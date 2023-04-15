Кассано о Холанде: «Он не умеет играть в футбол. Отличный бомбардир, феномен. Но разве вы не предпочтете нападающего, который умеет играть?»
Антонио Кассано заявил, что Эрлинг Холанд не умеет играть в футбол .
«Холанд напоминает мне Адриано времен «Интера». Ибрагимович со скоростью Адриано? Да, очень хорошо. Я согласен, хотя Ибра был более техничным, чем Холанд. [Холанд] – это смесь Адриано и Вьери.
Есть другие нападающие, которые умеют играть в футбол, например, Левандовски и Бензема. Он [Холанд] не умеет играть в футбол.
Он отличный бомбардир, он феноменален. Но разве вы не предпочтете нападающего, который умеет играть в футбол?» – сказал бывший нападающий сборной Италии в эфире Bobo TV.
а знаете почему? потому что он не вызывает физической зависимости и абстинентного синдрома.
а подобного рода мифы закрывают для специалистов и работников здравоохранения возможность лечить естественными и относительно безопасными средствами такие вещи как ПТСР, например.
что, в контексте, современных событий и боевых действий, могло бы помочь очень многим, например.