Фанат «Динамо» с Fan ID выиграл квартиру в Подмосковье. Первый канал, «Россия-1» и НТВ показали сюжеты об этом
Болельщик «Динамо» стал победителем розыгрыша квартиры среди владельцев Fan ID.
Сертификат на жилье в Подмосковье достался Олегу Крыльникову. Приз был вручен ему на «ВТБ Арене» перед игрой его любимой команды против «Пари НН» (3:1) в 23-м туре Мир РПЛ.
Сюжеты об этом показали центральные новостные каналы страны, в том числе Первый канал, НТВ и «Россия-1».
О победе Крыльников узнал от вратаря Игоря Лещука, позвонившего фанату.
«Ты сейчас удивишься, но это не шутка. У меня для тебя отличные новости! Ты стал победителем розыгрыша и выиграл квартиру в Подмосковье. Поздравляю!» – сказал голкипер «Динамо».
Акция «Болей футболом» была запущена РФС перед началом второй части сезона Премьер-лиги. Общее количество призов составляет 19 тысяч, среди них – сертификаты на 40 тысяч рублей (на путешествия), на 30 тысяч (на покупку техники) и до 3 тысяч рублей (на покупки у партнеров розыгрыша).
И жрите её сами.