Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» в 1-м матче серии
В субботу, 15 апреля, матчем между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» стартует полуфинальный этап плей-офф Единой лиги ВТБ.
В рамках первой встречи ЦСКА проведет мероприятия, посвященные столетию клуба.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до четырех побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 15 апреля, 19.00, «Мегаспорт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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