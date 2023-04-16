Холлоуэй победил Аллена на UFC Fight Night

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй UFC Fight Night Арнольд Аллен Бокс/MMA/UFC

На UFC Fight Night прошел главный бой в полулегком весе между Максом Холлоуэйем и Арнольдом Алленом. Холлоуэй победил единогласным решением судей.

В июле-2022 Холлоуэй дрался против Алекса Волкановски в бою за титул чемпиона полулегкого дивизиона и проиграл единогласным решением судей.

Аллен выступает в UFC с 2015 года и за это время выиграл все 10 прошлых боев. Поражение от Холлоуэя – первое в промоушене.

UFC Fight Night: Холлоуэй против Аллена, Барбоза против Куарантилло

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12 комментариев

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il buono
Ответ Tpy6kaMerlina
Макс - это другой уровень, как и всегда, впрочем. Холлоуэй, это чистое искусство боя, никакой грязи, никакой борьбы, чистое удовольствие наблюдать за этим искусством. В юфс больше нет таких бойцов, которые бы имели подобный уровень понимания дистанции и искусства защиты. Конечно, Макс сдал по сравнению с самим собой в 24. Резкость проседает, падает скорость, снижается выносливость. Но всё-таки, даже сейчас, на продолжительном и тенденциозном падении скилов, объективном падении, Макс прекрасен. Чистое искусство. Легенда.
Чистое искусство - это большое количество пропущенных ударов голову? И Борьба не является искусством? Вам тогда лучше смотреть искусство бокса или кикбоксинга. Там уровень ударки будет гораздо выше, чем у Макса
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Tpy6kaMerlina
Макс - это другой уровень, как и всегда, впрочем. Холлоуэй, это чистое искусство боя, никакой грязи, никакой борьбы, чистое удовольствие наблюдать за этим искусством. В юфс больше нет таких бойцов, которые бы имели подобный уровень понимания дистанции и искусства защиты. Конечно, Макс сдал по сравнению с самим собой в 24. Резкость проседает, падает скорость, снижается выносливость. Но всё-таки, даже сейчас, на продолжительном и тенденциозном падении скилов, объективном падении, Макс прекрасен. Чистое искусство. Легенда.
+9
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Стен Шайпак
Ответ Stingray_
Волку - Яир, а потом Махачев. Максу - Эммет, 155 либо ждать Волка в следующем году.
Эммет- самый слабый из топ-5. Это будет просто миссматч
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Стен Шайпак
Ответ Makhasamatman Buch
Реванш с Алленом, победа всего таки на тоненького была
Ну какой там тоненький, Макс в два раза больше ударов нанёс, не было раунда где явно была заметна победа Аллена, а вот например первый и третий были точно за Максом
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Stingray_
Ответ Стен Шайпак
А что теперь делать Максу? Они с Волком на пару зачистили весь дивизион, ждать 4-ого боя? - Вряд-ли. Родригез победит Алекса? - Вряд-ли. Против кого теперь выходить Максу? - Реванш с Ортегой что ли?
Волку - Яир, а потом Махачев.
Максу - Эммет, 155 либо ждать Волка в следующем году.
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закрыт по беспределу
Аллен хорош. Прессовал по красоте.
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D
Ответ Стен Шайпак
А что теперь делать Максу? Они с Волком на пару зачистили весь дивизион, ждать 4-ого боя? - Вряд-ли. Родригез победит Алекса? - Вряд-ли. Против кого теперь выходить Максу? - Реванш с Ортегой что ли?
вообще непонятно , максу надо поднятся в легкий вес
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Makhasamatman Buch
Ответ Стен Шайпак
А что теперь делать Максу? Они с Волком на пару зачистили весь дивизион, ждать 4-ого боя? - Вряд-ли. Родригез победит Алекса? - Вряд-ли. Против кого теперь выходить Максу? - Реванш с Ортегой что ли?
Реванш с Алленом, победа всего таки на тоненького была
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Максим Новиков
Ответ Стен Шайпак
А что теперь делать Максу? Они с Волком на пару зачистили весь дивизион, ждать 4-ого боя? - Вряд-ли. Родригез победит Алекса? - Вряд-ли. Против кого теперь выходить Максу? - Реванш с Ортегой что ли?
Уходить в белатор или в онефс
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eyshon
Потрясающий бой👏
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Стен Шайпак
А что теперь делать Максу? Они с Волком на пару зачистили весь дивизион, ждать 4-ого боя? - Вряд-ли. Родригез победит Алекса? - Вряд-ли. Против кого теперь выходить Максу? - Реванш с Ортегой что ли?
+5
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Bashibuzuck
Невероятно тяжелый бой двух равных соперников. С победой, Макс💪
+6
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