Холлоуэй победил Аллена на UFC Fight Night

На UFC Fight Night прошел главный бой в полулегком весе между и Арнольдом Алленом. Холлоуэй победил единогласным решением судей.

В июле-2022 Холлоуэй дрался против Алекса Волкановски в бою за титул чемпиона полулегкого дивизиона и проиграл единогласным решением судей.

Аллен выступает в UFC с 2015 года и за это время выиграл все 10 прошлых боев. Поражение от Холлоуэя – первое в промоушене.

UFC Fight Night: Холлоуэй против Аллена, Барбоза против Куарантилло