Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» в 1-м матче серии

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

В субботу, 15 апреля, матчем между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» стартует полуфинальный этап плей-офф Единой лиги ВТБ.

В рамках первой встречи ЦСКА проведет мероприятия, посвященные столетию клуба.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Первый матч

ЦСКА – Локомотив-Кубань
Дата проведения
15 апреля, 19.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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