайшего.
Молодец Месси, поздравляю с очередным повторением рекорда Величайшего. Быть вторым тоже здорово.
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leeexxxxtml
Только Роналду это делал в ТОП 3 СИЛЬНЕЙШИХ ЛИГАХ - АПЛ, Ла Лига и Серия А. И стал лучшим во всех чемпионатах.
- 450 голов в 438 матчах и 4 ЛЧ за 5 ЛЕТ в Реале
-124Г+П в 134 играх за ЮВЕ ( лучший результат в истории Италии )
ЗМ+ЛЧ+ЗБ+3АПЛ подряд за 6 лет в МЮ - лучший игрок в истории Англии, и это будучи ПОЛУЗАЩИТНИКОМ!!!!!!

Месси просто ничтожество, ПЫЛЬ, перед королем.
Как бы дети не любили хорошего паиньку Месси, Роналду прошел футбол во всем мире на самом магическом уровне.
Месси после тепличной барсы позорится в фермер лиге, это днище.
И адекватные ценители футбола всегда выберут мастера чемпиона ТОП 3 чемпионатов над Дядей Васей с деревни, который больше нигде и не не оставил чемпионский след, кроме своего деревянного унитаза во дворе.
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Игорь Климов
🇦🇷 Лионель Месси - это вообще ЕДИНСТВЕННЫЙ ИГРОК в ИСТОРИИ ФУТБОЛА, выигравший Золотой мяч, Кубок мира, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Кубок Америки и Олимпийские игры.
Лео Месси гений футбола!
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Пирс Морган
Ответ Экспертное мнение
Чушь, вингера он играл, 4-4-2 становился 4-2-4 при атаках. Иначе откуда у него замыкание головой в финале ЛЧ-2008? Отбирать мяч и обороняться Криш не умел никогда.
Да он вообще защитником был, а иногда вратарем
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