Александр Мостовой: «Мы хотим, чтобы конфликт закончился. Люди живут в страхе»

Александр Мостовой высказался о жизни в России и ситуации на Украине.

– Как сейчас живется в России?

– Сложно. Например, в спорте мы сейчас соревнуемся только внутри России – это непросто. Самое худшее – неопределенность, мы не знаем, что случится дальше.

Я живу в Москве. Заметно, что есть люди, которые живут довольно плохо, – в заботах и страхе, им приходится оглядываться. Сейчас нет возможности жить как раньше, как жили десять лет назад, потому что люди напуганы.

Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился, – сказал бывший полузащитник сборной России и «Сельты» .