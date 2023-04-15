«Спартак» о встрече с судьями: «Нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает встречаться с судьями и задавать им вопросы»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Виталий Мешков Дмитрий Зеленов Павел Каманцев Футбол

В «Спартаке» заявили, что другим клубам Мир РПЛ не запрещено встречаться с судьями.

Руководитель пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов заявил об этом, комментируя недавнюю встречу представителей «Спартака» с главой департамента судейства РФС.

«Встреча с судьями была давно. Она не была закрытой. Был нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает так же встречаться с судьями и задавать им вопросы.

Посмотрим, пошло ли это на пользу – болельщики оценят», – сказал Зеленов.

Напомним, в середине марта тренерский штаб «Спартака» встретился с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым и рефери Виталием Мешковым. На встрече обсуждали разные трактовки эпизодов и ошибки в матчах московской команды.

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95 комментариев

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Pertinax Gandi
По крайней мере "Спартак" показал, что с судьями надо встречаться. Мы видим, что это даёт плоды.
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валя_стакан
Результативненько так поговорили с судьями: в двух матчах после встречи им ЧЕТЫРЕ пенальти подарили.
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Вадим Григорьев
Ответ Evgeny Trifonov
а потом совсем случайно 2 левых пенальти судьи подарили. Встреча прошла продуктивно
Левых? Иди спать дятел
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Никита Филимонов
Ответ Клирик
Нормально пообщались. В сторону Торпедо три пенальти за 45 минут уже поставили))
Недаром говорят, что у Спартака и Барселоны схожие стили...
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CaSpeR-13
Ответ Hunt13
первый с натяжкой,к остальным есть вопросы?? или так,для плюсов:????
у мяса и к пенальти с динамой нет вопросов
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ablexs
Ответ Goldstream
Почему ответом на насущные вопросы становятся благоприятные решения судей в последующих турах?
Пять матчей последних Спартак не выигрывает но фаны других команд считают что судьи тащат Спартак, ллллллогикааа
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ablexs
Ответ Goldstream
Почему ответом на насущные вопросы становятся благоприятные решения судей в последующих турах?
Торпедо Спартак прямо судьи нам помогают,хотя болельщику другой команды бесполезно что то доказывать в вас ведь всегда ваша команда права а про других мы мозг включать не будем просто обвиним Спартак и всё.
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Антон Ивонов
Ответ Hunt13
первый с натяжкой,к остальным есть вопросы?? или так,для плюсов:????
просто совпадение?
НЕ ДУМАЮ...
(с)
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max-skazochnik
Ответ Hunt13
первый с натяжкой,к остальным есть вопросы?? или так,для плюсов:????
Ростов с такими натяжками с чемпионом борется
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Клирик
Ответ Tigo_Volchara93
Прикольный ник 👍🏼 Друзья армяне есть ?
Обязательно. У каждого уважающего себя человека есть друзья из бывших союзных республик.
Лично я мирю армян и азербайджанцев.
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max-skazochnik
Ответ Клирик
Нормально пообщались. В сторону Торпедо три пенальти за 45 минут уже поставили))
Возрази
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Клирик
Ответ Hunt13
первый с натяжкой,к остальным есть вопросы?? или так,для плюсов:????
Больше скажу и честно, даже повторы не смотрел. Счёт увидел и эту новость))
И как-то всё связались. Может я и не прав, но осадок остался))
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proshka
Ответ Metaphrast
Обидами?))) Слишком много чести) Только не надо тогда причитать про "заговоры". Бывают ошибки против клуба, но иногда прям сериями Спартаку очки дарили. С Динамо беспардонно к конце матча судья повлиял на результат. Не нравится в реакции КБ болельщиков, что они везде видят заговоры и судейское противодействие, а не уровень игры команды.
Про заговоры говорят только болельщики других клубов . Вот тебе и много чести
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proshka
Ответ Metaphrast
Обидами?))) Слишком много чести) Только не надо тогда причитать про "заговоры". Бывают ошибки против клуба, но иногда прям сериями Спартаку очки дарили. С Динамо беспардонно к конце матча судья повлиял на результат. Не нравится в реакции КБ болельщиков, что они везде видят заговоры и судейское противодействие, а не уровень игры команды.
Ну ты тоже тот ещё стрелочник
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Metaphrast
Ответ proshka
С локо- вполне. С Динамо ошибки в обе стороны. Так что по поводу ошибок в другую сторону? Блокнот заполнен только обидами на Спартак?
Обидами?))) Слишком много чести) Только не надо тогда причитать про "заговоры". Бывают ошибки против клуба, но иногда прям сериями Спартаку очки дарили.

С Динамо беспардонно к конце матча судья повлиял на результат.

Не нравится в реакции КБ болельщиков, что они везде видят заговоры и судейское противодействие, а не уровень игры команды.
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swinostyd
Три точки за тайм. Видать, встреча прошла плодотворно. Гыгыгыгыгыгыгыгыгыы...
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dimitrii36
как вовремя портянки полетели, sports гениален по набросам
+3
-1
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proshka
Ответ Metaphrast
Хороший перевод стрелок. Соседние пару матчей) Так что с Локо и Динамо, офигительное судейство?
С локо- вполне. С Динамо ошибки в обе стороны. Так что по поводу ошибок в другую сторону? Блокнот заполнен только обидами на Спартак?
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Metaphrast
Ответ proshka
Вспомнишь матчи когда не в пользу Спартака ошибались?
Хороший перевод стрелок. Соседние пару матчей)
Так что с Локо и Динамо, офигительное судейство?
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RussianAnimal
Ведь нужно же как-то Торпедо обыграть…
+3
-2
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Tigo_Volchara93
Ответ Клирик
Нормально пообщались. В сторону Торпедо три пенальти за 45 минут уже поставили))
Прикольный ник 👍🏼
Друзья армяне есть ?
+1
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Данко Лазович
Ответ Тайосич
Глупо думать, что клуб власти, придворный шут, чья главная задача заключается в ублажении царька и его свиты, играет честно.
в твоем случае видимо просто глупо думать)
расслабься.
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Evgeny Trifonov
Ответ Тайосич
Против - не поставленный пенальти в матче с Ахматом. Возможно, арбитр посчитал, что раз не поставил в ворота Спартака, то и не поставил в ворота Ахмата. 1-1 по ошибкам.
ещё раз спрашиваю решение эск есть? или неспособны принимать информацию?
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RWMen
Ответ Водяра
«был нормальный рабочий диалог. Занесли конверт как аванс на следующие пару матчей.»
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+4
-13
-9
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proshka
Ответ Metaphrast
Локо, Динамо?
Вспомнишь матчи когда не в пользу Спартака ошибались?
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