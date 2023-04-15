Судья Шадыханов назначил 3 пенальти в пользу «Спартака» в 1-м тайме с «Торпедо». Забил лишь Зобнин – Бальде попал в перекладину, удар Литвинова отбил Бабурин

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Торпедо Егор Бабурин Артем Самсонов Роман Зобнин Павел Шадыханов Кейта Бальде Олег Кожемякин Руслан Литвинов Футбол

«Спартак» трижды пробил пенальти в 1-м тайме матча с «Торпедо».

В 1-м тайме матча 23-го тура Мир РПЛ между «Торпедо» и «Спартаком» (0:2, перерыв) главный арбитр Павел Шадыханов трижды назначил пенальти в ворота «Торпедо».

На 11-й минуте мяч после подачи с углового и удара Дуарте попал в руку хавбеку «Торпедо» Равилю Нетфуллину. Кейта Бальде не смог реализовать пенальти, пробив в перекладину.

Второй пенальти, назначенный за фол Олега Кожемякина на Кейта Бальде, на 40-й минуте исполнил Руслан Литвинов – Егор Бабурин отразил удар. Третий 11-метровый удар был назначен после того, как защитник «Торпедо» Артем Самсонов жестко сфолил на Бальде, и Роман Зобнин смог реализовать этот пенальти.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

