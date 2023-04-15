Жена Ашрафа Хакими не сможет добиться раздела имущества при разводе .

Защитник « » и сборной и его супруга, испанская актрисы Хиба Абук, находятся в процессе развода.

По информации First Mag, Абук хотела получить более половины состояния и имущества футболиста. Однако в ходе судебного процесса выяснилось, что на Хакими не оформлено никакого имущества, которое может подлежать разделу.

Уже несколько лет мать игрока получает его заработную плату на свой банковский счет. Отмечается, что марокканец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1, он зарабатывает более 1 миллиона евро в месяц.

Жена Ашрафа Хакими старше его на 12 лет. Популярная актриса подала на развод – и это даже не связано с делом об изнасиловании

Разводящаяся с Хакими жена про обвинения Ашрафа в изнасиловании: «Я всегда на стороне жертв. Остается надеяться на справедливость правосудия»