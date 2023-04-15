Даниил Квят: «Феррари» предлагала мне заменить Райкконена в 2016 году»

Даниил Квят рассказал, как его приглашали в «Феррари».

По словам экс-гонщика «Формулы-1», предложение от Скудерии появилось в 2016 году – незадолго до понижения из « » в «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури»). Квят должен был заменить чемпиона мира 2007 года и стать напарником четырехкратного обладателя титула .

«Я выступал очень хорошо и как раз завоевал очередной подиум [на ]. В то время у меня также было предложение от « » заменить Кими. Вот что происходило за кадром.

Так что я попал в очень трудную ситуацию с психологической точки зрения: сначала тебя хочет заполучить «Феррари», ты видишь контракт, а потом возвращаешься в «Торо Россо», и внезапно все идет не очень хорошо», – сообщил пилот, выступающий в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), в подкасте Track Limits.

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