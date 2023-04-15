Фанат «Динамо» с Fan ID выиграл квартиру в Подмосковье. Первый канал, «Россия-1» и НТВ показали сюжеты об этом

Теги ВТБ Арена телевидение РФС болельщики Динамо Москва Первый канал НТВ Игорь Лещук Fan ID Футбол

Болельщик «Динамо» стал победителем розыгрыша квартиры среди владельцев Fan ID.

Сертификат на жилье в Подмосковье достался Олегу Крыльникову. Приз был вручен ему на «ВТБ Арене» перед игрой его любимой команды против «Пари НН» (3:1) в 23-м туре Мир РПЛ.

Сюжеты об этом показали центральные новостные каналы страны, в том числе Первый канал, НТВ и «Россия-1».

О победе Крыльников узнал от вратаря Игоря Лещука, позвонившего фанату.

«Ты сейчас удивишься, но это не шутка. У меня для тебя отличные новости! Ты стал победителем розыгрыша и выиграл квартиру в Подмосковье. Поздравляю!» – сказал голкипер «Динамо».

Акция «Болей футболом» была запущена РФС перед началом второй части сезона Премьер-лиги. Общее количество призов составляет 19 тысяч, среди них – сертификаты на 40 тысяч рублей (на путешествия), на 30 тысяч (на покупку техники) и до 3 тысяч рублей (на покупки у партнеров розыгрыша).

Материалы по теме

79 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МАМИН ЭКСТРЕМИСТ ПАПИН ТЕРРОРИСТ
Ну раз квартиру выиграть больше нельзя, то и оформлять фанайди совсем смысла нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Торт Спартак
Ответ Ivan Ivanych
Воркута
Извините, а какой второй приз?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pavelrytov@icloud.com
Это тот самый который в час суда играл?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Торт Спартак
Ответ MU<3
Фейк, конечно же, откуда у Динамо фанат?
Я на финале кубка видал парочку. Видимо, это один из них)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SadButTrue
Ответ MU<3
Фейк, конечно же, откуда у Динамо фанат?
мент
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Торт Спартак
Ну всё, можно не оформлять, хата уже все равно ушла.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Ответ Aleksandr Danilov
Теперь они точно знают куда приносить этому фанату повестку в военкомат
в Подмосковье 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
а в Подмосковье это где, в Саратове? 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
catcher69
Ответ hiper26
Фанат в штатском.
ахахахахаха)))))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
catcher69
Ответ MU<3
Фейк, конечно же, откуда у Динамо фанат?
+100500
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
catcher69
Ответ Chernoy
Сертификаты на 40 тыс. рублей (на путешествия)… на путешествия куда!?
в заМКАДье )))))))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
catcher69
а что в заМКАДье-то динамо оттуда что ле ????
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
catcher69
увидел новость подумал что это каманча выиграл, но нет ))))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old folk
Вроде, Динамо уже не в Химках играет, почему в Подмосковье?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Samsonov_24_4_11_15
Ответ Rinat Khudayberdin
товарищ майор не заводитесь
😂😂😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Ярославцев
Ответ Aleksandr Danilov
Теперь они точно знают куда приносить этому фанату повестку в военкомат
Но даже если он там не будет жить, он всё равно её получит, ведь он делал фан уйди на госуслугах:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Ну хоть у кого-то из дейнамовцев юбилей в этом году удался.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlodimir
Ответ Aleksandr Danilov
Теперь они точно знают куда приносить этому фанату повестку в военкомат
Приносить? Зачем приносить? Больше приносить ничего не надо!🤭
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Young Anton
неплохая попытка но нет. стоим до конца
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sled
В Питере что-ли?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
слесарь Гавриленко
Динамо московское, а квартира подмосковная.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
k1rr
лучше бы болельщикам Зенита отдали, им реально нужнее
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Блин, круто ! Завтра все бежим делать фан айди, они же нас за дураков считают …
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geronimo Good
Оставьте вашу фанАйдишную кость себе.
И жрите её сами.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joey Ramone
Ответ Maxim Vasnechov
Раньше по всем каналам так же показывали тех, кто в "МММ" квартиру "заработал". Сейчас вот решили на фунайди распостранить, забавно.
Норм аналогия)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий