Шлеменко отказался бы от боя с бойцом нетрадиционной ориентации: «Я по-другому воспитан. Руку подать нельзя такому человеку»

Александр Шлеменко заявил, что не готов драться с бойцами нетрадиционной ориентации.

Недавно боец UFC Джефф Молина сделал каминг-аут. Россиянин Александр Шлеменко сказал, что отказался бы от поединка на месте его соперника.

«Я бы не вышел на бой с ним. У меня другие понятия, я по-другому воспитан.

Я скажу просто: руку подать нельзя такому человеку. Вот и все. Такое рукопожатие может быть последним для тебя на улице. Поэтому это не ко мне», – заявил Шлеменко.

Боец UFC Джефф Молина совершил каминг-аут

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