Евролига. «Олимпиакос» примет «Валенсию», «Фенербахче» в гостях у «Барселоны» и другие матчи
Сегодня состоятся пять матчей 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Греческий «Олимпиакос» примет испанскую «Валенсию», лидер чемпионата «Фенербахче» сыграет в гостях с «Барселоной».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 ноября, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 4 ноября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 4 ноября, 22.30, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 4 ноября, 23.00, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 4 ноября, 23.00, «Virtus Arena»
Положение команд: Фенербахче Турция – 5-0, Олимпиакос Греция – 4-1, Монако Франция – 4-1, Баскония Испания – 4-2, Маккаби Израиль – 4-2, Альба Германия – 3-2, Барселона Испания – 3-2, Реал Испания – 3-3, Милан Италия – 3-3, Партизан Сербия – 3-3, Валенсия – 2-3, Жальгирис – 2-3, Виртус Италия – 2-3, Виллербан Франция – 2-3, Анадолу Эфес Турция – 2-4, Црвена Звезда Сербия – 1-4, Панатинаикос Греция – 1-5, Бавария Германия – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лидера Франции выгнали из сборной после перехода в «Зенит». Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье
Комментарии