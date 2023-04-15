Антонио Кассано заявил, что Эрлинг Холанд не умеет играть в футбол .

«Холанд напоминает мне Адриано времен «Интера». со скоростью Адриано? Да, очень хорошо. Я согласен, хотя Ибра был более техничным, чем Холанд. [Холанд] – это смесь и .

Есть другие нападающие, которые умеют играть в футбол, например, и Бензема. Он [ ] не умеет играть в футбол.

Он отличный бомбардир, он феноменален. Но разве вы не предпочтете нападающего, который умеет играть в футбол?» – сказал бывший нападающий сборной Италии в эфире Bobo TV.