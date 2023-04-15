НБА. Плей-офф. «Филадельфия» – «Бруклин», «Бостон» сыграет с «Атлантой» и другие матчи
Сегодня в НБА стартует розыгрыш плей-офф.
В 20:00 по мск начнется встреча «Филадельфия» – «Бруклин», в 22:30 в борьбу за трофей Ларри О’Брайана вступят «Бостон» и «Атланта».
Также в первый игровой день плей-офф состоятся матчи «Кливленд» – «Нью-Йорк» и «Сакраменто» – «Голден Стэйт».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
- Дата проведения
- 15 апреля, 20.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 15 апреля, 22.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 16 апреля, 01.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 16 апреля, 03.30, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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И одной из тем, о которых я думал перед засыпанием, оказалось "А что я действительно люблю в этой жизни?". И путем нехитрых математических изысков я посчитал, что смотрю НБА и болею за Кавс я с 2006 года, т.е. уже 17 лет, больше половины моей жизни. За это время окончил школу, колледж, университет. Встретил мегеру № 1, ведьму № 2, бывшую девушку и девушку, которая стала моей женой. Потерял дорогих родственников, но и встретил множество прекрасных людей.
И на всем этом пути оставалась одна неизменная вещь-желание смотреть баскетбол и поддерживать Кливленд, просыпаться по ночам и наслаждаться мастерством Сашей Павловичей, Себастьянов Тэлфаеров и Джамарио Мунов. Выкалывать глаза от игр периода послеДесижна и кричать в ухо жены утром от блок-шота Джеймса в финале. Смотреть за рождением новой, самобытной команды с двумя центрами в старте в эпоху трехочковых.
Любите и цените то, что действительно нравится и приносит радость (если вы не болеете за Детройт, конечно). Потому что в нынешние непростые времена слишком легко впасть в уныние и печаль, а такой настрой вряд ли приведет к чему-то хорошему.
Пришло время насладиться классными матчами, тем более, в удобное время. В паре Фила - Бруклин поддержу андердогов, во главе с Бриджесом. Хочется пожелать удачи старательной команде, без суперзвезд, которую уже мало кто воспринимал всерьез после ухода КД и Кайри. Пусть дадут бой нанывше... то есть настоящему МВП, и остальной летс гоу компании.
Матч буду смотреть на мониторе Samsung, диагональю 24 дюйма, с запаренной овсяночкой и куриной ножкой, приготовленной в микроволновке Vegas, предварительно отодвинув вперёд свою клавиатуру Sven, разумеется. Затем выпью чашечку черного чая Sherlock с творожными пасочками, приготовленными мною в духовке HausMark. Вкуснотища, скажу я вам.)
Когда устану сидеть перед монитором, то прилягу на кровать с матрасом Orto touch, и продолжу просмотр матча на своем телефоне Poco F3, в конфигурации памяти 8/256 Гб, и плавно перейду на просмотр другого матча Бостон - Атланта...
Ещё раз, всех с началом плей-офф! Желаю всем хорошего баскетбола и отсутствия серьезных повреждений у игроков. Удачи!
Надо бы продолжить традицию. Уж не знаю я, понравится ли тебе, читающему комментарии, эта простыня. А может, может на написание ее пробила меня слеза ностальгии о тех годах, когда первый раунд плей-офф игрался сразу после окончания сезона, без каменоломни под названием плей-инн. Когда первая ветка укутывалась теплыми простынями и простынками. Когда ЛеЧок своими комментариями благословлял приход леброносексуалов, а Ник Ткаченко защищал воинов. Когда Панченко писал, что вот, теперь-то, при Крис Поле все будет зашибись и нужно только подождать, вот-вот и посыплются признания от других авторов, что у бороды нет проблем, кроме той, что она растет. Когда радовался за людей, пишущих комментарии, в том что есть у них близкий человек с таким-то размером груди. Впрочем и тогда и сейчас не могу написать я про размер груди девушки, как был одинок, так и остаюсь до сих пор.
Когда раз в неделю смеялся и пытался врубиться в новый текст Павла, но понимал, что не готов ещё вступить в его Академию Рашмор, ведь он создал блог, а что сделал я? Что делал? Ну, писал курсовые на ноуте за 14000₽ ( модель не вспомню) и читал 1й том собрания трудов Бергсона (нашел за 250₽ в старой книге) в июньские ночи во время большого перерыва, а потом возвращался к просмотру матча на том же ноуте. Теперь же смотрю трансляции на смартфоне realme, купленном год назад за 14500₽.
Когда ел чипсы со вкусом паприки рублей за 70 и попивал пивко из ночного ларька стоимостью 50₽ за целых пол литра, а не вот эти все нынешние ’0,45’, с которыми сложно определить сколько брать: взять 3 банки (и будет недобор) или 4 банки (и будет перебор). Эх, пивко. Не попить мне теперь его. Врач запретил. И по утро вместо похмелья встречаюсь с анти-депрессантами (примерно за 300₽ покупаю, на 10 дней хватает), а вечером , вместо хмельного духа, - со слабыми транквилизаторами (тоже около 300₽ одна упаковка стоит, но я бережно растягиваю пачку уже полтора месяца).
Поэтому вечер я встречу с пиалой из оникса (800₽), куда налью чай (750₽ за 50 грамм) чье название переводится как "одиночные кусты. Аромат утиного помета". Закуску покупать не буду, только может быть возьму 100 грамм миндаля за 250₽ у местного продавца, ведь пока что можно спокойно ещё пройтись по улице не до магазина и запах корюшки не столкнет меня на быстрый бег. Что же поделать, не люблю я корюшку, но меньше всего мне нравится вобла.
А пока один человек, теперь уже с Филадельфией, как и несколькими годами ранее с командой другой, говорит своей команде "камон летс гоу", утекают мои строки куда-то вдаль, как португальцы выпив портвейна исчезают в саудаде - своем ностальгическом чувстве, как человек исчезнет когда-то, по мысли Фуко, словно лицо, начертанное на прибрежном песке.
У них уже был "7 матч", и первая игра серии не даст тех эмоций, но они на ходу и могут цепануть гостевую победу - болеть надо.
Всем получить кайф ))))
Дождались)
Жду наикрутейшую игру
За Курганский Автобусный..!!
Ну я ж написал вам исправить календарь плей оффа