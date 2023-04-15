Фанат «Динамо» с Fan ID выиграл квартиру в Подмосковье. Первый канал, «Россия-1» и НТВ показали сюжеты об этом

Болельщик «Динамо» стал победителем розыгрыша квартиры среди владельцев Fan ID.

Сертификат на жилье в Подмосковье достался Олегу Крыльникову. Приз был вручен ему на « » перед игрой его любимой команды против «Пари НН» (3:1) в 23-м туре Мир РПЛ.

Сюжеты об этом показали центральные новостные каналы страны, в том числе Первый канал, и «Россия-1».

О победе Крыльников узнал от вратаря , позвонившего фанату.

«Ты сейчас удивишься, но это не шутка. У меня для тебя отличные новости! Ты стал победителем розыгрыша и выиграл квартиру в Подмосковье. Поздравляю!» – сказал голкипер « ».

Акция «Болей футболом» была запущена перед началом второй части сезона Премьер-лиги. Общее количество призов составляет 19 тысяч, среди них – сертификаты на 40 тысяч рублей (на путешествия), на 30 тысяч (на покупку техники) и до 3 тысяч рублей (на покупки у партнеров розыгрыша).