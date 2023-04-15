Зеленский ввел санкции против Акинфеева, Авербуха, Хоркиной, Туктамышевой, Степановой и других российских спортсменов

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Вениамин Мандрыкин Динияр Билялетдинов Авангард Антон Белов Андрей Коваленко премьер-лига Россия Илья Авербух Светлана Ишмуратова Урал Сергей Овчинников Екатерина Макарова КХЛ Николай Гуляев карате Юлия Гущина Вартерес Самургашев Светлана Хоркина Елизавета Туктамышева Дмитрий Васильев Александр Кожевников Никита Кацалапов Александра Поспелова Юрий Газинский Александра Степанова Иван Букин Вячеслав Аминов Дмитрий Тарабин Владимир Морозов Мария Пасека Александр Самарин Михаил Шашилов Евгений Климов Политика Антон Чупков Дмитрий Алиев Артур Далалоян Аслан Лаппинагов Александр Галлямов Сергей Комиссаров Максим Новоселов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Евгений Семененко Алена Косторная Алексей Папин Яна Сизикова Вероника Степанова Владимир Зеленский Виктория Листунова Ксения Шойгу Марк Кондратюк Анастасия Гасанова Амина Аншба Василиса Степанова Максим Кузнецов Футбол

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских спортсменов.

Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указом предусмотрены блокировка активов, запрет вести предпринимательскую деятельность в стране и приобретать недвижимость, запрет на въезд на Украину в течение 50 лет.

В санационный список попали более 50 российских спортсменов.

Футбол: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий ГазинскийУрал»), Вениамин Мандрыкин, Динияр Билялетдинов, Сергей Овчинников.

Фигурное катание: Илья Авербух, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Иван Букин, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Александра Степанова, Владимир Морозов, Никита Кацалапов, Дмитрий Алиев.

Гимнастика: Светлана Хоркина, Артур Далалоян, Виктория Листунова, Мария Пасека.

Легкая атлетика: Юлия Гущина, Дмитрий Тарабин.

Теннис: Анастасия Гасанова, Екатерина Макарова, Александра Поспелова, Яна Сизикова, Амина Аншба.

Хоккей: Андрей Коваленко, Максим Кузнецов, Александр Кожевников, Антон Белов («Авангард»).

Бокс/MMA/UFC, единоборства: Михаил Кокляев, Алексей Мазур, Алексей Папин, Артем Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новоселов, Аслан Лаппинагов, Вартерес Самургашев.

Парусный спорт: Сергей Комиссаров.

Биатлон: Михаил Шашилов, Светлана Ишмуратова.

Лыжи: Вероника Степанова.

Плавание: Антон Чупков.

Прыжки с трамплина: Евгений Климов.

Гребля: Василиса Степанова.

Коньки/шорт-трек: Николай Гуляев.

Скалолазание: Екатерина Баращук.

