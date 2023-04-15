Жена Хакими хотела получить более половины состояния и имущества игрока при разводе, но на него ничего не оформлено. Зарплату за Ашрафа получает его мать (First Mag)

Теги ПСЖ лига 1 Франция светская хроника Сборная Марокко по футболу Ашраф Хакими деньги Футбол

Жена Ашрафа Хакими не сможет добиться раздела имущества при разводе .

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко и его супруга, испанская актрисы Хиба Абук, находятся в процессе развода. 

По информации First Mag, Абук хотела получить более половины состояния и имущества футболиста. Однако в ходе судебного процесса выяснилось, что на Хакими не оформлено никакого имущества, которое может подлежать разделу. 

Уже несколько лет мать игрока получает его заработную плату на свой банковский счет. Отмечается, что марокканец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1, он зарабатывает более 1 миллиона евро в месяц.

Жена Ашрафа Хакими старше его на 12 лет. Популярная актриса подала на развод – и это даже не связано с делом об изнасиловании

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215 комментариев

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Anatolii
Ответ Игорь Новиков
Сколько же в комментариях жутких людей. Которые считают, что кинуть жену, мать своих детей - это очень крутое достижение. Настоящие мужчины!
Пусть оставит детей отцу, если это его дети
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a.panicheff
Ответ ДокТор
Красава, как знал...
как знал что? что надо будет кинуть жену и детей своих? ага "красавец"
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Timur_A
Ответ Полуэктов Пётр
Странная история. Если трудоустроен Хакими, если зарплата по документам начисляется и выплачивается ему, если налоги с этой зарплаты платит Хакими, то какая разница на чей именно счет поступают денежные средства? Если налоги платит Хакими, значит это считается его доходом. А если это счет другого человека, то это должны быть проблемы только самого Хакими. Можно оформить недвижимость и имущество на мать - это будет больше не твое имущество. Но как это может касаться денежных доходов, с которых ИМЕННО ХАКИМИ, а не его мать платит налоги?
А на каком основании ты хочешь со счёта пожилой женщины без её согласия перевести деньги на счёт менее пожилой женщины?
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Иван Егурнов
ловкий парень! жизнь видать научила. Или мать умная
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Anatolii
Ответ Denis Akhmarov
где-то взгрустнул Кержаков
Кержаков негодуэ
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rodjer22
Хакими чем то напоминает парня из Крестного отца.
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AnMe
За сотни км видно было и до этой ситуации, что он мамкин сынок. Тем более женился на женщины гораздо старшее него. Повезло конечно в этой ситуации
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Игорь Новиков
Сколько же в комментариях жутких людей. Которые считают, что кинуть жену, мать своих детей - это очень крутое достижение. Настоящие мужчины!
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Vadim Medvedev
Ответ justbored
между солидной долей зарплаты и половиной состояния большая разница всё же. впрочем, не являюсь профессиональным юристом, не изучал ни документацию ни аргументацию сторон, а на основе hearsay делать выводы - такое себе.
я не знаю про французские законы (или в какой юрисдикции они будут судиться), но в России делили бы не "всё состояние", а только то что нажито за период брака (то есть за 3 года)

и в этом случае "записать на маму" никак не поможет. если дом куплен на зарплату хакими в этот период - он будет поделен между супругами вне зависимости от того кто записан владельцем.

но опять же это в России, как во Франции- хз
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Anatolii
Ответ Мыло "судейское"
где-то икнул Икарди...
Икарди осуждает Хакими!
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Мыло "судейское"
где-то икнул Икарди...
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Рашпель793
Не, ну это прям класс 😆👍
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Demyan Grachev
шах и мат!))
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Denis Akhmarov
где-то взгрустнул Кержаков
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Vadim Medvedev
Ответ Pasta
Когда буду жениться, все перепишу на своих родителей тоже. В России многие бабы тоже такую схему мутят, просто футболисты не всем достаются, так что хотят отжать хоть что-то у простых работяг, которые с трудом честным трудом хоть как-то зарабатывают. Ашраф молодцом, отлично все сделал.
имущество нажитое до брака не делится в любом случае
имущество нажитое в браке делится опять же в любом случае, даже если номинальный владелец не ты. но там конечно другой стороне придётся доказать, что покупалось на семейные деньги
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Иван Иванов
Ответ Born is the King
Первый футболист с мозгами
На самом деле, просто Ашраф это первое поколение футболистов, которых родители намеренно отдали на футбол, чтобы они стали звёздами и зарабатывали кучу бабла. Отсюда и такая опека родителей во всех сферах, в том числе и экономических.
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Ваха Фаргиев
Ответ Мексиканская песня
Мама Рабьо, сестра Роналду, папа Месси, зарплата Хакими.
это называется родня ✊
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Футбольная колесница
Ответ Anatolii
Сошелся с бывшей, что ли? Эт ты зря) Штамп в паспорте много чего дает - бабам. Нам - ничего, нам от него одни убытки
не зря.. 26 лет уже..просто развод помог устранить помехи в отношениях, большей частью внешние и отчасти внутренние
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justbored
Ответ Vadim Medvedev
вероятно договорятся, да очевидно, что никакой суд её с двумя детьми на руках не оставит без солидной доли зарплаты хакими и не имеет никакого значения на какой счёт это зарплата идёт
между солидной долей зарплаты и половиной состояния большая разница всё же. впрочем, не являюсь профессиональным юристом, не изучал ни документацию ни аргументацию сторон, а на основе hearsay делать выводы - такое себе.
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Anatolii
Ответ Pasta
Когда буду жениться, все перепишу на своих родителей тоже. В России многие бабы тоже такую схему мутят, просто футболисты не всем достаются, так что хотят отжать хоть что-то у простых работяг, которые с трудом честным трудом хоть как-то зарабатывают. Ашраф молодцом, отлично все сделал.
Вообще не женись) Зачем? При нынешних антимужских порядках это опасно
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Vadim Medvedev
Ответ Полуэктов Пётр
Странная история. Если трудоустроен Хакими, если зарплата по документам начисляется и выплачивается ему, если налоги с этой зарплаты платит Хакими, то какая разница на чей именно счет поступают денежные средства? Если налоги платит Хакими, значит это считается его доходом. А если это счет другого человека, то это должны быть проблемы только самого Хакими. Можно оформить недвижимость и имущество на мать - это будет больше не твое имущество. Но как это может касаться денежных доходов, с которых ИМЕННО ХАКИМИ, а не его мать платит налоги?
история не странная, это просто выдумка журналистов, которую подхватили без фактчека
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Pasta
Когда буду жениться, все перепишу на своих родителей тоже. В России многие бабы тоже такую схему мутят, просто футболисты не всем достаются, так что хотят отжать хоть что-то у простых работяг, которые с трудом честным трудом хоть как-то зарабатывают.

Ашраф молодцом, отлично все сделал.
+3
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+3
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Vadim Medvedev
Ответ Тамазик Хеладзе
Дак в раздел идет имущество. Его денежные доходы ее не касаются. Алименты платить не надо.
деньги это такое же имущество. и алименты конечно же платить надо - там двое детей.
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Иван Иванов
Ответ Syndycate
Интересно, как быстро она захочет обратно вернуться?)
Как только судом выяснится , что Ашраф никого не насиловал, так сразу!
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CopaAmerica
Ответ Momos
Самый цимес будет, если сейчас он отожмет половину заработанного ей. Заальфонсит по полной)
Точно, имеет право!
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