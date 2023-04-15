НБА. Плей-офф. «Филадельфия» – «Бруклин», «Бостон» сыграет с «Атлантой» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Кливленд Голден Стэйт Бруклин Нью-Йорк Филадельфия Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА стартует розыгрыш плей-офф.

В 20:00 по мск начнется встреча «Филадельфия» – «Бруклин», в 22:30 в борьбу за трофей Ларри О’Брайана вступят «Бостон» и «Атланта».

Также в первый игровой день плей-офф состоятся матчи «Кливленд» – «Нью-Йорк» и «Сакраменто» – «Голден Стэйт».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Филадельфия – Бруклин
Дата проведения
15 апреля, 20.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Бостон – Атланта
Дата проведения
15 апреля, 22.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Кливленд – Нью-Йорк
Дата проведения
16 апреля, 01.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Сакраменто – Голден Стэйт
Дата проведения
16 апреля, 03.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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26 комментариев

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Оба штрафных Гранта Уильямса
Ответ Wild_Viking
Желаю всем любителям баскетбола запоминающегося и очень интересного плей-оффа, побольше матчей в клатче, побольше неожиданных камбеков и интриг. Надо бы продолжить традицию. Уж не знаю я, понравится ли тебе, читающему комментарии, эта простыня. А может, может на написание ее пробила меня слеза ностальгии о тех годах, когда первый раунд плей-офф игрался сразу после окончания сезона, без каменоломни под названием плей-инн. Когда первая ветка укутывалась теплыми простынями и простынками. Когда ЛеЧок своими комментариями благословлял приход леброносексуалов, а Ник Ткаченко защищал воинов. Когда Панченко писал, что вот, теперь-то, при Крис Поле все будет зашибись и нужно только подождать, вот-вот и посыплются признания от других авторов, что у бороды нет проблем, кроме той, что она растет. Когда радовался за людей, пишущих комментарии, в том что есть у них близкий человек с таким-то размером груди. Впрочем и тогда и сейчас не могу написать я про размер груди девушки, как был одинок, так и остаюсь до сих пор. Когда раз в неделю смеялся и пытался врубиться в новый текст Павла, но понимал, что не готов ещё вступить в его Академию Рашмор, ведь он создал блог, а что сделал я? Что делал? Ну, писал курсовые на ноуте за 14000₽ ( модель не вспомню) и читал 1й том собрания трудов Бергсона (нашел за 250₽ в старой книге) в июньские ночи во время большого перерыва, а потом возвращался к просмотру матча на том же ноуте. Теперь же смотрю трансляции на смартфоне realme, купленном год назад за 14500₽. Когда ел чипсы со вкусом паприки рублей за 70 и попивал пивко из ночного ларька стоимостью 50₽ за целых пол литра, а не вот эти все нынешние ’0,45’, с которыми сложно определить сколько брать: взять 3 банки (и будет недобор) или 4 банки (и будет перебор). Эх, пивко. Не попить мне теперь его. Врач запретил. И по утро вместо похмелья встречаюсь с анти-депрессантами (примерно за 300₽ покупаю, на 10 дней хватает), а вечером , вместо хмельного духа, - со слабыми транквилизаторами (тоже около 300₽ одна упаковка стоит, но я бережно растягиваю пачку уже полтора месяца). Поэтому вечер я встречу с пиалой из оникса (800₽), куда налью чай (750₽ за 50 грамм) чье название переводится как "одиночные кусты. Аромат утиного помета". Закуску покупать не буду, только может быть возьму 100 грамм миндаля за 250₽ у местного продавца, ведь пока что можно спокойно ещё пройтись по улице не до магазина и запах корюшки не столкнет меня на быстрый бег. Что же поделать, не люблю я корюшку, но меньше всего мне нравится вобла. А пока один человек, теперь уже с Филадельфией, как и несколькими годами ранее с командой другой, говорит своей команде "камон летс гоу", утекают мои строки куда-то вдаль, как португальцы выпив портвейна исчезают в саудаде - своем ностальгическом чувстве, как человек исчезнет когда-то, по мысли Фуко, словно лицо, начертанное на прибрежном песке.
