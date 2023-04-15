Даниил Квят: «Феррари» предлагала мне заменить Райкконена в 2016 году»
Даниил Квят рассказал, как его приглашали в «Феррари».
По словам экс-гонщика «Формулы-1», предложение от Скудерии появилось в 2016 году – незадолго до понижения из «Ред Булл» в «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури»). Квят должен был заменить чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена и стать напарником четырехкратного обладателя титула Себастьяна Феттеля.
«Я выступал очень хорошо и как раз завоевал очередной подиум [на Гран-при Китая]. В то время у меня также было предложение от «Феррари» заменить Кими. Вот что происходило за кадром.
Так что я попал в очень трудную ситуацию с психологической точки зрения: сначала тебя хочет заполучить «Феррари», ты видишь контракт, а потом возвращаешься в «Торо Россо», и внезапно все идет не очень хорошо», – сообщил пилот, выступающий в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), в подкасте Track Limits.
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Явно одержал бы больше 1победы и 1 поула за 2сезона на таких болидах,в 2017 машина вообще была очень быстрая только мотор был слабоват.
Конечно если дать уберкосмовоз , то даже юнец как-нибудь да выиграет титул , но ситуация в 17-18 не была такой.
Заменить Кими по ходу сезона , когда сам ездил не очень хорошо ? Феррари же часто меняет гонщиков прям в сезоне , это при том что Арривабене был почти персофаном Кими ?
Я бы понял , если б это условный пациент из комментариев спортса типа луки , но от Квята звучит очень дешево , на кого рассчитаны эти истории ?
С ним нужно было прощаться после 2016 и рискнуть посадив Шарля как это сделали в РБ с Максом.
Может тогда хоть что-то выиграли бы в сезонах 17-18.