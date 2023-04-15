Холанд забил больше «Челси» и 7 других клубов АПЛ – 32 гола

Теги Челси Вест Хэм Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Вулверхэмптон Кристал Пэлас Саутгемптон Ноттингем Форест Борнмут Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил в сезоне АПЛ больше «Челси» и 7 других клубов лиги.

На счету форварда «Манчестер Сити» 32 гола. 

У «Челси» 30 мячей в сезоне АПЛ. Меньше Холанда также забили «Кристал Пэлас» (31), «Вулверхэмптон» (26), «Борнмут» (31), «Вест Хэм» (27), «Эвертон» (24), «Ноттингем» (24) и «Саутгемптон» (24).

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37 комментариев

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Goofts
Ответ alirealya
Фермерская лига по-другому и не сказать
Апл - Чемпионат водокачки
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Husly
Про Мудрика уже было?
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Динар
А в сезоны когда Роналду и Месси разрывали лалигу , забивая по 50, там тогда интересно сколько команд забило меньше
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zamzam
Про слова Кассано он частенько дичь несёт, но по смыслу этого высказывания он прав. Холланд умеет забивать голы, но играть в футбол это более широкое понятие, включающее как мне кажется технику, видение поля, передачи, дриблинг, удар, умение открываться. Вот у Холланда последние два развиты на все 100, а остальные как будто на 20) и отсюда такое мнение. Ну реально Бензема Ибрагимович Суарес Ширер Клюйверт Агуэро Форлан Кавани Игуаин никто не играл так как Холланд а все они предыдущие лучше ЦН

Левандовски Виери Бирхофф Коллер наверно чуть похожи, но Холланд все равно другой уровень

Такое ощущение что он реально играет в свою игру «добраться первым до мяча в штрафной и ударить», все остальное его не волнует в принципе)

результаты космические и возможно это футбол будущего с очень узко развитыми футболистами, хотя даже не знаю кроме ЦН на какой ещё позиции так можно, теоретически вингер с сумасшедшей скоростью и подачей прострелом
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filippa
КОСМОС !!! супер Бизон!!
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Men77
Холанд безусловно мегакрут, но если Сити не выиграет ЛЧ, получится, что как команда Сити сильнее не стала.
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Дмитрий Ермаков
Ответ Евгений Лифшиц
Страшно было бы представить его статистику если бы его так не берег Пеп...
Получил бы травму и выбыл бы на полгода. Зачем это надо Пепу в решающем отрезке?
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Фёдор Кузнецов
Передал привет Кассано
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Андрей Andrey
это дерево ещё забивает. правильно отскакивает 😂
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Mikael Rikhard
парню 22 года...
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Лёня Перевозчиков
Ответ Artur Smith
Напоминаю, Де Брейне сдает, а Холанд без плеймейкера не может ничего
Больше всех голевых, норм сдает
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DolJun
Ответ rigobersong
А что случилось в последние 3 дня?:) Вроде же видно был на сайте, зачем ты опять играешь в эти игры?:) Кстати я немного разочаровался в тебе, я думал ты не бросишь меня в беде, но оказалось помощь пришла от тех, от кого этого меньше всего ожидаешь:))
я у тебя как раз хотел узнать)
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rigobersong
Ответ DolJun
где ты прятался последние три дня?)
А что случилось в последние 3 дня?:) Вроде же видно был на сайте, зачем ты опять играешь в эти игры?:) Кстати я немного разочаровался в тебе, я думал ты не бросишь меня в беде, но оказалось помощь пришла от тех, от кого этого меньше всего ожидаешь:))
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DolJun
Ответ rigobersong
Твои стэндапы лучшие на спортсе:)
где ты прятался последние три дня?)
+2
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Artur Smith
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Тут все шутят про "что было бы, если бы Пеп его не убирал на замены" или же про свежее "что было бы, если б он умел играть в футбол". Но про самое главное забывают - это про синдром первого сезона у Пепа, когда игроки сразу после трансфера (сейчас в Сити) осваиваются и начинают сверкать только на второй-третий сезон. Напоминаю, это ПЕРВЫЙ сезон Холанна в МС😈
Напоминаю, Де Брейне сдает, а Холанд без плеймейкера не может ничего
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Betonomeshalka
Пеп очень хитёр, заменил Холланда, чтобы тот с бОльшим голодом хотел забить и побить рекорд в следующем матче с Арсеналом
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cektor
Еще матч и побьет рекорд апл по голам
Машина !
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Max Zhomkov
Ответ А. Мостовой
пенальти коронный в пустые похоронный
норм коммент, хз почему заминусили . Не думаю что автор намекал что Холланд слабый
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ХавиГави_Паратрупер
Тут все шутят про "что было бы, если бы Пеп его не убирал на замены" или же про свежее "что было бы, если б он умел играть в футбол". Но про самое главное забывают - это про синдром первого сезона у Пепа, когда игроки сразу после трансфера (сейчас в Сити) осваиваются и начинают сверкать только на второй-третий сезон. Напоминаю, это ПЕРВЫЙ сезон Холанна в МС😈
+4
-1
+3
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kassi kill
Пеп снова не дал Холланду доиграть полный матч и побить рекорд. 🌚
+7
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+5
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Акира_1
Челси в одном списке с Кристал Пэлас, Саутгемптоном и Вулвез. Все что нужно знать о Боэли и его управлении.
+1
-1
0
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Акира_1
Ответ Дамир Байназаров
Левая нога Холланда > Весь Челси
* Весь Челси Боэли.
+1
-1
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Андрей Хенто
Эрлинг безжалостен, Челси приложили титанические усилился чтобы с ним сравняться, а он играючи снова оторвался на два мяча.
+15
-5
+10
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Blaumerc
что за лев этот тигр. (Холанд)
что за мышь эта крыса (Челси)
+1
-4
-3
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rigobersong
Ответ DolJun
холанд бист, прикиньте физрук с этой машиной не возьмет лч))
Твои стэндапы лучшие на спортсе:)
+3
-7
-4
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