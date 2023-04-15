Холанд забил 32 гола в АПЛ и повторил рекорд Салаха в лиге с 20 клубами. До общего рекорда осталось 2 мяча

Теги Энди Коул Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер рейтинги Лестер рекорды Мохамед Салах Эрлинг Холанд Футбол

Эрлингу Холанду остается забить два раза, чтобы повторить рекорд АПЛ по голам за сезон.

Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в игре с «Лестером» (3:0, первый тайм) в 31-м туре АПЛ.

На счету норвежца 32 мяча в английской лиге. Он повторил рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат, установленный Мохамедом Салахом в сезоне-2017/18.

До повторения общего рекорда (без учета числа матчей) Холанду надо забить еще дважды. По 34 гола было у Энди Коула (1993/94) и Алана Ширера (1994/95).

Подробно со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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98 комментариев

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Oleg
Ответ дамир дугаров
Понятно 😅 раньше у вас чемпионом мира мог стать любой, все типа команда решала, титул был переоценен 🤣
ЧМ - вершина спорта и оспаривать это не имеет смысла ибо ни один турнир не дает даже близко аудиторию 5, 95 миллиардов.
Без ЧМ стать величайшим невозможно, мы бы считали таковым Лео, но нам бы всегда приходилось оправдывать этот пробел, тем более когда с Кубком Мира Диего и Пеле.
Теперь без оправданий, без каких либо НО, Месси величайший.
Он в футболе выиграл все что только можно.
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Dmitriy Bulanov
Ответ Los Galácticos
При всем уважении, но если Холанд побьет рекорд по голам в АПЛ, станет лучшим бомбардиром в ЛЧ а Сити возьмёт требл, тогда Золотой мяч Месси за ЧМ отменяется. Как по мне такой вариант вполне реален, по голам Холанд свое дело сделает а по трофеям еще нужен фарт.
По системе гол+пас за сезон 22-летний Холанд еще не догнал 35-летнего Месси :) да и что ценнее, лига чемпионов, проходящая каждый сезон или чемпионат мира, 1 раз в 4 года ;) хотя Месси, конечно, уже достаточно получил золотых, увидим поблагодарят ли его еще одним под завершение карьеры :)
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дамир дугаров
Ответ Oleg
Я бы Холланду при условии апл, лч дал ЗМ, а Величайшему супезолотой ибо обычный для него уже несерьезен)
Пенальти для Аргентины !
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Efren Tri
Ответ Евгений Лифшиц
холланд проводит гораздо более сильный сезон, чем месси. тут необязателен требл, чтобы это увидеть
Ещё один фанатик. Холланд даже по гп отстаёт, хотя это единственное чем он может в этом сезоне бороться с месси
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Neodim
Ответ MrWillSee
А какой рекорд не только со времен АПЛ, а в целом чемпионатов Англии?
По 37 голов в 1967 и 1963.
41 гол в 1961.
42 гола в 1935. Дальше не особо смысл углубляться.
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Abdul Aziz
Ответ udiekemen
Месси играл 1 против всех?) Неужели
Месси главный виновник этих побед, а Холланд, при всем моем уважении к нему, просто наконечник.
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дамир дугаров
Ответ Oleg
После ЧМ это официально.
Понятно 😅 раньше у вас чемпионом мира мог стать любой, все типа команда решала, титул был переоценен 🤣
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Manowar66
Ответ Neodim
Холан наглядно демонстрирует, насколько донная апл. Всегда лучшие игроки играли не в ней: Левандовский, Модрич, Мбаппе, Месси, Неймар, Кроос, Кавани, Хави, Роналду и т.д. Суарес уничтожил апл с 48 гол+пас, а потом перейдя в барсу только один раз смог повторить это в шести сезонах. И вот практически впервые в апл приехал топ-игрок. В нормальном возрасте, а не ветеран 34 лет. Теперь все увидят, какая апл жалкая. Какой курьёз, купили топ-игрока для пиара лиги и амбиций, а он раскатывает статус апл по асфальту.
что-то в этом есть
тот же бывший рекордсмен Салах, когда играл в 2018 с более менее нормальной командой, ничего не показал и слил 1:3
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Oleg
Ответ дамир дугаров
До ЧМ он коронован не был ?
После ЧМ это официально.
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Neodim
Холан наглядно демонстрирует, насколько донная апл.
Всегда лучшие игроки играли не в ней: Левандовский, Модрич, Мбаппе, Месси, Неймар, Кроос, Кавани, Хави, Роналду и т.д.

Суарес уничтожил апл с 48 гол+пас, а потом перейдя в барсу только один раз смог повторить это в шести сезонах.

