Месси повторил рекорд Роналду по голам в топ-5 лиг – 495 мячей
Лионель Месси повторил рекорд Криштиану Роналду по голам в топ-5 лиг.
Форвард «ПСЖ» отметился голом в матче 31‑го тура Лиги 1 против «Ланса» (3:1). Этот гол стал для него 495-м в топ-5 лиг, ему понадобилось 572 матча.
У Роналду тоже 495 голов, но в 626 играх.
Португалец сейчас выступает не в Европе, а за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Месси - ремесленник
Молодец Месси, поздравляю с очередным повторением рекорда Величайшего. Быть вторым тоже здорово.
- 450 голов в 438 матчах и 4 ЛЧ за 5 ЛЕТ в Реале
-124Г+П в 134 играх за ЮВЕ ( лучший результат в истории Италии )
ЗМ+ЛЧ+ЗБ+3АПЛ подряд за 6 лет в МЮ - лучший игрок в истории Англии, и это будучи ПОЛУЗАЩИТНИКОМ!!!!!!
Месси просто ничтожество, ПЫЛЬ, перед королем.
Как бы дети не любили хорошего паиньку Месси, Роналду прошел футбол во всем мире на самом магическом уровне.
Месси после тепличной барсы позорится в фермер лиге, это днище.
И адекватные ценители футбола всегда выберут мастера чемпиона ТОП 3 чемпионатов над Дядей Васей с деревни, который больше нигде и не не оставил чемпионский след, кроме своего деревянного унитаза во дворе.
Лео Месси гений футбола!