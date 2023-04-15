Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских спортсменов.

поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указом предусмотрены блокировка активов, запрет вести предпринимательскую деятельность в стране и приобретать недвижимость, запрет на въезд на Украину в течение 50 лет.

В санационный список попали более 50 российских спортсменов.

Футбол: ( ), (« »), , , .

Фигурное катание: , Никита Кацалапов, , Иван Букин, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Александра Степанова, Владимир Морозов, Никита Кацалапов, Дмитрий Алиев.

Гимнастика: Светлана Хоркина, Артур Далалоян, Виктория Листунова, Мария Пасека.

Легкая атлетика: Юлия Гущина, Дмитрий Тарабин.

Теннис: Анастасия Гасанова, Екатерина Макарова, Александра Поспелова, Яна Сизикова, Амина Аншба.

Хоккей: Андрей Коваленко, Максим Кузнецов, Александр Кожевников, Антон Белов («Авангард»).

Бокс/MMA/UFC, единоборства: Михаил Кокляев, Алексей Мазур, Алексей Папин, Артем Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новоселов, Аслан Лаппинагов, Вартерес Самургашев.

Парусный спорт: Сергей Комиссаров.

Биатлон: Михаил Шашилов, Светлана Ишмуратова.

Лыжи: Вероника Степанова.

Плавание: Антон Чупков.

Прыжки с трамплина: Евгений Климов.

Гребля: Василиса Степанова.

Коньки/шорт-трек: Николай Гуляев.

Скалолазание: Екатерина Баращук.

Триатлон: глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

Современное пятиборье: глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.