Сильно! Есть вещи, сдерживающие этот хаотичный мир от полного краха. Среди них в авангарде - простыни на баскетбольной ветке спортса.
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Вадим flanec
Ответ hhh1361
Поздравляю всех с началом плей офф) мне чет немножко грустно даже, что уже конец, еще пару месяцев и опять на пол года все закончится) Но сейчас впереди самый сок, пусть полежит сильнейший!
Сильнейший не будет лежать, сильнейший будет прыгать от счастья.
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Performance73
Винни-Пух: какой сегодня день?
Пятачок: День старта плей-офф!
Винни-Пух: мой самый любимый день!
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M D
За Кливленд! За кавалеров!
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alexLA
Ответ xamer 9
Хоть кто, лишь бы не ГСВ, так что ли?)
Справедливости ради Сакрамаенто реально интересно глянуть, ведь когда они в последний раз играли в ПО я только начинал узнавать про НБА))
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Донован хозяин НБА
Многие перед тридцатилетием начинают осмысливать прожитые годы, выделяя накопленный опыт и багаж, с которым они подходят к этому возрасту. И я оказался в числе этих людей, особенно данные размышления накатывают ночью перед сном.
И одной из тем, о которых я думал перед засыпанием, оказалось "А что я действительно люблю в этой жизни?". И путем нехитрых математических изысков я посчитал, что смотрю НБА и болею за Кавс я с 2006 года, т.е. уже 17 лет, больше половины моей жизни. За это время окончил школу, колледж, университет. Встретил мегеру № 1, ведьму № 2, бывшую девушку и девушку, которая стала моей женой. Потерял дорогих родственников, но и встретил множество прекрасных людей.
И на всем этом пути оставалась одна неизменная вещь-желание смотреть баскетбол и поддерживать Кливленд, просыпаться по ночам и наслаждаться мастерством Сашей Павловичей, Себастьянов Тэлфаеров и Джамарио Мунов. Выкалывать глаза от игр периода послеДесижна и кричать в ухо жены утром от блок-шота Джеймса в финале. Смотреть за рождением новой, самобытной команды с двумя центрами в старте в эпоху трехочковых.
Любите и цените то, что действительно нравится и приносит радость (если вы не болеете за Детройт, конечно). Потому что в нынешние непростые времена слишком легко впасть в уныние и печаль, а такой настрой вряд ли приведет к чему-то хорошему.
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Дориан Грей_333
Всех с началом настоящего баскетбола, дамы и господа!
Пришло время насладиться классными матчами, тем более, в удобное время. В паре Фила - Бруклин поддержу андердогов, во главе с Бриджесом. Хочется пожелать удачи старательной команде, без суперзвезд, которую уже мало кто воспринимал всерьез после ухода КД и Кайри. Пусть дадут бой нанывше... то есть настоящему МВП, и остальной летс гоу компании.
Матч буду смотреть на мониторе Samsung, диагональю 24 дюйма, с запаренной овсяночкой и куриной ножкой, приготовленной в микроволновке Vegas, предварительно отодвинув вперёд свою клавиатуру Sven, разумеется. Затем выпью чашечку черного чая Sherlock с творожными пасочками, приготовленными мною в духовке HausMark. Вкуснотища, скажу я вам.)
Когда устану сидеть перед монитором, то прилягу на кровать с матрасом Orto touch, и продолжу просмотр матча на своем телефоне Poco F3, в конфигурации памяти 8/256 Гб, и плавно перейду на просмотр другого матча Бостон - Атланта...
Ещё раз, всех с началом плей-офф! Желаю всем хорошего баскетбола и отсутствия серьезных повреждений у игроков. Удачи!
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Wild_Viking
Желаю всем любителям баскетбола запоминающегося и очень интересного плей-оффа, побольше матчей в клатче, побольше неожиданных камбеков и интриг.

