Судья Шадыханов назначил 3 пенальти в пользу «Спартака» в 1-м тайме с «Торпедо». Забил лишь Зобнин – Бальде попал в перекладину, удар Литвинова отбил Бабурин
«Спартак» трижды пробил пенальти в 1-м тайме матча с «Торпедо».
В 1-м тайме матча 23-го тура Мир РПЛ между «Торпедо» и «Спартаком» (0:2, перерыв) главный арбитр Павел Шадыханов трижды назначил пенальти в ворота «Торпедо».
На 11-й минуте мяч после подачи с углового и удара Дуарте попал в руку хавбеку «Торпедо» Равилю Нетфуллину. Кейта Бальде не смог реализовать пенальти, пробив в перекладину.
Второй пенальти, назначенный за фол Олега Кожемякина на Кейта Бальде, на 40-й минуте исполнил Руслан Литвинов – Егор Бабурин отразил удар. Третий 11-метровый удар был назначен после того, как защитник «Торпедо» Артем Самсонов жестко сфолил на Бальде, и Роман Зобнин смог реализовать этот пенальти.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первую можно отнести к "скорее не было", но вторая и третья настолько же очевидны, как и то, что тебя роняли в детстве
Когда ошибка в пользу Зенита, сыпется ряд комментариев либо с умалчиванием а-ля "Ахаха, нравится смотреть, как у москвичей горит пердак","Ахахах, опять хейтеры повылезли", либо с попыткой как-то оправдать и за уши приятнуть формулировки, а-ля "Не, ну по букве закона-то было касание, было падение, значит пенальти был. Какие могут быть вопросы, хейтеры?", как если бы Спартачи сказали, что сегодня по букве закона была игра рукой, мяч же в нее попал, так что какие могут быть вопросы? А на деле чекни онлайн и комменты, сколько кб сказали, что это левая пенка. Не все такие, да, но таких ощутимая масса. Больше скажу, дофига людей порадовались, когда Бальде не забил с левого пенальти, опять же почитай комменты.
Двуличие - это когда автор коммента срет какую-то фигню про визг, но при этом визжит сам