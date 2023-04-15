Холанд забил 32 гола в АПЛ и повторил рекорд Салаха в лиге с 20 клубами. До общего рекорда осталось 2 мяча

Эрлингу Холанду остается забить два раза, чтобы повторить рекорд АПЛ по голам за сезон.

Форвард « » оформил дубль в игре с « » (3:0, первый тайм) в 31-м туре .

На счету норвежца 32 мяча в английской лиге. Он повторил рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат, установленный в сезоне-2017/18.

До повторения общего рекорда (без учета числа матчей) надо забить еще дважды. По 34 гола было у Энди Коула (1993/94) и Алана Ширера (1994/95).

Подробно со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.