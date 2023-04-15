«Спартак» о встрече с судьями: «Нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает встречаться с судьями и задавать им вопросы»
В «Спартаке» заявили, что другим клубам Мир РПЛ не запрещено встречаться с судьями.
Руководитель пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов заявил об этом, комментируя недавнюю встречу представителей «Спартака» с главой департамента судейства РФС.
«Встреча с судьями была давно. Она не была закрытой. Был нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает так же встречаться с судьями и задавать им вопросы.
Посмотрим, пошло ли это на пользу – болельщики оценят», – сказал Зеленов.
Напомним, в середине марта тренерский штаб «Спартака» встретился с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым и рефери Виталием Мешковым. На встрече обсуждали разные трактовки эпизодов и ошибки в матчах московской команды.
НЕ ДУМАЮ...
(с)
Лично я мирю армян и азербайджанцев.
И как-то всё связались. Может я и не прав, но осадок остался))
С Динамо беспардонно к конце матча судья повлиял на результат.
Не нравится в реакции КБ болельщиков, что они везде видят заговоры и судейское противодействие, а не уровень игры команды.
Так что с Локо и Динамо, офигительное судейство?
Друзья армяне есть ?
расслабься.