Зеленский ввел санкции против Акинфеева, Авербуха, Хоркиной, Туктамышевой, Степановой и других российских спортсменов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских спортсменов.
Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указом предусмотрены блокировка активов, запрет вести предпринимательскую деятельность в стране и приобретать недвижимость, запрет на въезд на Украину в течение 50 лет.
В санационный список попали более 50 российских спортсменов.
Футбол: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Газинский («Урал»), Вениамин Мандрыкин, Динияр Билялетдинов, Сергей Овчинников.
Фигурное катание: Илья Авербух, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Иван Букин, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Александра Степанова, Владимир Морозов, Никита Кацалапов, Дмитрий Алиев.
Гимнастика: Светлана Хоркина, Артур Далалоян, Виктория Листунова, Мария Пасека.
Легкая атлетика: Юлия Гущина, Дмитрий Тарабин.
Теннис: Анастасия Гасанова, Екатерина Макарова, Александра Поспелова, Яна Сизикова, Амина Аншба.
Хоккей: Андрей Коваленко, Максим Кузнецов, Александр Кожевников, Антон Белов («Авангард»).
Бокс/MMA/UFC, единоборства: Михаил Кокляев, Алексей Мазур, Алексей Папин, Артем Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новоселов, Аслан Лаппинагов, Вартерес Самургашев.
Парусный спорт: Сергей Комиссаров.
Биатлон: Михаил Шашилов, Светлана Ишмуратова.
Лыжи: Вероника Степанова.
Плавание: Антон Чупков.
Прыжки с трамплина: Евгений Климов.
Гребля: Василиса Степанова.
Коньки/шорт-трек: Николай Гуляев.
Скалолазание: Екатерина Баращук.
Триатлон: глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу.
Современное пятиборье: глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.
Молодец Зеля, надёжно защитил страну.
я хз, что делает Зеленский, но вряд ли он разбирается в высказываниях Акинфеева и Туктамышевой. ему в лучшем случае на подпись список принесли, но возможно, он этой хрени и в глаза не видел.
победители эволюционной лотереи всему верят и возбуждаются.
Евгения не чужая Зе по материнской линии, а это у них самое важное.
А Алина самая популярная российская спортсменка у них, особенно у Кiян. Как-то первая украинская ОЧка Баюль пыталась накинуть на Алину, так от ихних "домохозяек и менеджершь" ей не меньше прилетело.
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