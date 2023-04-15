Даниил Квят: «Феррари» предлагала мне заменить Райкконена в 2016 году»

Теги Гран-при Китая Феррари Кими Райкконен Ред Булл Альфа Таури Себастьян Феттель Формула-1 Даниил Квят Авто

Даниил Квят рассказал, как его приглашали в «Феррари».

По словам экс-гонщика «Формулы-1», предложение от Скудерии появилось в 2016 году – незадолго до понижения из «Ред Булл» в «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури»). Квят должен был заменить чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена и стать напарником четырехкратного обладателя титула Себастьяна Феттеля.

«Я выступал очень хорошо и как раз завоевал очередной подиум [на Гран-при Китая]. В то время у меня также было предложение от «Феррари» заменить Кими. Вот что происходило за кадром.

Так что я попал в очень трудную ситуацию с психологической точки зрения: сначала тебя хочет заполучить «Феррари», ты видишь контракт, а потом возвращаешься в «Торо Россо», и внезапно все идет не очень хорошо», – сообщил пилот, выступающий в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), в подкасте Track Limits.

Новый рывок Квята – в заводскую «Ламборгини» на главный марафон планеты. И ему доверят доводку гиперкара

20 комментариев

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Ват-сон
Ответ Brigande
Очередной подиум ? Очередной из всего двух .) Заменить Кими по ходу сезона , когда сам ездил не очень хорошо ? Феррари же часто меняет гонщиков прям в сезоне , это при том что Арривабене был почти персофаном Кими ? Я бы понял , если б это условный пациент из комментариев спортса типа луки , но от Квята звучит очень дешево , на кого рассчитаны эти истории ?
пилот отказался от контракта с Феррари, а чО, разве в это так сложно поверить?)
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Merzus21
Ответ Фанат спорта01
ну с первого сезона опередил Феттеля которому Райкконен сливал вагон и маленькую тележку.
райконен кому только не сливал.
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Ответ Женя Дерунов
а эклер прям мегапилот со старта был)))
Ну да. Он уже в Альфе очень достойно выступал.
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Оказывается чувак попал в еще более тяжелую психологическую яму: мало того, что его из Ред-Булла понизили, он еще и в Феррари не попал. Сложно представить как ему было тяжело.
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Фанат спорта01
Ответ Brigande
Ну согласись гоняться ф2 с рентачами , пускай и доминируя , и гоняться без опыта против Хэмильтона , это чуть разные условия
Я и не говорю что он боролся бы с Хэмом за титул,но я уверен он бы выступил лучше того Кими.
Явно одержал бы больше 1победы и 1 поула за 2сезона на таких болидах,в 2017 машина вообще была очень быстрая только мотор был слабоват.
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Brigande
Ответ Фанат спорта01
Шарль в 2017-м году выиграл ф2 а доминирующем стиле,лучше бороться за победы и ошибаться чем так безвольно тащиться на 4-м месте как Кими.
Ну согласись гоняться ф2 с рентачами , пускай и доминируя , и гоняться без опыта против Хэмильтона , это чуть разные условия
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Фанат спорта01
Лучше проиграть с молодым пилотом который ошибался,чем со старым который просто не тянул уровень.
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Великий Алонсо
В любом случае мало что поменялось бы, Феррари по темпу были примерно на уровне Ред Булла, в Феррари он был бы вторым номером после Феттеля и проигрывал бы ему, при всем уважении Квят не топ-пилот
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Друг Писателя
Ответ Фанат спорта01
Феррари сильно передержали Кими. С ним нужно было прощаться после 2016 и рискнуть посадив Шарля как это сделали в РБ с Максом. Может тогда хоть что-то выиграли бы в сезонах 17-18.
Было бы ещё хуже. Леклер тот ещё косячник. До сих пор ошибок хватает.
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Фанат спорта01
Ответ Brigande
Шарль в 17 даже в ф2 не был . Слишком юный был , даже физически. Там с мерсами плотная борьба была , нужен был очень стабильный и зрелый пилот .Сколько крашей и безголовых действий было у Макса в 17-18 ? Конечно если дать уберкосмовоз , то даже юнец как-нибудь да выиграет титул , но ситуация в 17-18 не была такой.
Шарль в 2017-м году выиграл ф2 а доминирующем стиле,лучше бороться за победы и ошибаться чем так безвольно тащиться на 4-м месте как Кими.
+4
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Brigande
Ответ Фанат спорта01
Феррари сильно передержали Кими. С ним нужно было прощаться после 2016 и рискнуть посадив Шарля как это сделали в РБ с Максом. Может тогда хоть что-то выиграли бы в сезонах 17-18.
Шарль в 17 даже в ф2 не был . Слишком юный был , даже физически. Там с мерсами плотная борьба была , нужен был очень стабильный и зрелый пилот .Сколько крашей и безголовых действий было у Макса в 17-18 ?
Конечно если дать уберкосмовоз , то даже юнец как-нибудь да выиграет титул , но ситуация в 17-18 не была такой.
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Фанат спорта01
Ответ Женя Дерунов
а эклер прям мегапилот со старта был)))
ну с первого сезона опередил Феттеля которому Райкконен сливал вагон и маленькую тележку.
+9
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Женя Дерунов
Ответ Фанат спорта01
Феррари сильно передержали Кими. С ним нужно было прощаться после 2016 и рискнуть посадив Шарля как это сделали в РБ с Максом. Может тогда хоть что-то выиграли бы в сезонах 17-18.
а эклер прям мегапилот со старта был)))
+1
-6
-5
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Brigande
Очередной подиум ? Очередной из всего двух .)
Заменить Кими по ходу сезона , когда сам ездил не очень хорошо ? Феррари же часто меняет гонщиков прям в сезоне , это при том что Арривабене был почти персофаном Кими ?
Я бы понял , если б это условный пациент из комментариев спортса типа луки , но от Квята звучит очень дешево , на кого рассчитаны эти истории ?
+15
-3
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nolan_90
Дане нет смысла сочинять. Жаль, что так вышло(
0
-2
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ReL
Вот Феттель бы как раз после Гран-При Китая обрадовался…
+3
-1
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Михаил Пивненко
Квят в Феррари, Квят в Феррари!
0
-1
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Red.Wings
Торпедировать Мерседесы?
+8
-4
+4
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Фанат спорта01
Феррари сильно передержали Кими.
С ним нужно было прощаться после 2016 и рискнуть посадив Шарля как это сделали в РБ с Максом.
Может тогда хоть что-то выиграли бы в сезонах 17-18.
+14
-2
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Николай Володин
известная история
0
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