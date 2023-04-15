Шлеменко отказался бы от боя с бойцом нетрадиционной ориентации: «Я по-другому воспитан. Руку подать нельзя такому человеку»
Александр Шлеменко заявил, что не готов драться с бойцами нетрадиционной ориентации.
Недавно боец UFC Джефф Молина сделал каминг-аут. Россиянин Александр Шлеменко сказал, что отказался бы от поединка на месте его соперника.
«Я бы не вышел на бой с ним. У меня другие понятия, я по-другому воспитан.
Я скажу просто: руку подать нельзя такому человеку. Вот и все. Такое рукопожатие может быть последним для тебя на улице. Поэтому это не ко мне», – заявил Шлеменко.
Боец UFC Джефф Молина совершил каминг-аут
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Ну и жил бы на улице.
Не пью, не курю, английский не учу, бла-бла. Прям ангел, а не человек. С его слов.
Как в ММА-то занесло тогда? Там морды надо бить.