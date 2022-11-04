Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2022. Дешам уйдет вне зависимости от результатов (Libertad Digital)

станет тренером сборной Франции после .

Как утверждает Libertad Digital, у бывшего главного тренера мадридского уже есть договоренность с Федерацией футбола Франции (FFF) о том, что он сменит на посту тренера сборной после чемпионата мира.

Срок действующего контракта Дешама рассчитан до декабря 2022 года. Зидан возглавит сборную Франции вне зависимости от результатов чемпионата мира.

Отмечается, что после ухода Зидана из «Реала» в мае 2021 года с ним пытались договориться «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», однако тренер мечтал возглавить сборную Франции и ждал предложения от FFF.

Давид Беттони, который был ассистентом Зидана в «Реале», войдет в тренерский штаб сборной после назначения Зинедина.