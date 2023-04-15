Азербайджан из-за инцидента с сожжением флага снялся с ЧЕ по тяжелой атлетике в Армении

Теги чемпионат Европы Политика сборная Азербайджана сборная Азербайджана жен ТАСС EWF Тяжелая атлетика

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике снялась с чемпионата Европы в армянском Ереване.

Накануне состоялась церемония открытия турнира – во время нее один из присутствующих подошел к сцене и сжег азербайджанский флаг. Его задержали и доставили в отделение полиции, но позже отпустили без привлечения к ответственности.

«14 апреля 2023 года на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.

В условиях, когда в Армении царит подобная атмосфера ненависти, а безопасность не обеспечивается, невозможно нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях из-за оказываемого на них психологического давления.

Учитывая все это, принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину.

Мы также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении», – говорится в совместном заявлении Минспорта и Национального олимпийского комитета Азербайджана.

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11 комментариев

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Misunderstood
Ответ Davidworld
В Азербайджане 40 армянских пленных посде войны 2020 года. При обмене пленных все на всех, азеры этих 40 человек спрятали. В Рацахе уже почти пол года блокада по национальному признаку, и люди голодают. И ведь никто не исключил Азеров хоть откуда нибудь. А я скажу тебе почему. 80% нефти едет прямиком и Азерстатана в Европу, и там все молчат. А тут всего флаг сожгли государство, которым управляет диктатор уже 30 лет.
Перефразирую одного героя известного фильма, продал Пашинян твою Армению, чтобы тусоваться красиво, пленных людей сдал, Карабахские районы сдал.

И дальше будет только хуже, Армения зажата со всех сторон, единственная страна, которая не имеет агрессивных намерений в отношении Армении - это Россия, а Николас так себя ведёт, ни к чему хорошему
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Digger86
Ответ Злобный Конь
Армяно-азербайджанская ненависть именно на уровне простого люда.
Также как и сербско-хорватская, русско-украинская и франко-немецкая.. ой, подождите
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Melnikov1968
Ответ Злобный Конь
Армяно-азербайджанская ненависть именно на уровне простого люда.
Но ведь по какой-то причине они стали ненавидеть друг друга. Не просто же так.
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Злобный Конь
Ответ Melnikov1968
Большинство конфликтов расжигается политиками,а также их приспешниками, которые потом спокойно умывают руки, а простой люд расхлебывает это сотнями лет.
Армяно-азербайджанская ненависть именно на уровне простого люда.
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Lost Sock
Ответ DpeMa111
Мы все люди, никогда не понимал сути всех этих бестолковых конфликтов
некоторые люди развиваются некоторые нет , возникают конфликты
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Lost Sock
Ответ Davidworld
В Азербайджане 40 армянских пленных посде войны 2020 года. При обмене пленных все на всех, азеры этих 40 человек спрятали. В Рацахе уже почти пол года блокада по национальному признаку, и люди голодают. И ведь никто не исключил Азеров хоть откуда нибудь. А я скажу тебе почему. 80% нефти едет прямиком и Азерстатана в Европу, и там все молчат. А тут всего флаг сожгли государство, которым управляет диктатор уже 30 лет.
ну так сожги армянский флаг , чье правительство ничего не сделало для решения этих вопросов за 3 года, какие вопросы к тяжелоатлетам?
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Melnikov1968
Большинство конфликтов расжигается политиками,а также их приспешниками, которые потом спокойно умывают руки, а простой люд расхлебывает это сотнями лет.
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Davidworld
Ответ Александр Беляков
Комментарий удален модератором
В Азербайджане 40 армянских пленных посде войны 2020 года. При обмене пленных все на всех, азеры этих 40 человек спрятали. В Рацахе уже почти пол года блокада по национальному признаку, и люди голодают. И ведь никто не исключил Азеров хоть откуда нибудь. А я скажу тебе почему. 80% нефти едет прямиком и Азерстатана в Европу, и там все молчат.
А тут всего флаг сожгли государство, которым управляет диктатор уже 30 лет.
+11
-3
+8
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Al561
Странно, что они вообще решились на участие и приехали в Ереван.
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DpeMa111
Мы все люди, никогда не понимал сути всех этих бестолковых конфликтов
+11
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Александр Беляков
Комментарий удален модератором
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Direct free kick
Государство-терорист вообще не должно нигде участвовать
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