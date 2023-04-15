«ПСЖ» – «Ланс». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Ланс ПСЖ лига 1 Франция онлайны Футбол

«ПСЖ» дома сыграет с «Лансом» в 31-м туре Лиги 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

ПСЖ – Ланс
Дата проведения
15 апреля, 22.00, «Парк де Пренс»
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4 комментария

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Fan de PSG depuis 2002
Пари Сен-Жермен - Клуб Расинг Ланс.

87-й официальный матч между двумя командами, в котором перевес на стороне парижан: 41 победа, 21 ничья и 25 поражений.

На Парк де Пренс команды сыграли 43 матча: 28 побед у ПСЖ, 8 - у Ланса и 7 раз была зафиксирована ничья.

В последний раз ПСЖ проигрывал Лансу на своём поле 5 ноября 2006 года (1 : 3).

В прошлом сезоне 22 апреля 2022 года ПСЖ, сыграв с Лансом дома в ничью 1 : 1, стал чемпионом Франции.

Лучшим бомбардиром ПСЖ в матчах против Ланса с 11 мячами является Мустафа Далеб.
Два футболиста ПСЖ делали хет-трик против Ланса: Франсуа М’Пеле и Лоран Леруа.

36 футболистов защищали цвета обоих клубов, среди них: Альфонс Ареоля, Милан Бишевац, Бернар Лама, Даниель Любойя, Серж Орье, Жюль Бокандэ, Клеман Шантом, Зумана Камара, Николя Душе, Арно Калимуендо, Бонавентур Калу, Франсуа М’Пеле, Пьер-Ален Фро, Жан-Эд Морис и другие.

ПСЖ занимает первое место в Лиге 1 с первого тура и может стать первым клубом, который не опускался ниже первого места в таблице на протяжении 38 игр.

Ланс единственный клуб в этом сезоне в Лиге 1, которому ещё никогда не забивал Килиан Мбаппе. Если он сегодня забьет, то станет лучшим бомбардиром ПСЖ в чемпионате Франции (сейчас он делит первое место с Эдинсоном Кавани).

Allez le PSG! Il faut gagner ce match pour remporter 11 titre de champion de France.
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AnMe
Хз как они собираются выиграть
Матч за 6 очков можно сказать ибо 1 и 2 идут команды
Опять Верратти нет, без него вообще плохо все
В прошлый раз Дона вытащил, не факт что и щас повезет так
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rigobersong
Конда играет Месси, даже птицы поют!:)
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rigobersong
Удачи великому Лео Месси!:)
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