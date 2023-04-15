Шлеменко отказался бы от боя с бойцом нетрадиционной ориентации: «Я по-другому воспитан. Руку подать нельзя такому человеку»

Теги UFC MMA Александр Шлеменко ЛГБТ Спорт-Экспресс Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко заявил, что не готов драться с бойцами нетрадиционной ориентации.

Недавно боец UFC Джефф Молина сделал каминг-аут. Россиянин Александр Шлеменко сказал, что отказался бы от поединка на месте его соперника.

«Я бы не вышел на бой с ним. У меня другие понятия, я по-другому воспитан.

Я скажу просто: руку подать нельзя такому человеку. Вот и все. Такое рукопожатие может быть последним для тебя на улице. Поэтому это не ко мне», – заявил Шлеменко.

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27 комментариев

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Oleg Devitaltivskii
«Такое рукопожатие может быть последним для тебя на улице.»
Ну и жил бы на улице.
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Renato Familia
Шторменко чем старше, тем глупее.
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Андрей Савинов
Он даже не представляет себе сколько таких рук он пожал))
+2
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il buono
Ответ Savardus
Ох уж эти тюремные понятие и блатное воспитание...
При этом блатная культура на деле предполагает сексуальное насилие мужчины над мужчиной. Но один из них при этом типа "нормальный мужик"
+3
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+3
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Михаил Енилин
А уж если и проиграть такому бойцу, то тогда надо делать сеппуку, однозначно. Иначе карательный отряд ауе выедет по месту пребывания для обряда швабрирования.
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нерд халилович
Ответ Мага осторожный
Окружение у Шлеменко такоё же быдло как и он, если за это убить готовы
Ваня Обиженный, ты ещё и латентный что ли??? 🤣🤣🤣🤣
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-4
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Alexandr Tarakanoff
А потом спрашивают почему у кого-то там где-то там к нам отношение как к дикарям. А вот из-за таких шлеменок, господа. Руку бы он не пожал... Ууу какой
+3
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DenizKios
Ответ Олег Акимов
Самому Шлеменко порядочный человек не стал бы руку подавать.
Порядочный человек нетрадиционной ориентации?)
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-5
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h4ww7xkqkz
Все правильно сказал
0
-7
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Bosniec
Побоялся, что изобьет, а потом еще и надругается
+9
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нерд халилович
Ответ hala18
Ближе чем толерастия мне очень многое что есть, я понимаю, что здесь быстро отряд заднеприводных атакует, такая аудитория, к сожалению, здесь в не малых количествах предоставлена.
Очень даже большая... Тут был пост на эту тему, пользователи которые по фактам и аргументированно доносили что голуби-это не нормально, были все равно заминусованы!!!🤷🏻‍♂️
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-6
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Павел Ларичев
Чемпион по скрепам.
+5
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Философ Востока
Если шлем такой блатной, че ж он тогда на воле делает?
+4
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Fenek
Какие же у него тараканы в голове, просто жесть.
Не пью, не курю, английский не учу, бла-бла. Прям ангел, а не человек. С его слов.
Как в ММА-то занесло тогда? Там морды надо бить.
+4
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jonnysilverhand01
Шлем, гнёт свою линию. Уважаемые, а сами попробуйте ответить на этот вопрос ! А ?
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jonnysilverhand01
Ой слава, а почему ? Он же трезвым будет за ЗОЖ
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Сергей Орлов
Шлеменко, иди живи в лесу со своими понятиями.
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Сергей Орлов
Ответ hala18
Ближе чем толерастия мне очень многое что есть, я понимаю, что здесь быстро отряд заднеприводных атакует, такая аудитория, к сожалению, здесь в не малых количествах предоставлена.
Какой патентованный дурак, просто прелесть)
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hala18
Ответ Maxim Ermolin
а вам тюремные, значит, ближе? Судя по вашей логике, так и есть. Даже не знаю, что хуже.
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-14
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Мага осторожный
Окружение у Шлеменко такоё же быдло как и он, если за это убить готовы
+13
-1
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Maxim Ermolin
Ответ hala18
Даже не сомневался, что именно такого рода комент будет первый.... Такое воспитание намного лучше чем радужное, которое, смотрю, вам ближе...
а вам тюремные, значит, ближе? Судя по вашей логике, так и есть. Даже не знаю, что хуже.
+14
-2
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каток Третьяка
объясните шторму кто нить, что радужность это не про оспитание даже близко)))
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MaxBridge
Ответ hala18
Даже не сомневался, что именно такого рода комент будет первый.... Такое воспитание намного лучше чем радужное, которое, смотрю, вам ближе...
Нет) уж лучше быть избыточно толерантным чем все это тюремная ересь
+53
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Олег Акимов
Самому Шлеменко порядочный человек не стал бы руку подавать.
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hala18
Ответ Savardus
Ох уж эти тюремные понятие и блатное воспитание...
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