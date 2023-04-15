Сегодня в НБА стартует розыгрыш плей-офф.

В 20:00 по мск начнется встреча « » – « », в 22:30 в борьбу за трофей Ларри О’Брайана вступят « » и «Атланта».

Также в первый игровой день плей-офф состоятся матчи « » – « » и «Сакраменто» – «Голден Стэйт».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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