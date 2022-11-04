Париж (ATP). 1/4 финала. Алькарас поборется с Руне, Джокович – с Музетти, Циципас – с Полом
Карлос Алькарас сыграет с Хольгером Руне в 1/4 финала «Мастерса» в Париже. Новак Джокович поборется с Лоренцо Музетти.
Сетка турнира здесь.
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
31 октября – 6 ноября 2022
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 5 415 410 евро
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 4 ноября, 16.00
- Дата проведения
- 4 ноября, 17.30
- Дата проведения
- 4 ноября, 21.30
- Дата проведения
- 4 ноября, 22.30
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