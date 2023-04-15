Азербайджан из-за инцидента с сожжением флага снялся с ЧЕ по тяжелой атлетике в Армении

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике снялась с чемпионата Европы в армянском Ереване.

Накануне состоялась церемония открытия турнира – во время нее один из присутствующих подошел к сцене и сжег азербайджанский флаг. Его задержали и доставили в отделение полиции, но позже отпустили без привлечения к ответственности.

«14 апреля 2023 года на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.

В условиях, когда в Армении царит подобная атмосфера ненависти, а безопасность не обеспечивается, невозможно нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях из-за оказываемого на них психологического давления.

Учитывая все это, принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину.

Мы также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении», – говорится в совместном заявлении Минспорта и Национального олимпийского комитета Азербайджана.