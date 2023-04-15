Кассано о Холанде: «Он не умеет играть в футбол. Отличный бомбардир, феномен. Но разве вы не предпочтете нападающего, который умеет играть?»

Теги Карим Бензема Интер Милан Златан Ибрагимович Адриано Манчестер Сити премьер-лига Англия Антонио Кассано серия А Италия Кристиан Вьери Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Футбол

Антонио Кассано заявил, что Эрлинг Холанд не умеет играть в футбол .

«Холанд напоминает мне Адриано времен «Интера». Ибрагимович со скоростью Адриано? Да, очень хорошо. Я согласен, хотя Ибра был более техничным, чем Холанд. [Холанд] – это смесь Адриано и Вьери.

Есть другие нападающие, которые умеют играть в футбол, например, Левандовски и Бензема. Он [Холанд] не умеет играть в футбол.

Он отличный бомбардир, он феноменален. Но разве вы не предпочтете нападающего, который умеет играть в футбол?» – сказал бывший нападающий сборной Италии в эфире Bobo TV. 

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98 комментариев

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proeast
Мужик! Говорит "правду"! Или это другое? 😁😂😂
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василий иванов
Ответ Адепт Суперлиги
Вообще, он частично прав. Холланд - это биоробот, машина, которая физически стирает почти всех соперников в порошок. Но чисто с точки зрения интеллекта футбольного и значимости для команды, он многим уступает. Убери Холланда, ты лишишься голов. Убери Левандовски - ты потеряешь команду. Бавария тому яркий пример.
а что толку от команды если она гол забить не может и не будет добиваться результата?! можно играть в потрясающий и красивый футбол, но если не будет голов, то такой футбол не будет нужен.
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Tropic House77
Ответ stomatologbeatles
Русский Мостовой! Водки ему!
И пиво от Никиты Гусева!
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василий иванов
поплыл дядя! Лева может и умеет играть в футбол, но ни один адекватный болельщик Барселоны не отказался бы прямо сейчас обменять его на Холанда.
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Антон Абызов
Ответ А ты?
Мостовой по-итальянски
Мостовой уже Бог!) Говорит много, зато дурачёк и Царь!)
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Tropic House77
Скорее смесь Ван Нистелроой и Клюйверт
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Антон Абызов
Кассано, конечно, сам дурак. Не пытался вернуть карьеру (да и не надо ему это было). Каждому Свое.
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Digger86
Ответ Иван Шуткин
А находиться в нужное время в нужном месте и реализовывать свои шансы с гигантским процентом,вроде это мастерство и называется
Достаточно посмотреть нарезки Г. Мюллера. Большая часть голов какие-то ковырялки с пяти метров
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Алекс75
Всегда удивлялся, как "Бавария" Герда Мюллера не выгнала. Человек вообще в футбол не умел, прямо катастрофа!
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Адепт Суперлиги
Вообще, он частично прав. Холланд - это биоробот, машина, которая физически стирает почти всех соперников в порошок. Но чисто с точки зрения интеллекта футбольного и значимости для команды, он многим уступает. Убери Холланда, ты лишишься голов. Убери Левандовски - ты потеряешь команду. Бавария тому яркий пример.
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Темный Властелин
последствия удара Златана прогрессируют с каждым интервью касано
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дамир дугаров
Ответ ILTID
Если у Холланда не считать голы за вторые команды (бруне-2 и молде-2), то уже обогнал на 18 мячей. А если считать, то на 38 :) 126 против 144
Это в каких турнирах? Недавно же была стата, что Холанд забил 200 гол в карьере
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Рахил Тагиев
Адриано нехотя и бухая играл лучше, чем он и так принижать игру бразильца...
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Истинное В е л и ч и е
Ответ Yury Fedoseev
Если мы говорим не о микродозинге, то ничего хорошего псилоцибин точно не даёт
только загвоздка в том, что никто на нём не "сидел" и вряд ли кто-либо будет "сидеть".
а знаете почему? потому что он не вызывает физической зависимости и абстинентного синдрома.

а подобного рода мифы закрывают для специалистов и работников здравоохранения возможность лечить естественными и относительно безопасными средствами такие вещи как ПТСР, например.
что, в контексте, современных событий и боевых действий, могло бы помочь очень многим, например.
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jonnysilverhand01
Кассано говорящая голова, дайте ей узпакоина пару таблеток
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Yuriy Chistyakov
Ответ Иван Лапин
Типикал юзеры спортса, как кассано про жозе говорит, так они "да ! да! касано прав!". а как про холанда, так сразу пишут, что касано олух
О нет, разве такое бывает, что иногда человек говорит толковые вещи, а иногда полную хурму? Да ну быть не может. Надо заранее ко всем выработать оценку и придерживаться её , и неважно, что человек говорит, ага.
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something special
Кассано просто по голове с ноги получал от Ибры во время интервью, до сих пор дергается
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Иван Шуткин
А находиться в нужное время в нужном месте и реализовывать свои шансы с гигантским процентом,вроде это мастерство и называется
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Ivan Ivanych
Ответ А ты?
Мостовой по-итальянски
Даже хуже
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AnMe
Ответ NikoVinkovic
Да ладно вам. У Кассано комплекс утраченных возможностей. Сам резво начал, а в итоге провёл довольно среднюю карьеру, не показав и десятой доли того, что ему отводили. С треском провалился в Реале, после этого играл аж в Сампе и потом в миланских грандах был затычкой в составе. Роналду начинал в одно время с ним, даже у Кассано фора была, результат мы все знаем, от этого и гонево. Холанд тащит свою команду в полуфинал ЛЧ, в котором Кассано никогда даже не играл. Кстати, удивлён, что Кассано не проехался по чемпионам Европы-2020, самому ведь не посчастливилось со сборной взять золото. А может и проехался, просто мы уже не помним.
Холланд не тащит. Тащит вся команда. Но это не отменяет конечно тот факт, что он очень хорош.
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Yuriy Chistyakov
Очередное доказательство того, что мячиком в голову - это вредно.
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GromwuD
Ребята, есть предложение, убираем ворота. Ведь истинная красота футбола, это сам футбол, голы все портят...
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Английский_пациент
А в чем он не прав?
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Yury Fedoseev
Ответ Истинное В е л и ч и е
вы хоть раз встречали человека "сидящего на псилоцибине"?
Если мы говорим не о микродозинге, то ничего хорошего псилоцибин точно не даёт
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stomatologbeatles
Русский Мостовой! Водки ему!
+4
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