Надо бы продолжить традицию. Уж не знаю я, понравится ли тебе, читающему комментарии, эта простыня. А может, может на написание ее пробила меня слеза ностальгии о тех годах, когда первый раунд плей-офф игрался сразу после окончания сезона, без каменоломни под названием плей-инн. Когда первая ветка укутывалась теплыми простынями и простынками. Когда ЛеЧок своими комментариями благословлял приход леброносексуалов, а Ник Ткаченко защищал воинов. Когда Панченко писал, что вот, теперь-то, при Крис Поле все будет зашибись и нужно только подождать, вот-вот и посыплются признания от других авторов, что у бороды нет проблем, кроме той, что она растет. Когда радовался за людей, пишущих комментарии, в том что есть у них близкий человек с таким-то размером груди. Впрочем и тогда и сейчас не могу написать я про размер груди девушки, как был одинок, так и остаюсь до сих пор.

Когда раз в неделю смеялся и пытался врубиться в новый текст Павла, но понимал, что не готов ещё вступить в его Академию Рашмор, ведь он создал блог, а что сделал я? Что делал? Ну, писал курсовые на ноуте за 14000₽ ( модель не вспомню) и читал 1й том собрания трудов Бергсона (нашел за 250₽ в старой книге) в июньские ночи во время большого перерыва, а потом возвращался к просмотру матча на том же ноуте. Теперь же смотрю трансляции на смартфоне realme, купленном год назад за 14500₽.
Когда ел чипсы со вкусом паприки рублей за 70 и попивал пивко из ночного ларька стоимостью 50₽ за целых пол литра, а не вот эти все нынешние ’0,45’, с которыми сложно определить сколько брать: взять 3 банки (и будет недобор) или 4 банки (и будет перебор). Эх, пивко. Не попить мне теперь его. Врач запретил. И по утро вместо похмелья встречаюсь с анти-депрессантами (примерно за 300₽ покупаю, на 10 дней хватает), а вечером , вместо хмельного духа, - со слабыми транквилизаторами (тоже около 300₽ одна упаковка стоит, но я бережно растягиваю пачку уже полтора месяца).
Поэтому вечер я встречу с пиалой из оникса (800₽), куда налью чай (750₽ за 50 грамм) чье название переводится как "одиночные кусты. Аромат утиного помета". Закуску покупать не буду, только может быть возьму 100 грамм миндаля за 250₽ у местного продавца, ведь пока что можно спокойно ещё пройтись по улице не до магазина и запах корюшки не столкнет меня на быстрый бег. Что же поделать, не люблю я корюшку, но меньше всего мне нравится вобла.
А пока один человек, теперь уже с Филадельфией, как и несколькими годами ранее с командой другой, говорит своей команде "камон летс гоу", утекают мои строки куда-то вдаль, как португальцы выпив портвейна исчезают в саудаде - своем ностальгическом чувстве, как человек исчезнет когда-то, по мысли Фуко, словно лицо, начертанное на прибрежном песке.
+4
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avalanch
А текста прогноза не будет перед плэй-офф что-ли?
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fanWarrior
Ответ alexLA
Ну что, за Сакраменто))
only GSW :-)
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-1
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Kemal Gul
Ответ alexLA
Ну что, за Сакраменто))
Ну конечно, за кого же ещё быть фанату Лейкерс))
+3
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Владимир Алексеев
Ответ kt7b2yvf89
Любители НБА на проход Кливленд можно ставит крупную сумму?
на первый взгляд да, т.к. у Кливленда лучший защитный рейтинг. Но в этом сезоне этот показатель "ниочем", т.к. лучший показатель в лиге 106.9 то есть на 7 очков больше, чем 99.9. Был бы показатель 100, хотя бы 102.0, можно ставить на победы в плове.
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Givi Shotadze
ПО начинают разогретыми болельщики команд плейина )))))
У них уже был "7 матч", и первая игра серии не даст тех эмоций, но они на ходу и могут цепануть гостевую победу - болеть надо.
Всем получить кайф ))))
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blooooomka
Lets go , Cavs!!!
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Santy-44
Пущай знаютъ

Дождались)
Жду наикрутейшую игру

За Курганский Автобусный..!!
+1
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Додик Аксель
В этих четырёх первых матчах ПО должны выиграть хозяева площадок. И хорошо, что два матча можно посмотреть по удобному московскому времени. Всем приятного просмотра красивого баскетбола и без валидола... )))
+2
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Егор Никитин
По традиции, всех сердечно поздравляю с окончанием предсезонки
+1
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kt7b2yvf89
Любители НБА на проход Кливленд можно ставит крупную сумму?
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Первый глор Кливленда
Ривз забьёт Победный баззер в 7-ом матче против Филы. Приятного просмотра.
+2
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xamer 9
Ответ alexLA
Ну что, за Сакраменто))
Хоть кто, лишь бы не ГСВ, так что ли?)
+3
-2
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Дождались! Всех с праздником баскетбола. Впереди бессонные ночи, срачи в каментах, слёзы разочарования и радости от побед. И пусть победит сильнейший (Бостон)
+3
-2
+1
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Adilet Abdyramanov
Филадельфия самая везучая) Думаю в 5 играх заберут серию
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alexLA
Ну что, за Сакраменто))
+11
-3
+8
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кандид
Вспомнилось, что за последние 5 сезонов лучшая команда регулярки даже не выходила в финал.
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Аккайын Жасов
Спортс
Ну я ж написал вам исправить календарь плей оффа
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-1
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