Месси повторил рекорд Роналду по голам в топ-5 лиг – 495 мячей

Лионель Месси повторил рекорд Криштиану Роналду по голам в топ-5 лиг.

Форвард «ПСЖ» отметился голом в матче 31‑го тура Лиги 1 против «Ланса» (3:1). Этот гол стал для него 495-м в топ-5 лиг, ему понадобилось 572 матча.

У Роналду тоже 495 голов, но в 626 играх.

Португалец сейчас выступает не в Европе, а за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.