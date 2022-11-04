Гончаренко – лучший тренер РПЛ в октябре. У «Урала» 13 очков в 5 матчах месяца

Виктор Гончаренко – Winline лучший тренер октября в РПЛ.

Тренер занял второе место в голосовании болельщиков, на несколько процентов уступив тренеру Гильермо Абаскалю. В голосовании легенд РПЛ Гончаренко и тренер Марцел Личка получили по два голоса. Комментаторы «Матч Премьер» признали Гончаренко лучшим практически единогласно – его выбрали 4 из 5 экспертов.

В октябре «Урал» набрал 13 очков в 5 матчах.

Помимо Гончаренко, Абаскаля и Лички, на приз лучшему тренеру месяца в Мир РПЛ претендовали Сергей Семак ( ) и Сергей Ташуев ( ).