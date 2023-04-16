Холлоуэй победил Аллена на UFC Fight Night
На UFC Fight Night прошел главный бой в полулегком весе между Максом Холлоуэйем и Арнольдом Алленом. Холлоуэй победил единогласным решением судей.
В июле-2022 Холлоуэй дрался против Алекса Волкановски в бою за титул чемпиона полулегкого дивизиона и проиграл единогласным решением судей.
Аллен выступает в UFC с 2015 года и за это время выиграл все 10 прошлых боев. Поражение от Холлоуэя – первое в промоушене.
UFC Fight Night: Холлоуэй против Аллена, Барбоза против Куарантилло
Максу - Эммет, 155 либо ждать Волка в следующем году.