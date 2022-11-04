Хави назвал Пике одним из сильнейших защитников в истории: «Беккенбауэр, Терри, Пуйоль... Жерар тоже в числе лучших»

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Хави назвал Жерара Пике одним из лучших центральных защитников в истории футбола.

Защитник «Барселоны» накануне объявил о решении завершить карьеру.

«В лице Пике мы теряем лидера, личность. Он один из лучших центральных защитников в истории футбола.

Не хочу ни к кому проявить неуважение, были Карлес Пуйоль, Мигели… Пике определенно в списке лучших.

Франц Беккенбауэр, Франко Барези, Джон Терри, Рио Фердинанд… Пике тоже входит в число лучших защитников в истории», – сказал главный тренер «Барсы».

«Стану обычным фанатом». Пике уходит из «Барсы» – и вообще заканчивает карьеру 

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