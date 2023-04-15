Холанд забил больше «Челси» и 7 других клубов АПЛ – 32 гола
Эрлинг Холанд забил в сезоне АПЛ больше «Челси» и 7 других клубов лиги.
На счету форварда «Манчестер Сити» 32 гола.
У «Челси» 30 мячей в сезоне АПЛ. Меньше Холанда также забили «Кристал Пэлас» (31), «Вулверхэмптон» (26), «Борнмут» (31), «Вест Хэм» (27), «Эвертон» (24), «Ноттингем» (24) и «Саутгемптон» (24).
Левандовски Виери Бирхофф Коллер наверно чуть похожи, но Холланд все равно другой уровень
Такое ощущение что он реально играет в свою игру «добраться первым до мяча в штрафной и ударить», все остальное его не волнует в принципе)
результаты космические и возможно это футбол будущего с очень узко развитыми футболистами, хотя даже не знаю кроме ЦН на какой ещё позиции так можно, теоретически вингер с сумасшедшей скоростью и подачей прострелом
Машина !
что за мышь эта крыса (Челси)