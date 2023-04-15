Александр Мостовой: «Мы хотим, чтобы конфликт закончился. Люди живут в страхе»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Политика Футбол

Александр Мостовой высказался о жизни в России и ситуации на Украине.

– Как сейчас живется в России?

– Сложно. Например, в спорте мы сейчас соревнуемся только внутри России – это непросто. Самое худшее – неопределенность, мы не знаем, что случится дальше.

Я живу в Москве. Заметно, что есть люди, которые живут довольно плохо, – в заботах и страхе, им приходится оглядываться. Сейчас нет возможности жить как раньше, как жили десять лет назад, потому что люди напуганы.

Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился, – сказал бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой

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64 комментария

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RembaXXX
Конфликт это когда 2 страны что то делят, а то ведь можно дойти до того, что и у СССР и Гитлеровской Германии был конфликт.
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Истину Глаголящий
слишком много ошибок в слове агрессия
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svetovod2015
зауважал однако...
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Павел Мельников
Те, кто счел бредом данное (важно, что именно данное))) мнение Мостового, видимо, думают, что страха в стране никто не чувствует, одна отвага и гордость. А если и кто-то чувствует, то обязательно уже уехали в Тбилиси, ага, без кучки этих боязливых у нас все хорошо.
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Dexter Dallas
Ответ Luk Dem
Вы не знаете иностранных языков и не знаете, с каким отвращением мир сегодня говорит о России
Не поверишь, большей части все равно. Среди моих знакомых. Большей части все равно, остальная часть поддерживает украинцев. А тем, кому все равно без разницы русский ты или нет. Ты из России хоть раз выезжал? Или живёшь сказками из телевизора. Не поверишь у меня тут и еда есть в магазинах(не едим хомяков как скабеева сказала) и горячая вода когда захочу и с отоплением все в порядке. Попутишествуй хотя-бы, чтобы понять как зеркально отличается мир из телека и в реальности.
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Branshtain
Ответ Иван Иванов
"а так смотреть войну по телевизору их вполне устраивает." - ну американцы смотрят десятилетия когда их страна на их налоги миллионы уже загеноцидила и всё норм, украинцы нормально на Донбасс смотрели 8 лет - норм.
Какие же сволочи эти американцы.
Хотим быть как они.
Вот и вся риторика наших пропагандистов.
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master_of_dzen
по факту все сказал в кои-то веки
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NIK7478
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Павел Мельников
Ответ Batt Monner
Не понимаю всеобщего восторга. Пригожин тоже хочет, чтобы "конфликт закончился"
Только он не признает, что люди чувствуют страх. Это ключевое, потому что если он так скажет, то перестанет быть столь крутым, каким себя выставил.
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АГОШКИН Алексей
Ответ j30
пусть нато и америка свалят с границ россии тогда все закончится
Точно пусть эти пиндосы отведут свои войска от Сахалина и перестанут с самолётов бомбить Воронеж и Краснодар не люди!!
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Spartakovec navsegda
Ответ Batt Monner
Не понимаю всеобщего восторга. Пригожин тоже хочет, чтобы "конфликт закончился"
Каким образом он этого хочет, понятно?
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Lost Sock
Ответ terskiy
Комментарий удален пользователем
серьезно? нехватка лекарст , запчастей , возможности выехать из " страны" , подорожало все абсолютно , превращение страны в подстилку китайскую ... ты думаешь действительно людей все устраивает ?

использование русских слов из словарей теперь грозит сроком до 15 лет ...
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RSM-1930
Ответ Francev
И даже Мост может умные мысли изрекать
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pogbadrogba
Ответ Dexter Dallas
Ладно, на сегодня шутки и глумление над мостом окончены
Погоди...у него ещё 10 часов в запасе...
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Francev
И даже Мост может умные мысли изрекать
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creat1ve
Ответ terskiy
Комментарий удален пользователем
тебе же лучше знать в чем страхи этих людей и о чем они в действительности думают
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Растиньяк
Лютый бред))
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Spartakovec navsegda
Ответ Россия будет свободной
смело
Смело бояться - это в стиле его высказываний о футболе)
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terskiy
Ответ Иван Иванов
"а так смотреть войну по телевизору их вполне устраивает." - ну американцы смотрят десятилетия когда их страна на их налоги миллионы уже загеноцидила и всё норм, украинцы нормально на Донбасс смотрели 8 лет - норм.
Миллионы? А че не миллиарды?
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Spartakovec navsegda
Ответ Андрей Балабаев
Переобуваемся?
Уже часть переобулась)
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Иван Иванов
Ответ terskiy
Комментарий удален пользователем
"а так смотреть войну по телевизору их вполне устраивает." - ну американцы смотрят десятилетия когда их страна на их налоги миллионы уже загеноцидила и всё норм, украинцы нормально на Донбасс смотрели 8 лет - норм.
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Бобынин
Даже А. Мостовой что-то начал понимать)))))))))))))))))))))))))))
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Тренерские конспекты Бормана
Думаю, что простые люди с обеих сторон хотят, чтобы это быстрее закончилось. То ли дело осваиватели иностранной помощи и оборонных бюджетов
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Lost Sock
Ответ j30
пусть нато и америка свалят с границ россии тогда все закончится
где то улыбнулся пухлый Финн
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Spartakovec navsegda
Ответ DonaldBrashear 2.0
" Я живу в Москве. Заметно, что есть люди, которые живут довольно плохо, – в заботах и страхе, им приходится оглядываться. Сейчас нет возможности жить как раньше, как жили десять лет назад, потому что люди напуганы". ---- Чего? живу в Москве и ни разу не испытывал страх, что за бред он говорит? Кто куда оглядывается?
Те, кто в страхе минусуют, в том числе.
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