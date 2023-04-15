«ПСЖ» – «Ланс». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«ПСЖ» дома сыграет с «Лансом» в 31-м туре Лиги 1.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 15 апреля, 22.00, «Парк де Пренс»
«ПСЖ» дома сыграет с «Лансом» в 31-м туре Лиги 1.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
87-й официальный матч между двумя командами, в котором перевес на стороне парижан: 41 победа, 21 ничья и 25 поражений.
На Парк де Пренс команды сыграли 43 матча: 28 побед у ПСЖ, 8 - у Ланса и 7 раз была зафиксирована ничья.
В последний раз ПСЖ проигрывал Лансу на своём поле 5 ноября 2006 года (1 : 3).
В прошлом сезоне 22 апреля 2022 года ПСЖ, сыграв с Лансом дома в ничью 1 : 1, стал чемпионом Франции.
Лучшим бомбардиром ПСЖ в матчах против Ланса с 11 мячами является Мустафа Далеб.
Два футболиста ПСЖ делали хет-трик против Ланса: Франсуа М’Пеле и Лоран Леруа.
36 футболистов защищали цвета обоих клубов, среди них: Альфонс Ареоля, Милан Бишевац, Бернар Лама, Даниель Любойя, Серж Орье, Жюль Бокандэ, Клеман Шантом, Зумана Камара, Николя Душе, Арно Калимуендо, Бонавентур Калу, Франсуа М’Пеле, Пьер-Ален Фро, Жан-Эд Морис и другие.
ПСЖ занимает первое место в Лиге 1 с первого тура и может стать первым клубом, который не опускался ниже первого места в таблице на протяжении 38 игр.
Ланс единственный клуб в этом сезоне в Лиге 1, которому ещё никогда не забивал Килиан Мбаппе. Если он сегодня забьет, то станет лучшим бомбардиром ПСЖ в чемпионате Франции (сейчас он делит первое место с Эдинсоном Кавани).
Allez le PSG! Il faut gagner ce match pour remporter 11 titre de champion de France.
Матч за 6 очков можно сказать ибо 1 и 2 идут команды
Опять Верратти нет, без него вообще плохо все
В прошлый раз Дона вытащил, не факт что и щас повезет так