112 комментариев

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Tille
Ответ ZarvuR2020
Пеналь за руку похож на пеналь на Мозесе против Динамо. Тогда две недели стоял визг, что пеналь левый.
Прикол в том, что спартаковские болельщики (в том числе и я) признают, что пенальти левый. Но визг несется с болот все равно неистовый, как и упреки в лицемерии, все обнялись в комментах и плюсуете друг друга. А про два удаления у Спартака и непоказанную чистейшую красную Самсонову молчим, да? Такие вот уроки лицемерия, нам до вас как до Луны.
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Илья Богданов
Ответ jonnysilverhand01
Такие левые пенальки
ПенкИ? АХХААХХА
Первую можно отнести к "скорее не было", но вторая и третья настолько же очевидны, как и то, что тебя роняли в детстве
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Enotic
Всё по делу
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Вадим Григорьев
Ответ Alex Slobodskikh
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Ты бы дятел ещё бы интервью Дзюбы приложил
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Тайосич
Ответ sun_paul
Итого что мы имеем: Встреча с арбитрами (вопиющий случай) Ошибка в пользу Спартака в матче с Ахматом Ошибка в пользу Спартака в матче с Динамо Три пенальти в ворота Торпедо. И никто не из блогеров мясных, который за все хорошее против всего плохого и постика на 5 слов не сделал. А представьте, если бы такое случилось с Зенитом.
В матче с Ахматом ещё были ошибка против Спартака, когда за фол Семёнова на Чернове не поставили пенальти. За похожий эпизод сегодня поставили в пользу Спартака.
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Вадим Григорьев
Ответ Ксяоми Ноутов
у Мозеса было плечо, которое фотошопом переделали на игру рукой или память короткая?
У него она не короткая,у неё её нет вследствие того ,что отсутствует то место где она должна находиться
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Тайосич
Ответ Водяра
3 пенали за один тайм и встреча с судьями перед матчем. С-овпадение.
Нет, не совпадение. Спартаку наконец-то стали давать 100% пенальти, а то раньше в упор не видели.
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Александр Семенов
Ответ sun_paul
Итого что мы имеем: Встреча с арбитрами (вопиющий случай) Ошибка в пользу Спартака в матче с Ахматом Ошибка в пользу Спартака в матче с Динамо Три пенальти в ворота Торпедо. И никто не из блогеров мясных, который за все хорошее против всего плохого и постика на 5 слов не сделал. А представьте, если бы такое случилось с Зенитом.
Действительно вопиющий случай аж 2 ошибки в пользу Спартака с Динамо и Ахматом. Можно только пользу соперников Спартака ошибатся. Так и запишем... С пенальти Торпедо что не так? Спартак не может быть пенальти?
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Вадим Григорьев
Ответ ZarvuR2020
Пеналь за руку похож на пеналь на Мозесе против Динамо. Тогда две недели стоял визг, что пеналь левый.
А сейчас визжишь ты
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Тайосич
Ответ sun_paul
Итого что мы имеем: Встреча с арбитрами (вопиющий случай) Ошибка в пользу Спартака в матче с Ахматом Ошибка в пользу Спартака в матче с Динамо Три пенальти в ворота Торпедо. И никто не из блогеров мясных, который за все хорошее против всего плохого и постика на 5 слов не сделал. А представьте, если бы такое случилось с Зенитом.
У Зенита Мутко, Фурсенко, Дюков - президенты РФС, Митрофанов - генсек РФС. Зенит три пенальти бил в ворота Урала на открытии Крестовского.
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Илья Богданов
Ответ Andre Remati
Абсолютно точно визг (а не, скажем, "претензии"). Потрудись объяснить, почему как только судьи ошибаются в пользу соперника сразу же сотни ваших болельщиков во главе с Заремой и вашими блогерами визжат о том, что всё куплено и надо срочно спасать российский футбол от Зенита и Газпрома, а как только ошибки в вашу пользу - тут всё ок и все молчат? Выглядит как попытка усидеть на двух стульях. Либо хватит манипулировать интересами российского футбола, либо будьте любезны признавать ошибки в свою пользу. А то как-то некрасиво получается.
Обрати внимание под онлайном матча, сколько Спартачей отписали, что это левый пенальти. Я тоже думаю, что фигня какая-то, о чем и написал в своем первом комменте под этой веткой. Кто ж не признает эти ошибки?
Когда ошибка в пользу Зенита, сыпется ряд комментариев либо с умалчиванием а-ля "Ахаха, нравится смотреть, как у москвичей горит пердак","Ахахах, опять хейтеры повылезли", либо с попыткой как-то оправдать и за уши приятнуть формулировки, а-ля "Не, ну по букве закона-то было касание, было падение, значит пенальти был. Какие могут быть вопросы, хейтеры?", как если бы Спартачи сказали, что сегодня по букве закона была игра рукой, мяч же в нее попал, так что какие могут быть вопросы? А на деле чекни онлайн и комменты, сколько кб сказали, что это левая пенка. Не все такие, да, но таких ощутимая масса. Больше скажу, дофига людей порадовались, когда Бальде не забил с левого пенальти, опять же почитай комменты.
Двуличие - это когда автор коммента срет какую-то фигню про визг, но при этом визжит сам
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mnogokotin-
Ответ Валерий Ковальчук
А где нашли этого Шадыханова ? В ауле Андижана ???
а тебя где нашли?
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Нариман Мазгаров
Ответ sun_paul
Итого что мы имеем: Встреча с арбитрами (вопиющий случай) Ошибка в пользу Спартака в матче с Ахматом Ошибка в пользу Спартака в матче с Динамо Три пенальти в ворота Торпедо. И никто не из блогеров мясных, который за все хорошее против всего плохого и постика на 5 слов не сделал. А представьте, если бы такое случилось с Зенитом.
Из трёх пенальти сегодня, сколько левых?
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камикадзе
Опять Питерское нытье неделю слушать
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Isshin88
Встреча с судьями прошла не зря.
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Otto Kretschmer
Спартак нашел свою игру, стеночки забегания авоська пендалей, всё как в 90-х.
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Стас Ледискал
Ответ ZarvuR2020
Пеналь за руку похож на пеналь на Мозесе против Динамо. Тогда две недели стоял визг, что пеналь левый.
Я как болельщик Спартака, скажу, что был рад, когда Бальде не забил.
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камикадзе
Ответ ZarvuR2020
Пеналь за руку похож на пеналь на Мозесе против Динамо. Тогда две недели стоял визг, что пеналь левый.
Там в плечо мяч прилетел. О чем ты говоришь?
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Jetro-Gibbs
Ответ general main
Как же мясных тянут!! После судейских встреч. Это просто жесть. А еще и на зенит что-то наговаривают. P.s. прям как в 90-ых
Признайся честно, тебе платят за высеры в ветке Спартака?
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mnogokotin-
Ответ Alex Slobodskikh
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xD
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Карпов Стас
Ответ igls54
Погнались за рекордом Ростова
А ты за плюсами!
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bedLaM
Ответ sun_paul
Итого что мы имеем: Встреча с арбитрами (вопиющий случай) Ошибка в пользу Спартака в матче с Ахматом Ошибка в пользу Спартака в матче с Динамо Три пенальти в ворота Торпедо. И никто не из блогеров мясных, который за все хорошее против всего плохого и постика на 5 слов не сделал. А представьте, если бы такое случилось с Зенитом.
О, объективность наше все, про два чистых забитых гола, промолчим да?
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mnogokotin-
Ответ Goldstream
Из трех пенальти два по делу. Но первый - это абсолютный абсурд. Дуарте выпрыгивает, опираясь на плечи защитников. Это уже фол в пользу Торпедо. После этого мяч попадает в руку игрока Торпедо, который выпрыгнул во вполне естественном движении и находится к мячу спиной. Такой пенальти может поставить либо человек со странностями, либо судья, недавно побывавший на деловой встрече с одним популярным клубом)
опа а вот и эксперт по правилам ))
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PaulluXX
Все ровно вылетят из тройки. Такой низкопробный футбол с аутсайдером даже зенит себе не позволяет
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Стас Ледискал
Ответ sun_paul
Итого что мы имеем: Встреча с арбитрами (вопиющий случай) Ошибка в пользу Спартака в матче с Ахматом Ошибка в пользу Спартака в матче с Динамо Три пенальти в ворота Торпедо. И никто не из блогеров мясных, который за все хорошее против всего плохого и постика на 5 слов не сделал. А представьте, если бы такое случилось с Зенитом.
А что не так с 3 пенками??? Может и Бальде надо было удалить? За то что Самсонову шипы в пятку хотел забить????
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