И вот практически впервые в апл приехал топ-игрок.
В нормальном возрасте, а не ветеран 34 лет.
Теперь все увидят, какая апл жалкая.
Какой курьёз, купили топ-игрока для пиара лиги и амбиций, а он раскатывает статус апл по асфальту.
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дамир дугаров
Ответ Oleg
И то не факт. ЧМ да у Месси, плюс если состоится переход в Барсу, то рухнут все соц.сети. Да и голосование осенью, уже все остынут и будут мыслить рационально. ЧМ ничем не перебить, к тому же Холланд ничего еще не выиграл. Но я к примеру совершенно не против ЗМ для него, парень хорош и самое главное здоров ментально, нет той звезды, которую словил Мбаппе) А для Месси ЗМ уже просто приятный бонус ибо 18.12.2022 он выиграл то, что выше любых наград и трофеев вместе взятых. У Лео вечная слава, а от того будет у него 7 ЗМ или 8 ЗМ уже ничего не поменяется. Главный трофей своей жизни он выиграл в декабре 2022 и получил официальную коронацию.
До ЧМ он коронован не был ?
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berger
Двадцать два года, подумать только!
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Ник Прост
Жаль, что ЗМ априори отдают атакующим игрокам, и сейчас никого, кроме забивал, не рассматривают! Но есть же много отличных киперов и защитников, почему бы не разнообразить список претендентов?!..
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Berlin Alexanderplatz
Ответ Отец Абду
Топ 3 бомбардиры АПЛ в этом сезоне: 1. Холанд - 32 мячей 2. Челси - 30 мячей 3. Кейн - 23 мячей
тридцать два и двадцать три мячЕЙ - это, конечно, особый вин.
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ivan ivanov
наконец-то можно увидеть кем бы был Ибрагимович в барсе при должной дисциплине
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Men77
Ответ Али Алиев
Прикиньте какие скандалы устраивали бы Месси и Роналду если бы их снимали с игры в началах 2-х таймах так часто как Холланда.
Ну ты погоди, Холанд только первый сезон в АПЛ при авторитетном тренере Гвардиоле, щас он окрепнет в статусе суперзвезды и не факт что не начнет истерить.
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Oleg
Ответ VERBLYUD
У пользователей спортса какая-то фобия связанная с ЗМ Месси. Как только в одном предложении упомянают Месси и ЗМ, у многих тут начинается истерика))
Это аль насрята)
Кумир вышел в тираж, а Месси в 35 конкурирует с 22 - ух летними.
Да еще выиграл главный трофей в истории спорта ЧМ.
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Oleg
Ответ Максим Бегун
Холанд играет в сборной Норвегии а не Аргентины) Ему ни ЧМ ни ЧЕ в жизни не выиграть, даже в плей офф этих турниров выйти уже крайне сложно
А Хакими в сборной Марокко, а Модрич в сборной Хорватии, дальше что?
Вы сами ему создаете пиар и от него будут требовать свершений на уровне сборных, тем более были примеры Стоичков с Болгарией 1/2 ЧМ, Бролин со Швецией 1/2 ЧМ , Радучою и Хаджи с Румынией 1/4 ЧМ.
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Men77
Ответ Konstantin Meerov
Холланд на голову сильнее Месси в этом сезоне. Лионель уже едет с ярмарки. Пора домой - в Барсу, чтобы мутить с судьями.
Люди сравнивает Холанда/Мбаппе с Месси.
Роналду с Кокориным.
Так и живем(
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VERBLYUD
Ответ kassi kill
ахахахаах. 2016 АТМ 2-0 ВАРса 2017 Юве 3-0 Варса 2018 Рома 3-0 ВАРСА 2019 Ливерпуль 4-0 ВАРса 2020 Бавария 8-2 Варса 2021 Псж 4-0 Варса 2022 Реал 3-1 псж 2023 Бавария 1-0 псж
И за какие сезоны он получал ЗМ? В 2019 почти в одиночку тащил Барсу к треблу, супер статистика в чемпе и лч, суперигра, ЗБ, Пичичи, лучший бомбардир ЛЧ, лучший плеймейкер сезона. В 2021 был странный сезон, в финале ЛЧ играли Сити и Челси, в обоих клубах сложно было выделить кого-то одного, в финале Евро играли Англия и Италия, там тоже не было одного тащера, лучшим игроком турнира вообще признали Доннарумму. Лео же провел топовый кубок америки, став лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом турнира(на крупных турнирах такое не делали в 21 веке)+ у Лео был топовый по статистике сезон в Барсе, даже выиграл трофей, никто больше него не заслуживал ЗМ в том году.
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Oleg
Ответ Goofts
Ну кто победит, определят те, кто будет голосовать. Но при описаных условиях выше (апл,Лч): шанс Месси-холланд 50/50
Я бы Холланду при условии апл, лч дал ЗМ, а Величайшему супезолотой ибо обычный для него уже несерьезен)
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Роман Тарасов
Ответ Los Galácticos
При всем уважении, но если Холанд побьет рекорд по голам в АПЛ, станет лучшим бомбардиром в ЛЧ а Сити возьмёт требл, тогда Золотой мяч Месси за ЧМ отменяется. Как по мне такой вариант вполне реален, по голам Холанд свое дело сделает а по трофеям еще нужен фарт.
В следующем году🤝
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Новый Орлеан
Ответ Евгений Лифшиц
холланд проводит гораздо более сильный сезон, чем месси. тут необязателен требл, чтобы это увидеть
Холланд? А кто это? Я только Холанда норвежца знаю и Холланда ирландца.
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Новый Орлеан
Ответ Benladon
60 голов в одном сезоне, в 20х был поставлен
Это что без ворот играли что ли?
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ДоминаторТенниса
За 7 туров 2 мяча вполне по силам забить и даже 3 мяча, чтобы побить рекорд.
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