Триатлон: глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

Современное пятиборье: глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

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378 комментариев

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Идеальный шторм
Ответ Constant
Для тех кто в танке поясняю- сначала Зеленский вводит санкции а потом по этому списку начинают лупить все остальные- это сразу всем федрам список
То есть, клоун - глава планеты?
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Владимир Фрейнт
Ответ Alena Kostornaia
Не обязательно. Страны Евросоюза могут вводить персональные санкции и принимать персональные решения.
Главное слово " Могут,, если пиндосы разрешат
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Нехоботов
Мандрыкин.
Молодец Зеля, надёжно защитил страну.
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Андрей Федоров
кстати, а где тот самый трибунал на азовцами, там ещё в августе пушилин отчитался, что клетки готовы. Иииии?)))
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Писанная торба Месси
Это точно "санкции против спортсменов"? Скорее против депутатов, действующих и будущих..
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artpal
Ответ Batt Monner
Прикольно конечно, что натовские советники на аутсорсе обнулили весь наступательный потенциал хваленой красной армии
По поводу "обнулили потенциал" очень поспешный вывод, эта война перешла в фазу "кто кого перетерпит". Территориальные приобретения и потери пока имеют второстепенное значение по большому счету. У кого останется больше сил на концовку, больше материальных и технических ресурсов, то и заберёт все
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Val5995
Ответ фуфырка
А Трусова где? Даже Туктамышевуу впихнули, хотя она нигде не светилась, если только в шоу Плюща. И то она возмущалась потом. Вот он их подставил.
А Трусова ни в чем не замаралась
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vulturecrow
Ответ Youzhny23
самое время вводить санкции , а не остановить гибель своего народа 🤦🤡
Игорь Новиков из Эстонии опубликовал политическую новость без всяких пруфов.
я хз, что делает Зеленский, но вряд ли он разбирается в высказываниях Акинфеева и Туктамышевой. ему в лучшем случае на подпись список принесли, но возможно, он этой хрени и в глаза не видел.
победители эволюционной лотереи всему верят и возбуждаются.
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Позитивный
Ответ Oleg
Знаем, знаем) Америка и Европа загнивают, только вот в действительности доллар стоит 90 деревянных🤣
Дурашка. Доллар, скоро в помойку пойдет. И причем здесь загнивание? Вы уже сгнили с однополыми браками, демократией и прочим дерьмом, да и Африка с Азией вас сожрут.
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Даня Чебыкин
Ответ Viks
У него война или игры ? Что-то не припомню, чтобы гитлер в 1945-м вводил санкции против спортсменов СССР.
в 45-м ему не до того было.
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Идеальный шторм
Ответ KING.
Кацалапову дважды ввёл санкции
И Галлямову
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Анна Беляева
Ответ Geronimo Good
Все они поддерживают войну или политику кремля/прокремлевские структуры? Если да, то вполне закономерные действия в их адрес.
Туктамышева, вообще-то, активно за "нетвойне".. Ну, как-то е ене очень это спасло, похоже.
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Даня Чебыкин
Ответ Теннисный абсолют
Представьте человека, у которого в роду ветераны Красной Армии, жертвы еврейских погромов, который стал предводителем неонацистов... Неудивительно, что он за последний год стал настолько хуже выглядеть. Ему наверно противно по утрам просыпаться и смотреть в зеркало.
он не осознает похоже. или всё намного проще и его семья просто в заложниках у тех кто реально там рулит.
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Идеальный шторм
Ответ Alena Kostornaia
Алёнку только жалко из этих. Всего-то провинилась тем, что засветилась в шоу у Плющенко. Это было ошибкой. Но Алёна в Украину и не собиралась.
В украину собраться невозможно, можно НА украину
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Stih
ботоферма отрабатывает по полной тут я гляжу)
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a71
Обкололся.
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Batt Monner
Ответ Ваня Кабанов
Так он таковым и останется в результате, вот объективно, если кто-то верит в новый успех ВСУ в контрнаступлении, то глубоко заблуждается. Спустя год у украинцев проблем с количеством вооружения и солдат стало только больше, не буду говорить за скорую полную мобилизацию населения, но её вероятность тоже высока.
От создателей Киев за 3 дня и Европа замерзнет. Не надоело? Все последние серьезные успехи на фронте достигли именно украинцы, потом остановились и сейчас они уже месяцами накапливают оружие
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Игогор
Ответ Андрей Герасимов
Не знаю,по какому признаку формировался список,но больше всего там Степановых.
Наверное, Зеленский решил, что коцапские Степановы дискредитируют святое для него имя Степана Бандеры.
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Диванный эксперт
Ответ 0mertas626
большое интервью было 11 декабря 2022, 21:35 Вениамин Мандрыкин: «Переживаю за нашу армию, воинов, поддерживаю. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали»
Все правильно сказал.
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Даня Чебыкин
Ответ Geronimo Good
Цинизм и тупизм - это высказывания Мандрыкина. А запрет на въезд и ведение деятельности - просто закономерная реакция.
т.е. ты считаешь что "фашистов и нацистов надо мочить так как это делали наши деды" это цинизм и тупизм?
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Сергей Кильцов
Ошибка какая-то, а не президент. И ведь часть населения поддерживает этого убогого.
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milan111
Треш...Мандрыкин 10 лет из квартиры не выходит,на коляске до балкона и обратно....
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Познающий
Конечно фигуристы должны спасибо сказать Рудковским за подставу в Туле, а так с Алиной и Евгенией все понятно то.
Евгения не чужая Зе по материнской линии, а это у них самое важное.
А Алина самая популярная российская спортсменка у них, особенно у Кiян. Как-то первая украинская ОЧка Баюль пыталась накинуть на Алину, так от ихних "домохозяек и менеджершь" ей не меньше прилетело.

ЗагиМед получил международное признание!
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Lennuci
Ответ Пользователь Гугла
попали фигуристы кто участвовал в патриотическом шоу плющенко, после митинга в поддержку сво, после которого многие дружно открещивалисьчто не знали, фигуристы кто был на концерте в лужниках, у авера школа фк в крыму, повезло трусовой что тогда она еще каталась в шоу тутберидзе
А Кацалапов и Галлямов там там без пар чтоли были?
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Химки-чемпион!
Ответ Juliajulia
Почему Александра Степанова в списке, а Вика Синицына нет?? И Насти Мишиной нет... За что Туктика?? Странно, что не внесли самых популярных фигуристок Загитову и Медведеву... наверно испугался гнева загиботов и медвеботов 🤣
Зато Кацалапов дважды - как раз за Синицыну, видимо))
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