Холанд забил 32 гола в АПЛ и повторил рекорд Салаха в лиге с 20 клубами. До общего рекорда осталось 2 мяча
Эрлингу Холанду остается забить два раза, чтобы повторить рекорд АПЛ по голам за сезон.
Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в игре с «Лестером» (3:0, первый тайм) в 31-м туре АПЛ.
На счету норвежца 32 мяча в английской лиге. Он повторил рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат, установленный Мохамедом Салахом в сезоне-2017/18.
До повторения общего рекорда (без учета числа матчей) Холанду надо забить еще дважды. По 34 гола было у Энди Коула (1993/94) и Алана Ширера (1994/95).
Подробно со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Без ЧМ стать величайшим невозможно, мы бы считали таковым Лео, но нам бы всегда приходилось оправдывать этот пробел, тем более когда с Кубком Мира Диего и Пеле.
Теперь без оправданий, без каких либо НО, Месси величайший.
Он в футболе выиграл все что только можно.
41 гол в 1961.
42 гола в 1935. Дальше не особо смысл углубляться.
тот же бывший рекордсмен Салах, когда играл в 2018 с более менее нормальной командой, ничего не показал и слил 1:3
Всегда лучшие игроки играли не в ней: Левандовский, Модрич, Мбаппе, Месси, Неймар, Кроос, Кавани, Хави, Роналду и т.д.
Суарес уничтожил апл с 48 гол+пас, а потом перейдя в барсу только один раз смог повторить это в шести сезонах.
И вот практически впервые в апл приехал топ-игрок.
В нормальном возрасте, а не ветеран 34 лет.
Теперь все увидят, какая апл жалкая.
Какой курьёз, купили топ-игрока для пиара лиги и амбиций, а он раскатывает статус апл по асфальту.
Кумир вышел в тираж, а Месси в 35 конкурирует с 22 - ух летними.
Да еще выиграл главный трофей в истории спорта ЧМ.
Вы сами ему создаете пиар и от него будут требовать свершений на уровне сборных, тем более были примеры Стоичков с Болгарией 1/2 ЧМ, Бролин со Швецией 1/2 ЧМ , Радучою и Хаджи с Румынией 1/4 ЧМ.
Роналду с Кокориным.
Так и живем(