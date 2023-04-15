«Спартак» о встрече с судьями: «Нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает встречаться с судьями и задавать им вопросы»

В «Спартаке» заявили, что другим клубам Мир РПЛ не запрещено встречаться с судьями.

Руководитель пресс-службы московского клуба заявил об этом, комментируя недавнюю встречу представителей « » с главой департамента судейства РФС.

«Встреча с судьями была давно. Она не была закрытой. Был нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает так же встречаться с судьями и задавать им вопросы.

Посмотрим, пошло ли это на пользу – болельщики оценят», – сказал Зеленов.

Напомним, в середине марта тренерский штаб «Спартака» встретился с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым и рефери Виталием Мешковым. На встрече обсуждали разные трактовки эпизодов и ошибки в матчах московской команды.