Париж (ATP). 1/4 финала. Алькарас поборется с Руне, Джокович – с Музетти, Циципас – с Полом

Карлос Алькарас сыграет с Хольгером Руне в 1/4 финала «Мастерса» в Париже. Новак Джокович поборется с Лоренцо Музетти.

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Rolex Paris Masters

Париж, Франция

31 октября – 6 ноября 2022

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 415 410 евро

Крытые корты, хард

Четвертьфинал