Судья Шадыханов назначил 3 пенальти в пользу «Спартака» в 1-м тайме с «Торпедо». Забил лишь Зобнин – Бальде попал в перекладину, удар Литвинова отбил Бабурин

«Спартак» трижды пробил пенальти в 1-м тайме матча с «Торпедо».

В 1-м тайме матча 23-го тура Мир между «Торпедо» и « » (0:2, перерыв) главный арбитр трижды назначил пенальти в ворота «Торпедо».

На 11-й минуте мяч после подачи с углового и удара Дуарте попал в руку хавбеку «Торпедо» Равилю Нетфуллину. Кейта Бальде не смог реализовать пенальти, пробив в перекладину.

Второй пенальти, назначенный за фол Олега Кожемякина на , на 40-й минуте исполнил – Егор Бабурин отразил удар. Третий 11-метровый удар был назначен после того, как защитник «Торпедо» Артем Самсонов жестко сфолил на Бальде, и Роман Зобнин смог реализовать этот пенальти.

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