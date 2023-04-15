Холанд забил больше «Челси» и 7 других клубов АПЛ – 32 гола

Эрлинг Холанд забил в сезоне АПЛ больше «Челси» и 7 других клубов лиги.

На счету форварда « » 32 гола.

У « » 30 мячей в сезоне . Меньше Холанда также забили « » (31), «Вулверхэмптон» (26), «Борнмут» (31), «Вест Хэм» (27), « » (24), «Ноттингем» (24) и «Саутгемптон» (24).