Гончаренко – лучший тренер РПЛ в октябре. У «Урала» 13 очков в 5 матчах месяца

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Виктор Гончаренко – Winline лучший тренер октября в РПЛ.

Тренер «Урала» занял второе место в голосовании болельщиков, на несколько процентов уступив тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю. В голосовании легенд РПЛ Гончаренко и тренер «Оренбурга» Марцел Личка получили по два голоса. Комментаторы «Матч Премьер» признали Гончаренко лучшим практически единогласно – его выбрали 4 из 5 экспертов.

В октябре «Урал» набрал 13 очков в 5 матчах.

Помимо Гончаренко, Абаскаля и Лички, на приз лучшему тренеру месяца в Мир РПЛ претендовали Сергей Семак («Зенит») и Сергей Ташуев («Ахмат»).

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