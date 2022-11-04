Париж (ATP). 1/4 финала. Алькарас поборется с Руне, Джокович – с Музетти, Циципас – с Полом

Теги результаты ATP Rolex Paris Masters Теннис

Карлос Алькарас сыграет с Хольгером Руне в 1/4 финала «Мастерса» в Париже. Новак Джокович поборется с Лоренцо Музетти.

Сетка турнира здесь.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

31 октября – 6 ноября 2022

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 415 410 евро

Крытые корты, хард

Четвертьфинал

Фрэнсис Тиафу (США) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
4 ноября, 16.00
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
4 ноября, 17.30
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Лоренцо Музетти (Италия)
Дата проведения
4 ноября, 21.30
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Томми Пол (США)
Дата проведения
4 ноября, 22.30
Онлайн матча

 

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